La playa de San Gabriel de Alicante vuelve a quedar al margen: vegetación en la arena y quejas por falta de mantenimiento

La playa de San Gabriel vuelve a mostrar este verano una imagen muy distinta a la de otros arenales de Alicante. La vegetación ha ido ganando terreno en la arena y en los lavapiés hasta formar zonas cubiertas de plantas y arbustos, pero para los vecinos no se trata de un problema puntual provocado por las lluvias de esta primavera, sino de un nuevo episodio dentro de una falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Alicante que, aseguran, se repite desde hace años.

El crecimiento de la vegetación es ahora el elemento más visible, pero los usuarios del arenal apuntan también a otros problemas que afectan a su estado general como la acumulación de suciedad, papeleras llenas, acceso con madera deteriorada, dificultades con los lavapiés y la presencia de personas sin hogar que utilizan la playa como refugio. Una situación que comparan con la de otras playas de la ciudad, como la de San Juan, el Postiguet o Urbanova, donde consideran que existe un mayor nivel de atención y conservación.

Bañistas en la playa de San Gabriel con la arena verde, esta semana. / Héctor Fuentes

Los bañistas habituales explican que la situación actual del arenal no responde solo a la aparición de plantas tras las lluvias de esta primavera, sino a una falta de cuidado que se ha mantenido en el tiempo. La vegetación se concentra especialmente alrededor de los lavapiés, donde los usuarios aseguran que se han formado auténticas zonas de matorral en un espacio destinado al uso de los bañistas.

En San Juan o en el Postiguet sería impensable que los lavapiés estuvieran verdes o que desde arriba pareciera campo en lugar de una playa Silvina Madillo — Bañista

Una imagen que se repite cada verano

Silvina Madillo, usuaria de la playa, asegura que el problema va más allá de la imagen que ofrece la arena. "La playa está muy descuidada, hay gente durmiendo aquí y te puedes encontrar un poco de todo", explica Madillo. Aunque reconoce que este año se han realizado algunas labores de limpieza, considera que continúan existiendo carencias. "Las papeleras están siempre hasta arriba, las maderas cada dos por tres están rotas y parece que tampoco se han tomado muchas molestias en que parezca una playa de verdad", señala esta bañista.

Está verde, habría que limpiarlo un poco porque todo eso era arena. Los lavapiés se encharcan y están llenos de avispas Conchita Montero — Bañista

Para esta usuaria, la diferencia con otros puntos del litoral alicantino es evidente. "En San Juan o en el Postiguet sería impensable que los lavapiés estuvieran verdes o que desde arriba pareciera campo en lugar de una playa", afirma Madillo.

Como ella, Conchita Montero reconoce que en las últimas semanas se han incorporado algunos elementos del servicio de playa, aunque considera que todavía queda trabajo pendiente. "La caseta para los socorristas la pusieron esta semana y la silla también", comenta esta bañista. Sin embargo, apunta a la necesidad de actuar sobre la vegetación que ha crecido en la zona. "Está verde, habría que limpiarlo un poco porque todo eso era arena", explica Montero que señala que la acumulación de vegetación genera problemas en los lavapiés, que "se encharcan y están llenos de avispas".

Está la playa sucia y no se limpia bien, tendría que tener más atención como otras playas que hay en Alicante Svetlana Kutcher — Bañista

Svetlana Kutcher también reclama una mayor atención para el arenal. "Está la playa sucia y no se limpia bien, tendría que tener más atención como otras playas que hay en Alicante", asegura. A su juicio, sería necesario retirar la vegetación acumulada porque "parece que tiene césped" y porque "estas plantas no deberían estar en una playa".

Notamos dejadez en cuanto a la limpieza de la playa en sí, cada vez tiene más vegetación y necesita un poco de cuidado, es la pelea de los vecinos Tere Belda — Bañista

Una playa con vecinos que piden más cuidado

Los usuarios defienden que la playa San Gabriel cuenta con unas buenas condiciones naturales, pero consideran que su estado actual no refleja ese valor. Tere Belda pone el foco en la limpieza: "Notamos dejadez en cuanto a la limpieza de la playa en sí, cada vez tiene más vegetación y necesita un poco de cuidado, es la pelea de los vecinos", afirma Belda.

Este año hay menos gente durmiendo en la playa, aunque todavía hay gente. Esto era a veces una vergüenza Aurora Esteban — Bañista

Por su parte, Aurora Esteban recuerda que la presencia de personas sin hogar durmiendo en la playa ha sido otro de los problemas visibles en los últimos años, aunque asegura que este verano ha disminuido. "Este año hay menos gente durmiendo en la playa, aunque todavía hay gente. Esto era a veces una vergüenza", señala.

Personas sin hogar durmiendo en la playa, esta semana. / Héctor Fuentes

Desde el Ayuntamiento vienen señalando en los últimos años que las actuaciones de mantenimiento en San Gabriel están condicionadas por su ubicación junto a las vías del tren, que dificultan la entrada de maquinaria pesada para realizar determinados trabajos, como la retirada de arena o algas. La concejala de Turismo, Ana Poquet, volvió a trasladar esta explicación en el último pleno de julio cuando los vecinos volvieron a reclamar mejoras para este arenal.