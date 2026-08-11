Alicante prohíbe los racós-discoteca y cambia el modelo de las Hogueras

El gobierno de Barcala limitará a uno el número de racós que podrá instalar cada hoguera a partir de las Hogueras de 2027. Así lo anunció este martes la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, en una reunión informativa con las comisiones en la que explicó las líneas del nuevo modelo que plantea el Ayuntamiento de Alicante y que suponen una modificación de la regulación de los espacios festivos después de analizar el funcionamiento de las Hogueras de 2026.

La medida supondrá un cambio respecto al modelo aplicado este año, que permitía a las comisiones disponer de más de un espacio en función de la categoría del monumento, y llegará acompañada de una alternativa, que el Ayuntamiento habilitará espacios de ocio de concesión pública repartidos por distintos puntos de Alicante. La intención municipal es que el ocio no desaparezca de las fiestas, sino que parte de esta actividad pase a desarrollarse en recintos cuya gestión y condiciones queden reguladas directamente por el Ayuntamiento.

Un cambio tras las Hogueras de 2026

La decisión llega después de un junio en el que los racós volvieron a generar debate por la evolución de algunos de estos espacios hacia fórmulas de ocio alejadas del concepto tradicional de lugar de convivencia de las comisiones. El Ayuntamiento ya había modificado en 2025 la normativa para las Hogueras de 2026, vinculando el número de racós a la categoría de cada monumento.

Sin embargo, la proliferación de algunos espacios de ocio en el centro durante las Hogueras de 2026 volvió a poner sobre la mesa los límites entre un racó festero y una actividad de ocio nocturno. La situación provocó críticas del sector hostelero y el Ayuntamiento, por su parte, advirtió durante junio de que las comisiones no podían ceder a terceros los espacios que tenían autorizados. No obstante, durante las fiestas no se levantó ningún acta por este motivo, aunque posteriormente se analizaron posibles incumplimientos.

Ahora, en pleno mes de agosto, la concejala de Fiestas ha situado estas circunstancias entre las razones que han llevado al Ayuntamiento a replantear el sistema. Cutanda explicó a los festeros que durante el mes de junio se detectaron casos de publicidad de empresas de ocio en segundos y terceros racós, venta de entradas y situaciones que podían hacer pensar que espacios autorizados a entidades festeras estaban siendo explotados por terceros.

"Esta una cuestión de cumplimiento de las reglas que todos tenemos que respetar", ha afirmado la concejala de Fiestas quien ha citado la ordenanza al señalar que establece que "los títulos habilitantes no pueden cederse directa o indirectamente a terceros, y que los establecimientos autorizados deber ser explotados directamente por la entidad a la que se le concede la autorización".

El ocio se traslada a espacios municipales

El nuevo decreto plantea ahora que cada comisión tenga que escoger cuál de los racós que tuvo en 2026 quiere mantener, de modo que desde 2027 ninguna hoguera podrá disponer de más de uno. El Ayuntamiento pretende compensar la pérdida de esos segundos y terceros espacios con áreas de ocio de concesión pública municipal que incrementarán la subvención.

Estas nuevas zonas se distribuirán por diferentes puntos de la ciudad y estarán sujetas a una programación y unas condiciones establecidas por el Ayuntamiento, especialmente en materia de horarios, seguridad, limpieza y convivencia. De esta forma, el Ayuntamiento pretende separar la actividad de ocio de los espacios directamente vinculados a las comisiones y evitar que las autorizaciones festeras puedan acabar siendo utilizadas por terceros. "Este nuevo modelo de racó nace con la intención de que las normas ayuden a proteger una Fiesta que se encamina hacia su Centenario", ha señalado Cutanda.

La propuesta incorpora además un componente económico, el Ayuntamiento prevé que la actividad que generen las concesiones contribuya a sufragar parte de los gastos de la propia Fiesta. "Este decreto busca que el ocio también financie la Fiesta", ha explicado Cutanda. Según el estudio presentado por Fiestas, los ingresos permitirían cubrir costes municipales vinculados a celebraciones como las mascletás, los castillos, la Palmera y determinados servicios protocolarios.

Más ayuda para las comisiones

Además, el nuevo modelo también modificará la cuantía de la subvención municipal destinada a las comisiones. La previsión es elevarla en 185.000 euros, desde los actuales 820.900 hasta 1.005.900 euros, lo que supone un incremento del 22,54 %. Cutanda ha defendido que la reforma permitirá además reducir las diferencias existentes entre las comisiones del centro y las de los barrios a la hora de generar ingresos con los espacios de ocio. "No se pretende que el lugar que ocupa una hoguera en la ciudad determine las oportunidades económicas que tiene para financiar su Fiesta", ha afirmado.

La concejala ha puesto el foco especialmente en las comisiones pequeñas y medianas, que, según ha señalado, afrontan un esfuerzo importante para poder mantener sus monumentos y su actividad durante las fiestas. “Tenemos hogueras extraordinarias en el centro, pero también en los barrios”, ha apuntado.

El Ayuntamiento sostiene así que el cambio no pretende acabar con los racós como parte de las Hogueras, sino modificar su modelo y limitar su número. "No se trata de suprimir ese modelo consolidado a través de los años. Sí, sustituirlo por otro, adaptándolo a los días de Fiesta y respetando los actos centrales de las Hogueras. No queremos quitarle el futuro a nadie, sino garantizar el futuro de unas Hogueras casi centenarias", ha señalado Cutanda.