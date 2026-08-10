Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecida parasailing BenidormTormentas en AlicanteEclipse castillo Santa BárbaraRepercusiones visión niñosViviendas sin vender AlicanteNit de l´AlbàEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fenómeno astronómico

Sanidad recomienda vía SMS ver el eclipse con gafas homologadas

La Generalitat envía mensajes a los ciudadanos insistiendo en que utilizar otros métodos daña la vista

El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado

El eclipse solar transforma las obras maestras del Museo del Prado

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
J. Hernández

J. Hernández

"Mirar el eclipse sin gafas ISO 12312-2 daña la vista". La Conselleria de Sanidad está enviando mensajes vía SMS a la ciudadanía insistiendo en la conveniencia de ver el fenómeno astronómico del próximo miércoles con gafas homologadas, a la vez que proporciona un enlace con consejos para observarlo de forma segura (https://eclipses.gva.es/recomendaciones/) en castellano, valenciano e inglés.

Estos consejos son los siguientes:

Protección ocular y observación

-Utiliza gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2 2015) para observar el Sol directamente.

-Emplea filtros solares homologados en cámaras, prismáticos o telescopios, siempre colocados en el objetivo.

-Asegúrate de que las gafas y los filtros están en perfectas condiciones y no presentan arañazos ni dobleces.

-No uses gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs u otros métodos no homologados.

Movilidad y planificación

-Evita desplazamientos innecesarios durante el día del eclipse, especialmente a zonas concurridas.

-Si necesitas moverte, hazlo con 24–48 horas de antelación y planifica la ruta.

-Prevé posibles retenciones, accesos saturados y problemas de aparcamiento.

-Ten en cuenta que un desplazamiento mal planificado puede hacer que pierdas el momento del eclipse.

Enrique Aparicio: “La corona solar solo se puede ver durante un eclipse solar total, no hay otra forma de observarla”

Enrique Aparicio: “La corona solar solo se puede ver durante un eclipse solar total, no hay otra forma de observarla”

INFORMACIÓNTV

Protección del entorno

-No abandones residuos (gafas, envases u otros materiales) y utiliza los contenedores de basura habilitados.

-No enciendas fuego ni realices actividades que puedan generar riesgos, especialmente en zonas naturales.

-Respeta el entorno, evitando daños a la flora, fauna y espacios protegidos.

-Disfruta del eclipse de forma responsable para que el lugar se mantenga en buenas condiciones.

Comodidad y protección personal

-Utiliza gorra, protector solar y elementos de sombra para protegerte durante las horas de espera, y repelente de insectos para zonas de campo.

-Lleva calzado adecuado para terrenos irregulares y ropa de abrigo si vas a permanecer en zonas de montaña o campo durante la noche.

-Dispón de agua, refrescos, comida ligera y la medicación necesaria, especialmente ante posibles retenciones o retrasos en el regreso.

Noticias relacionadas y más

-Presta especial atención a los niños en entornos naturales y mantén seguras tus pertenencias personales en zonas con gran afluencia de personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comer un arroz frente al mar en Alicante cuesta el triple que en un barrio
  2. El tiempo en Alicante según Aemet: alerta amarilla por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia
  3. El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
  4. El tiempo en Alicante: la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur
  5. Alicante se queda sin médico en el SAMU y 'tira' del de San Vicente, que queda sin facultativo
  6. La lista de espera para operarse se desboca en la provincia de Alicante y supera los 29.000 pacientes
  7. Los mercados de Alicante reclaman límites a la hostelería: 'Que no acabe siendo todo bares
  8. El calor y el uso intensivo del aire acondicionado disparan las neumonías en Alicante, también entre los jóvenes

La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante

La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante

Barcala, cada vez más solo en su negativa a abrirse a la tasa turística

Barcala, cada vez más solo en su negativa a abrirse a la tasa turística

El castillo de Santa Bárbara de Alicante llega al eclipse entre vallas, obras y zonas cerradas

El castillo de Santa Bárbara de Alicante llega al eclipse entre vallas, obras y zonas cerradas

Sanidad recomienda vía SMS ver el eclipse con gafas homologadas

La fiebre por el eclipse agota las gafas homologadas en numerosas farmacias de Alicante

La fiebre por el eclipse agota las gafas homologadas en numerosas farmacias de Alicante

Alicante mantiene el programa que detecta las primeras señales de adicción entre menores

Alicante mantiene el programa que detecta las primeras señales de adicción entre menores

Lavapiés en estado crítico en Alicante: suciedad, deterioro y averías en pleno verano

Lavapiés en estado crítico en Alicante: suciedad, deterioro y averías en pleno verano

El museo internacional Las Cigarreras de Alicante ya tiene empresas interesadas en gestionar sus entradas y su seguridad

El museo internacional Las Cigarreras de Alicante ya tiene empresas interesadas en gestionar sus entradas y su seguridad
Tracking Pixel Contents