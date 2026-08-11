Alicante reajusta la maquinaria para tratar la basura orgánica y reduce el coste del proyecto

El Ayuntamiento de Alicante modifica el contrato para el suministro e instalación de la maquinaria destinada al pretratamiento de la fracción orgánica recogida separadamente en el Centro de Tratamiento de Residuos. La revisión del proyecto, financiado con fondos europeos Next Generation, que fue realizada antes de continuar con los trabajos, ha permitido adaptar los equipos al espacio disponible, eliminar algunos elementos que ya no eran necesarios e incorporar otros que sí resultan imprescindibles para que la instalación funcione correctamente y, además, supone un ahorro para las arcas municipales. El contrato, que inicialmente tenía un coste de 2,35 millones de euros, se reduce en 56.756,26 euros, un 2,41% menos sobre el importe inicialmente adjudicado.

La modificación permitirá ajustar el proyecto a la realidad de las instalaciones después de que el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria realizaran una modelización en tres dimensiones del espacio en el que debe implantarse la maquinaria. El resultado es un contrato técnicamente diferente en algunos de sus elementos, pero sin alterar la finalidad para la que fue adjudicado y con un coste final inferior.

Revisión del contrato

El contrato fue adjudicado por la Junta de Gobierno Local el 2 de septiembre de 2025 a Industrias Leblan, S.L., por 2.351.535,78 euros, IVA incluido. El encargo contempla el suministro y la instalación de la maquinaria necesaria para el pretratamiento de la fracción orgánica en el centro municipal de tratamiento de residuos. La empresa adjudicataria ofreció además dos mejoras: ampliar en dos años, o 4.000 horas, el periodo mínimo de garantía y ejecutar la entrega e instalación en seis meses, dos meses menos que el plazo máximo establecido en los pliegos.

El contrato se formalizó el 3 de octubre de 2025 y los trabajos arrancaron formalmente el 6 de octubre. Sin embargo, durante la ejecución surgió la necesidad de revisar sobre el terreno la solución inicialmente prevista. El responsable municipal del contrato y la empresa consideraron necesario realizar una modelización 3D del ámbito de actuación para comprobar que el diseño se ajustaba a las condiciones físicas existentes y, en caso necesario, modificar las prescripciones técnicas.

La revisión llevó a suspender temporalmente la ejecución mientras se estudiaba la solución definitiva. No se trató, por tanto, de abandonar el proyecto ni de renunciar a la nueva maquinaria, sino de detener los trabajos para adaptar el diseño antes de continuar con una instalación que debía responder a las condiciones reales del centro de tratamiento.

Cambios en la instalación y en los equipos

El análisis técnico terminó concretando tres tipos de modificaciones. Por un lado, se ha ajustado la disposición de determinados elementos de la instalación para adaptarlos mejor al espacio disponible. Por otro, se ha eliminado algún elemento que, tras el estudio, se consideró innecesario. Y, en sentido contrario, se han incorporado nuevas actuaciones consideradas imprescindibles para garantizar la viabilidad de la instalación.

El expediente contempla además modificaciones en el suministro de equipos. La adenda al pliego de prescripciones técnicas recoge estos cambios junto a las modificaciones técnicas de la instalación y establece las nuevas condiciones que deberá cumplir el contratista. De esta manera, el proyecto mantiene su objetivo principal, dotar al centro de la maquinaria necesaria para el pretratamiento de la fracción orgánica, pero adapta su configuración a la situación física comprobada durante la fase de ejecución.

La suspensión no se ha prolongado de forma indefinida. El expediente recoge un acta de levantamiento de la suspensión temporal total y de inicio parcial de la ejecución fechada el 28 de mayo de 2026, una vez avanzada la definición de la solución técnica. Posteriormente, el 6 de julio, el Servicio de Contratación recibió la comunicación relativa a la incorporación de los remanentes de 2025 al presupuesto vigente para poder tramitar la modificación contractual.

El cambio tiene también un efecto directo sobre las cuentas municipales ya que la modificación aprobada supone rebajar en un 2,41% el precio inicial del contrato, lo que se traduce en una reducción de 56.756,26 euros. El importe inicial de 2.351.535,78 euros queda así reducido a 2.294.779,52 euros, IVA incluido.

La documentación municipal justifica la modificación por razones de interés público y señala que se han introducido únicamente las variaciones consideradas estrictamente indispensables para responder a las circunstancias detectadas. El expediente subraya además que no se produce una modificación sustancial del contrato: las nuevas unidades representan menos del 50% del presupuesto inicial y el valor de la modificación no supera el límite del 15% del precio original establecido para determinar una ampliación importante del ámbito contractual.