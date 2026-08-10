«Una quemadura en la retina de un niño por ver el eclipse puede tener repercusiones para toda la vida»

Oftalmólogos como Pedro Amat, de Vissum Grupo Miranza, advierten del impacto de la retinopatía solar ante el eclipse total del próximo miércoles. El fenómeno atraerá miles de miradas al cielo pero observarlo sin gafas especiales puede una lesión retiniana por mirar directamente al sol sin protección adecuada. Este daño puede ser irreversible y preocupa especialmente entre los niños ya que puede afectar de forma inmediata a su rendimiento escolar y en general a su desempeño futuro.

¿Qué recomendaciones deben seguir las personas para poder observar el eclipse sin poner en riesgo su visión?

Lo que hay que decir, sobre todo, es que lo hagan con precaución y utilizando gafas especiales para eclipses que estén reguladas por una normativa ISO. Son unas gafas que no son especialmente costosas y que se venden en muchos sitios. Hay que comprobar que sean de un sitio de confianza y que las gafas estén en buenas condiciones, que no estén rayadas ni rotas.

¿Por qué es tan importante utilizar este tipo de protección?

Porque aunque durante el eclipse haya poca luz, mirar directamente al sol puede causar daños que pueden ser irreversibles. Hay que tener especial cuidado con los niños, porque le dan mucha menos importancia o les parece menos peligroso todo esto.

Hay que comprobar que las gafas homoladas estén en buenas condiciones, que no estén rayadas ni rotas

Precauciones

¿Qué precauciones deben tener los padres con los niños?

Básicamente, vigilarlos. Hay que ponerles las gafas específicas para eclipses y asegurarse de que no se las quiten. Con estas gafas se ve poquísimo o nada, salvo que estés mirando hacia un foco luminoso, que es precisamente para lo que están diseñadas. El niño puede estar mirando y pensar: «no estoy viendo nada, me las quito». Por eso es especialmente importante que los padres los vigilen. Una quemadura en la retina de un niño puede tener repercusiones para toda la vida.

¿Ni siquiera se pueden quitar las gafas en el momento del eclipse total?

Yo no me las quitaría. Aunque la luz sea muy tenue puede ser peligrosa.

Daños

¿Qué daños puede provocar mirar directamente al eclipse sin protección?

Lo más preocupante son los daños en la retina. La retina es la parte del ojo con la que se forma la imagen y, dentro de ella, hay una zona central que es la mácula, que es la que nos permite tener una visión más fina. Es decir, es un parte fundamental. Generalmente es ahí donde se produce la fotoquemadura.

Sara Fernández García / PI STUDIO

¿Qué consecuencias puede tener esa fotoquemadura?

Puede producir una mancha central que no desaparezca, es decir, una mancha central permanente. Ese es realmente el peligro de los eclipses.

La mácula es la zona de la retina que nos permite tener una visión más fina. Generalmente es ahí donde se produce la fotoquemadura

¿Cómo puede afectar una lesión de este tipo a la vida diaria de una persona?

Cuando se produce una afectación de la visión central, las consecuencias pueden ir desde molestias leves hasta no tener capacidad para diferenciar caras, leer o escribir. También pueden verse afectadas actividades tan habituales como mirar el reloj o utilizar el teléfono móvil. Son tareas que forman parte prácticamente del 90% de nuestro día a día.

¿Estos daños son reversibles?

En algunos casos son reversibles, pero en otros no. Cuando se produce una fotoquemadura y posteriormente se genera una cicatriz secundaria generalmente no es reversible. No hay una solución ni un tratamiento para este tipo de lesión. Ese es el problema.

Cuando se produce una fotocquemadura y se genera una cicatriz, generalmente no es reversible. No hay una solución ni un tratamiento

Gafas de sol

¿Sirven las gafas de sol convencionales para mirar el eclipse?

No. Las gafas de sol normales no sirven. Tampoco sirven las radiografías. Y si vamos a observarlo con otro tipo de aparatos, como telescopios, también necesitan filtros especiales para eclipses.

¿Han atendido en alguna ocasión a pacientes con daños en la retina después de observar este fenómeno astronómico?

Los eclipses no son un acontecimiento frecuente, pero en algunos casos sí han aparecido personas con daños en la retina que acudían porque veían peor y comentaban que habían estado viendo un eclipse y que desde entonces tenían una visión más deficiente. En esos casos se confirmaba que tenían una alteración de las capas externas de la retina a nivel de la mácula y que esa alteración estaba causada por el eclipse que habían visto.

¿Cuál sería el mensaje principal para la población?

Que tome conciencia y que observe el eclipse con precaución y utilizando las gafas adecuadas. Se está dando mucha información y he visto a muchísimos profesionales y compañeros dando consejos en redes sociales. Me parece una muy buena idea porque realmente es importante tener esto en cuenta y proteger la visión.