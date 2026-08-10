Fenómeno astronómico
Sanidad recomienda vía SMS ver el eclipse con gafas homologadas
La Generalitat envía mensajes a los ciudadanos insistiendo en que utilizar otros métodos daña la vista
"Mirar el eclipse sin gafas ISO 12312-2 daña la vista". La Conselleria de Sanidad está enviando mensajes vía SMS a la ciudadanía insistiendo en la conveniencia de ver el fenómeno astronómico del próximo miércoles con gafas homologadas, a la vez que proporciona un enlace con consejos para observarlo de forma segura (https://eclipses.gva.es/recomendaciones/) en castellano, valenciano e inglés.
Estos consejos son los siguientes:
Protección ocular y observación
-Utiliza gafas de eclipse homologadas (ISO 12312-2 2015) para observar el Sol directamente.
-Emplea filtros solares homologados en cámaras, prismáticos o telescopios, siempre colocados en el objetivo.
-Asegúrate de que las gafas y los filtros están en perfectas condiciones y no presentan arañazos ni dobleces.
-No uses gafas de sol, radiografías, cristales ahumados, CDs u otros métodos no homologados.
Movilidad y planificación
-Evita desplazamientos innecesarios durante el día del eclipse, especialmente a zonas concurridas.
-Si necesitas moverte, hazlo con 24–48 horas de antelación y planifica la ruta.
-Prevé posibles retenciones, accesos saturados y problemas de aparcamiento.
-Ten en cuenta que un desplazamiento mal planificado puede hacer que pierdas el momento del eclipse.
Protección del entorno
-No abandones residuos (gafas, envases u otros materiales) y utiliza los contenedores de basura habilitados.
-No enciendas fuego ni realices actividades que puedan generar riesgos, especialmente en zonas naturales.
-Respeta el entorno, evitando daños a la flora, fauna y espacios protegidos.
-Disfruta del eclipse de forma responsable para que el lugar se mantenga en buenas condiciones.
Comodidad y protección personal
-Utiliza gorra, protector solar y elementos de sombra para protegerte durante las horas de espera, y repelente de insectos para zonas de campo.
-Lleva calzado adecuado para terrenos irregulares y ropa de abrigo si vas a permanecer en zonas de montaña o campo durante la noche.
-Dispón de agua, refrescos, comida ligera y la medicación necesaria, especialmente ante posibles retenciones o retrasos en el regreso.
-Presta especial atención a los niños en entornos naturales y mantén seguras tus pertenencias personales en zonas con gran afluencia de personas.
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