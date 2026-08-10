Llegan las noches infernales de agosto al litoral de la provincia de Alicante

Dormir con 27 o 28 grados de temperatura y una humedad del 87 % es prácticamente imposible porque la sensación térmica real que percibe el cuerpo es de 34 grados de acuerdo a la tabla de valores por calor (heat index) de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Es lo que ha ocurrido esta pasada madrugada en los centros urbanos de urbes costeras como Benidorm, donde el termómetro ha marcado 28,3 grados de temperatura mínima con elevadísima humedad; Alicante, con 28,1; Santa Pola o La Vila, con 27,4; El Campello, con 27,3; Torrevieja y Benissa, con 27,2; Cox, Dénia, Finestrat y Xàbia, con 27,1 grados; y Pilar de la Horadada o Redován, con 27. O en la noche anterior, con 28,4 en Tabarca, seguida muy de cerca por Santa Pola, que marcó 27,8 grados.

Estas temperaturas impiden el descanso nocturno en muchos hogares, sobre todo en viviendas sin aire acondicionado o situadas en primera línea de costa.

Situación límite

El término noche infernal no es oficial en meteorología, pero cada vez se utiliza más para describir una situación límite: es cuando la temperatura mínima o la sensación térmica debido a una alta humedad no baja de los 30 °C. De entrada, el sudor no se evapora, el cuerpo no se puede enfriar de forma natural y la sensación de bochorno aumenta, lo que causa graves problemas para dormir y riesgos para la salud, especialmente para personas mayores o con enfermedades crónicas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, este tipo de noches eran muy poco frecuentes hace apenas dos décadas, pero el cambio climático está haciendo que sean cada vez más comunes y prolongadas.

El meteorólogo de Mereored José Miguel Viñas apunta que la sensación térmica que sufre la provincia es el resultado de la combinación de la elevada humedad con temperaturas altas. Este verano está siendo muy acusado y hace más insoportable el calor". Según explica el experto, "nuestro mecanismo natural para eliminar el calor es el sudor. Al evaporarse liberamos calor corporal al aire, pero si la humedad relativa es elevada, no eliminamos al ritmo deseado el sudor, nuestra piel está continuamente mojada por él y se reduce mucho el confort térmico".

Para dormir en una noche infernal se aconseja bajar las persianas durante el día, usar sábanas de algodón, ducharse con agua tibia antes de acostarse, e hidratarse bien. Es posible potenciar el frescor colocando un bol con hielo frente al ventilador.

También son cada vez más numerosas las noches tórridas, con mínimas entre 25 y 30 grados: entre julio y agosto se superan las 25 en puntos como el centro urbano de Alicante.

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Golpe de calor

Aunque la canícula encara su última semana, a pocos días de llegar oficialmente a su fin este sábado, 15 de agosto, el calor todavía tiene recorrido. Una nueva configuración anticiclónica favorecerá un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días, con máximas que volverán a situarse en valores muy elevados con jornada tórrida para el día del eclipse, de acuerdo precisamente a Meteored. Este lunes ya se nota, con una humedad del 65 % según Aemet en la zona de Alicante capital: unido a una temperatura de 35 grados, provoca una sensación térmica de 48 grados difícilmente soportable que puede causar insolación, golpe de calor y calambres en exposición prolongada o actividad física.

Los 35 grados en el litoral durante este lunes, con un 65 % de humedad, elevan la temperatura que siente el cuerpo humano a 45

Lo más llamativo estará de nuevo en las noches, con temperaturas mínimas excepcionalmente altas y noches tórridas en amplias zonas. Además, la situación atmosférica favorecerá la llegada de polvo en suspensión.

El fortalecimiento de una dorsal anticiclónica favorecerá la llegada y estancamiento de una masa de aire muy cálido sobre la Península. El ascenso térmico será gradual, pero ganará intensidad especialmente entre el miércoles y el jueves, cuando se alcanzará el momento álgido del episodio. Los modelos muestran cómo las temperaturas irán aumentando de forma notable, con anomalías de varios grados respecto a los valores habituales para estas fechas. La persistencia de la masa de aire cálido y la estabilidad atmosférica dificultarán el descenso de los valores térmicos durante la noche.

Tabla de Aemet de sensación térmica / INFORMACIÓN

Noches tórridas

Este escenario dará lugar a una extensión muy amplia de las noches tropicales y, especialmente, de las noches tórridas, en las que la temperatura no baja de los 25 ºC. Durante la madrugada del jueves, las mínimas más elevadas estarán en puntos de Murcia, Valencia y Alicante.

La noche del jueves al viernes será todavía más destacable. En el Mediterráneo y Baleares volverán a aparecer mínimas cercanas a los 25 ºC.En algunos lugares no se descarta incluso superar esta barrera, especialmente en zonas costeras y de Mallorca, con numerosos puntos donde las temperaturas apenas bajarán durante la madrugada.

El conjunto de esta semana podría dejar la media de las temperaturas mínimas más elevada de todo el verano, un reflejo de la persistencia del calor nocturno.