Alicante completa el suelo pendiente para proteger el entorno del monasterio de Santa Faz

El entorno del Monasterio de la Santa Faz empieza a despejar una de las piezas que permanecían pendientes desde hace décadas. El Ayuntamiento de Alicante ha acordado consignar 1.387.203,10 euros para el pago del justiprecio por la expropiación de una finca privada de 3.088,81 metros cuadrados situada a espaldas del templo, un terreno que el planeamiento reserva para uso público y que resulta necesario para completar la actuación prevista en esta zona de Santa Faz.

La parcela se encuentra entre el final de la calle Alcalde José Abad, actualmente sin salida, y la avenida de Denia, antigua carretera de Valencia. Su incorporación permitirá completar el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) aprobado en 1992, que plantea la transformación de este espacio junto al monasterio en una zona de carácter peatonal y dotacional. El PERI contempla una superficie aproximada de 10.850 metros cuadrados entre el templo y la carretera.

El terreno forma parte de la antigua finca El Barranquet. En 1984, el Ayuntamiento adquirió 5.000 metros cuadrados de esta propiedad, pero otra parte quedó en manos privadas. Es precisamente ese resto, de 3.088,81 metros cuadrados, el que se incorpora ahora al patrimonio público. El expediente municipal identifica la finca como la registral 4.975 y señala como titular a la Fundación Rafaela Louise Llaudes.

El suelo está integrado en la trama urbana del núcleo histórico de Santa Faz y, de acuerdo con el planeamiento, está destinado a convertirse en suelo dotacional público. El levantamiento topográfico realizado por el Ayuntamiento en 2025 permitió concretar su superficie y delimitarla respecto a la parcela que ya es de titularidad municipal y a las viviendas de las calles próximas.

Una expropiación que acabó en los tribunales

El Ayuntamiento avanza de esta forma en el proceso expropiatorio iniciado en junio de 2023, pendiente del contencioso-administrativo interpuesto por los actuales propietarios que iniciaron el procedimiento al amparo de la denominada expropiación rogada. La propiedad había reclamado la expropiación y presentó su propia valoración, cifrada en 2.776.533,90 euros. El Ayuntamiento, por su parte, calculó inicialmente el valor de la finca en 989.170,27 euros, incluido el premio de afección. La discrepancia llevó el expediente ante el Jurado Provincial de Expropiación.

El Jurado había rechazado inicialmente la tramitación de la solicitud, pero la Fundación recurrió esa decisión. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la propiedad y anuló el acuerdo del Jurado, ordenándole reponer el expediente para que se realizara la tasación de la finca. La resolución judicial es la que ha acabado marcando el procedimiento seguido para determinar la cantidad que debe abonarse.

En ejecución de esa sentencia, el Jurado Provincial de Expropiación volvió a valorar el terreno en marzo de 2026 y fijó el justiprecio definitivo en 1.387.203,10 euros. La Fundación ha recurrido también esta valoración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, procedimiento en el que el Ayuntamiento se ha personado. Por este motivo, el Consistorio ha acordado consignar el dinero en la Caja General de Depósitos, de modo que quede garantizado el pago mientras se resuelve el litigio.

El objetivo es completar el espacio público

Con la obtención de la finca, el Ayuntamiento podrá completar la titularidad pública del suelo incluido en el PERI y disponer de la superficie necesaria para plantear la transformación prevista en el entorno del monasterio. El concejal de Urbanismo, Antonio Peral, ha explicado que "avanzamos en el proceso de expropiación de esta parcela con la que el Ayuntamiento pretende completar la propiedad del suelo del entorno del Monasterio de la Santa Faz, al objeto poder desarrollar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI), aprobado en 1992 para poder urbanizar y peatonalizar este espacio tan frecuentado por los alicantinos durante la Peregrina".

El Monasterio de la Santa Faz está declarado como Bien de Relevancia Local (BRL) con nivel de protección integral en el Catálogo de Protecciones del Ayuntamiento de Alicante, formando parte también de planes especiales de protección de su entorno tradicional y paisaje histórico. Además, la Romería de la Santa Faz de Alicante fue declarada oficialmente Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial por el Consell de la Generalitat Valenciana el 17 de abril de 206. Este reconocimiento otorga la máxima protección institucional a una de las tradiciones más masivas y antiguas de la Comunidad Valenciana.