Lavapiés en estado crítico en Alicante: suciedad, deterioro y averías en pleno verano

La interrupción del servicio de lavapiés en gran parte de la playa de San Juan en los últimos días debido a una avería que se ha resuelto este mismo lunes hacia las 12 del mediodía, después de una semana sin funcionamiento, no es el único problema que ofrecen estos aparatos a lo largo de las costas del término municipal de Alicante.

De hecho, hay problemas que son crónicos, como el estado de muchos de estos lavapiés, que funcionan de manera interrumpida u ofrecen un aspecto deteriorado, con suciedad alrededor como resultado de la humedad constante y de la falta de mantenimiento. En todas las playas de Alicante hay ejemplos de este tipo.

Lavapiés deteriorado en La Albufereta. / Pilar Cortés

En la más céntrica de la ciudad, la de El Postiguet, Araceli Cuenca, una turista procedente de Córdoba que ha acudido a Alicante estos días por primera vez, relata que el aspecto de los lavapiés “es deplorable” y que “tienen un chorrito que casi no permite a los bañistas mojarse”. En esta playa, muchos de estos aparatos se encuentran torcidos, descolocados o con una potencia de agua mínima, que dificulta la retirada de arena de los pies, que es la principal función que tienen.

“Esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto en otras playas en las que hemos estado”, dice Cuenca, que va acompañada de su marido, y que pide que “se preocupen un poquito más de tener Alicante en condiciones, que es una ciudad muy bonita”.

Lavapiés con vegetación alrededor y presencia habitual de avispas en la playa de San Gabriel. / Pilar Cortés

El Postiguet no es la única playa en la que el suelo de los lavapiés se observa negro o incluso verde, que puede deberse a los efectos de la humedad constante, de materia orgánica, a la oxidación de piezas y, en definitiva, a la falta de mantenimiento. En La Albufereta, aunque los lavapiés generalmente funcionan hay ejemplos de este tipo de deterioro. Francisca Calderón lamenta que “están muy deteriorados y el aspecto es asqueroso”, y asegura que “llevan muchos años así”.

Esta vecina también señala a los usuarios, que “a veces les dan la vuelta o los rompen”, y recuerda que “en las playas de otras ciudades los lavapiés siempre están nuevos y bonitos”.

Lavapiés con escasa potencia en la playa de Urbanova. / Pilar Cortés

Otra de las playas que sufre problemas de este tipo es San Gabriel. Alfredo Pérez, vecino de este barrio litoral ubicado en el sur del término municipal, señala que “hay muchas avispas y no hay forma de que se vayan”, y también se sorprende de “lo caliente que sale el agua”. En los alrededores de estos aparatos crece vegetación que dos operarios han estado arrancando este lunes a golpe de rastrillo, aunque los problemas citados permanecen.

Más al sur, en la playa de Urbanova, Raquel Yado explica que “aunque en general los lavapiés funcionan, el agua sale de muchos de ellos con poca fuerza”. Sin embargo, señala como más grave la situación vivida estos últimos días en la playa de San Juan, que visitó el domingo y no funcionaba ninguna ducha de pies. “Es una vergüenza que esto pase en época estival”, asegura.

En la playa de San Juan, donde los problemas se han alargado desde el martes y donde incluso el jueves los cortes de agua llegaron a los lavapiés de todo el extenso arenal (y han permanecido de manera ininterrumpida en el tramo norte de la avenida de Niza), Jose Luis Mas asegura que ha estado “yendo al término municipal de El Campello”, en el inicio de la playa de Muchavista desde el sur, colindante a la de San juan, “para poder lavar los pies”.

Este lunes, hacia las 12 del mediodía, el problema se ha resuelto tras casi una semana de espera con la sustitución del motor de la estación averiada. “Hemos pedido que estas revisiones se hagan en invierno, no pueden ocurrir estos problemas en temporada alta”, dice José Caracena, presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan. El dirigente vecinal, además, pide “sustituir todos los lavapiés, que llevan ya treinta años”, y pone como ejemplo los instalados recientemente en la playa de La Almadraba, “con una rejilla para que el agua que cae no se mezcle con la arena”. Según su criterio, “esto que ha ocurrido no se puede volver a repetir”.