La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes

Alicante afronta este lunes 10 de agosto una jornada marcada por el cambio de tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mañana con intervalos de nubes bajas en el litoral y prelitoral, que tenderán a disiparse con el paso de las horas, pero el escenario se complicará por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución y la llegada de chubascos y tormentas.

El aviso más importante se concentra en el interior de Alicante, donde la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas entre las 14.00 y las 22.00 horas. En esta zona se pueden acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora, con tormentas que podrían ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuertes.

La situación también afectará al litoral. Tanto el litoral norte como el litoral sur de Alicante estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas durante la misma franja horaria, con acumulados que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. En estas zonas, las tormentas también podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, aunque el riesgo será menor que en el interior.

El episodio será menos probable en el sur de Alicante, según recoge la previsión, pero no queda descartado. La tarde será el tramo más delicado del día, especialmente en las zonas donde las tormentas se formen con mayor intensidad. En el norte de la provincia podrán ser localmente fuertes y dejar fenómenos adversos de forma puntual.

Además, el litoral norte tendrá activo un aviso amarillo por fenómenos costeros, asociado a las tormentas que puedan formarse en tierra o en el mar. La Aemet advierte de viento variable, con predominio de componente oeste, de 40 a 50 km/h y rachas que pueden superar los 80 km/h.

Las temperaturas máximas bajarán ligeramente respecto a jornadas anteriores, aunque el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego y cargado por la humedad. Las mínimas no experimentarán grandes cambios. El viento será flojo y variable a primeras y últimas horas, con tendencia a componente este durante las horas centrales, antes de que las tormentas puedan alterar la situación en las zonas afectadas.

La jornada queda así marcada por una mañana relativamente tranquila y una tarde de atención meteorológica en toda la provincia, con especial vigilancia en el interior por el aviso naranja y en el litoral por la posibilidad de tormentas, lluvia intensa y rachas muy fuertes.

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá este lunes una jornada de calor, humedad y atención meteorológica. La mañana arrancará con sol y ambiente muy cálido, con temperaturas en torno a los 32 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 38. A mediodía aumentará la nubosidad y aparece una probabilidad de precipitación del 25%.

La tarde seguirá muy bochornosa, aunque el termómetro bajará hasta unos 27 grados. La mínima será alta, de 25 grados, por lo que la noche será tórrida. La capital queda dentro del aviso amarillo del litoral sur por lluvias y tormentas, por lo que no se descartan chubascos puntuales, granizo o rachas fuertes si las tormentas alcanzan la zona durante la tarde.

El tiempo en Elche

Elche afronta este lunes una jornada muy exigente por calor y bochorno, con una máxima de 35 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 40 durante la mañana. El cielo comenzará despejado, aunque a partir del mediodía aumentará la nubosidad y aparece una probabilidad de lluvia del 20%.

La ciudad queda dentro del aviso amarillo del litoral sur de Alicante por lluvias y tormentas durante la tarde. No se descartan chubascos puntuales, granizo o rachas fuertes si las tormentas alcanzan la zona. El viento también ganará protagonismo, con rachas que pueden llegar a los 60 km/h en las horas centrales, antes de una tarde más templada pero todavía húmeda.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este lunes un día marcado por el bochorno y la vigilancia por tormentas. La jornada arrancará con sol, temperaturas en torno a los 29 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 32 por la humedad. A partir del mediodía crecerá la nubosidad y aparece una probabilidad de lluvia del 20%.

La localidad queda dentro del aviso amarillo del litoral sur de Alicante por lluvias y tormentas durante la tarde. Aunque el riesgo será menor que en el interior, no se descartan chubascos puntuales, granizo o rachas fuertes si las tormentas llegan a la zona. La mínima será de 25 grados, por lo que la noche será tórrida y el ambiente seguirá muy húmedo junto al mar.

El tiempo en Elda

Elda será uno de los puntos de la provincia donde habrá que mirar con más atención al cielo este lunes. La jornada arrancará con mucho calor, hasta 35 grados por la mañana y una sensación térmica de 38, pero el escenario cambiará a partir del mediodía, cuando aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvia subirá al 35%.

La ciudad queda dentro del aviso naranja del interior de Alicante por lluvias y tormentas durante la tarde. La Aemet advierte de chubascos que pueden ser localmente fuertes, granizo grande y rachas de viento muy fuertes. La máxima prevista es de 36 grados, aunque por la tarde el termómetro bajará hasta los 24, con viento del norte y rachas que podrán alcanzar los 45 km/h.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá este lunes una jornada muy bochornosa, con temperaturas entre los 26 y los 32 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 40 por la elevada humedad. La mañana comenzará con sol y ambiente muy cálido, aunque a partir del mediodía aumentará la nubosidad y aparece una probabilidad de lluvia del 15%.

La localidad queda dentro del aviso amarillo del litoral sur de Alicante por lluvias y tormentas durante la tarde. Aunque el riesgo será más bajo que en el interior, no se descartan chubascos puntuales, granizo o rachas fuertes si las tormentas llegan a la zona. La noche será tórrida, con una mínima de 26 grados y humedad elevada junto al mar.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afronta este lunes una jornada de calor muy intenso y bochorno acusado, con una máxima de 36 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 42. La mañana será especialmente exigente, con valores en torno a los 35 grados y humedad elevada, antes de que la nubosidad aumente a partir del mediodía.

La localidad queda dentro del aviso amarillo del litoral sur de Alicante por lluvias y tormentas durante la tarde. La probabilidad de precipitación sube al 25% en las horas centrales y no se descartan chubascos puntuales, granizo o rachas fuertes si las tormentas alcanzan la zona. A última hora el termómetro bajará hacia los 27 grados, aunque el ambiente seguirá cálido y húmedo.

El tiempo en Alcoy

Alcoy encara este lunes una jornada de calor intenso y con riesgo destacado de tormentas por la tarde. El día empezará soleado y muy cálido, con temperaturas en torno a los 34 grados durante la mañana, pero la nubosidad irá ganando terreno a partir del mediodía y la probabilidad de lluvia subirá hasta el 45%.

La ciudad queda dentro del aviso naranja del interior de Alicante por lluvias y tormentas. La Aemet advierte de chubascos que pueden ser localmente fuertes, granizo grande y rachas de viento muy fuertes entre la tarde y las primeras horas de la noche. La máxima prevista es de 36 grados, aunque el termómetro bajará hasta los 24 al final del día, con un ambiente más inestable y cargado.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este lunes una jornada muy bochornosa, con calor desde primera hora y una sensación térmica que podrá alcanzar los 39 grados. El cielo empezará con intervalos de nubes bajas y claros, pero durante la tarde aumentará la nubosidad de evolución, con una probabilidad de lluvia baja, del 10%.

La localidad queda dentro de los avisos amarillos del litoral norte de Alicante por lluvias, tormentas y fenómenos costeros. Aunque el riesgo principal se concentra en el interior, la Aemet advierte de posibles tormentas con granizo y rachas muy fuertes si alcanzan la zona, además de viento asociado que podría superar los 80 km/h en el litoral norte. La mínima será de 25 grados, por lo que la noche será tórrida y húmeda junto al mar.