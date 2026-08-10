La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante

La lluvia ha hecho este lunes acto de presencia en la provincia de Alicante, sobre todo en el interior, de acuerdo al aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para estas comarcas por precipitación acumulada de 40 litros de agua por metro cuadrado en una hora, granizo grande y viento muy fuerte. Alcoy e Ibi han sido dos de los municipios más afectados, con rachas de viento de hasta 132 kilómetros por hora que han derribado árboles y vallas, provocando daños en vehículos estacionados.

Hasta las 22 horas, los registros más destacados de lluvia se han contabilizado precisamente en Ibi, con 51,2 litros por metro cuadrado y Alcoy, con 42 litros, en l'Alcoià; Beneixama, con 39 l/m2 y Villena, con 30 l/m2, en el Alto Vinalopó; o El Pinós con 21,4 l/m2, en el Medio Vinalopó, según datos de Aemet y de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Pilar Cortés

Las mayores cantidades de precipitación se han recogido en l'Alcoià, con más de 50 litros por metro cuadrado

Chubascos irregulares

Los núcleos tormentosos se han ido extendiendo por todas las comarcas, aunque de forma muy irregular. En la Marina Alta destacan los 23,8 litros de Castell de Castells, los 24 de Dénia y los 23,4 de Xàbia. En la Marina Baixa, 27,8 en Confrides, 24 en Bolulla y 21 en Tárbena. En El Comtat a recalcar los 24 litros recogidos en Alfafara y 22 en Cocentaina.

El agua ha llegado también hasta l'Alacantí con 17,2 litros por metro cuadrado en Xixona de acuerdo a los registros de las estaciones meteorológicas de Avamet.

Por contra, hasta las 22 horas, apenas ha llovido en el Baix Vinalopó y la Vega Baja, con registros por debajo de un litro.

Las rachas de viento arrancan árboles de grandes dimensiones en el parking del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy / Juani Ruz

Las principales complicaciones se han registrado en Ibi y Alcoy, especialmente en esta última ciudad, donde un reventón térmico ha provocado rachas de viento de hasta 132 kilómetros por hora que han arrancado árboles de grandes dimensiones en el parking del Hospital Virgen de los Lirios, la plaza Font de l'Horta y también en las inmediaciones del polideportivo de la Zona Norte. Algunos vehículos estacionados en estas zonas han sufrido daños como consecuencia del impacto.

De igual forma, algunas placas solares situadas en tejados han volado por los aires, al igual que la barandilla y una antena parabólica de la terraza de un último piso en la calle Gabriel Miró.

El vicealcalde de Alcoy, Àlex Cerradelo, destacaba que habían sido advertidos de la posibilidad de que se registraran fuertes vientos, y que por este motivo habían cerrado parques y otros espacios públicos. "Sin embargo -lamentaba- las rachas han sido muy fuertes y se han registrado destrozos importantes".

Juani Ruz

De acuerdo a Avamet, en el Pas del Benisaidó, en pleno casco urbano de Alcoy, se han registrado 132 km/h. "En 20 años que tenemos de datos no habíamos registrado nada parecido allí. Ha hecho daño", apunta esta organización en redes sociales.

Así ha llegado la tormenta a la playa del Postiguet de Alicante /

El aviso en los litorales norte y sur de la provincia es amarillo, y la lluvia de hecho ha sido menor en la costa tormentas en Alicante ciudad, donde los bañistas han abandonado de forma apresurada las playas y sacado el paraguas, o Santa Pola.

Carlos Corredor

Y todo después de una noche infernal, con más de 27 y 28 grados en diversos puntos de la costa, donde la humedad de hasta el 87 por ciento ha elevado la sensación de bochorno a los 34 grados. Y de una mañana muy sofocante en la costa, con máximas de 35 grados en centros urbanos de las ciudades del litoral y una humedad del 65 %, elevando la sensación térmica a 45 grados de bochorno. Una montaña rusa meteorológica para la ciudadanía.

Reventón con picos de más de 100 km/h

Volviendo al interior, la tormenta ha dejado chubascos de gran intensidad en Villena, muchos rayos "y un reventón con picos de más de 100 km/h", según ha compartido el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Las rachas de viento han alcanzado hasta 116 kilómetros por hora. Avamet ha contabilizado en esta ciudad la mayor racha, con 176 km/h, de una tormenta que ha dejado chubascos muy intensos, muchos rayos y un reventón húmedo.

En El Pinós de 73 km/h, detalla Aemet en redes sociales.

La tormenta ha llegado con chubascos muy intensos y reventones húmedos que han dejado rachas de viento también de unos 100 km/h en esta zona, según el Laboratorio de Climatología, que han llegado a arrancar árboles debido a su gran fuerza.. "Son muy impresionantes todos los vídeos que nos están llegando", indican.

El Pinós ha recibido también una tormenta que ha descargado con fuerza, con un estallido térmico igual de intenso que en Villena, con rachas cercanas a los cien kilómetros por hora. Y ha caído algo de granizo en Onil, con fuertes vientos.

El aviso naranja en parte de la Comunidad Valenciana ha estado activado hasta las 21.59 horas con una probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70%. Las zonas afectadas son el interior de Alicante, el interior norte, interior sur y litoral sur de Castellón y el interior norte, interior sur y litoral sur de Valencia.

Intervenciones de bomberos

Según informa el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, se han realizado multitud de intervenciones relacionadas con los fuertes vientos y las tormentas. "Desde las 17:52 hasta s 20:00 llevamos 37 intervenciones por vientos y carga eléctrica". "Sobre todo salvamentos en viviendas y en vía pública por daños en toldos, techos, cableados, desprendimientos de fachada, algunos incendios en instalaciones eléctricas y caída de árboles", señalan.

Afortunadamente, solo ha habido que lamentar daños materiales. Las intervenciones se han ubicado en la comarca de la Marina Baixa (1), l´Alacantí (3), l´Alt Vinalopó (4) y la comarca de l´Alcoià, con 29 intervenciones. Alcoy es, con 21 intervenciones, el municipio más afectado por el temporal.

Los Bomberos realizan 37 intervenciones en la vía pública por daños en toldos, techos, cableados y desprendimientos de fachada

En el conjunto de la jornada, los avisos a los Bomberos en la provincia han ascendido a 163, principalmente en las zonas de Alcoi, Cocentaina, Ibi y Villena, según informa el 112 GVA.

Retraso en los vuelos

Al menos dos vuelos han visto retrasado su aterrizaje debido a las fuertes tormentas: uno un avión de la operadora Vueling correspondiente a la conexión Barcelona - Alicante y otro, de Ryanair, que conecta la provincia con Marrakesh.