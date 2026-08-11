El Ayuntamiento no contempla solicitar a la Conselleria un plan para renovar los lavapiés de las playas de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante no se plantea, al menos por ahora, reclamar a la Conselleria de Turismo una intervención global para renovar o poner a punto los lavapiés de las playas del término municipal. Tras la avería que dejó durante una semana sin servicio a buena parte de los aparatos de la playa de San Juan, el equipo de gobierno del PP se limita a señalar que actuará ante la administración autonómica cuando se produzcan nuevas incidencias, pero no anuncia ningún plan conjunto para revisar el estado de estas instalaciones, pese a que los problemas no se circunscriben al extenso arenal de San Juan.

La portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, aseguró este martes, tras la Junta de Gobierno, la actuación seguida ante el problema de San Juan y ha recordado que el servicio ya está restablecido después de que el Ayuntamiento urgiera a la Conselleria de Turismo a reparar la estación de bombeo que había sufrido una avería. "Los lavapiés de playa de San Juan ya están en servicio después de que el Ayuntamiento urgiera a la Conselleria de Turismo la reparación de la estación de bombeo que se había averiado", señaló Cutanda. Cutanda ha insistido en que se trata de una competencia de la Generalitat y ha destacado que "la respuesta ha sido inmediata para corregir los fallos".

La posición municipal pasa así por reclamar soluciones cuando se produzcan incidencias concretas, pero no por plantear a la Conselleria una actuación de conjunto sobre los lavapiés del litoral. "Actuaremos del mismo modo con el resto de lavapiés de las playas del término municipal si se produce alguna anomalía de mano de la Conselleria", afirmó la portavoz. Cutanda añadió que el Ayuntamiento mantiene como objetivo mejorar los servicios de las playas y reparar "todos aquellos inconvenientes que se puedan detectar en este verano".

Sin un plan sobre la mesa

La cuestión es que los problemas detectados en la playa de San Juan no se reducen a una avería puntual. Preguntada expresamente por si el Ayuntamiento había hablado con Turismo para exigir la reparación de los lavapiés o, más allá de eso, reclamar un plan general para estas instalaciones, Cutanda no ha anunciado ninguna petición en ese sentido. "El Ayuntamiento de Alicante está en constante contacto con la Conselleria y, por tanto, nuestra disposición para mejorar cada una de las playas de la mano de ellos va a estar siempre", aseguró la portavoz.

De este modo, el Gobierno municipal no concreta que vaya a trasladar a la Generalitat la necesidad de realizar una intervención global, pese a que los lavapiés presentan problemas de distinta consideración en varios puntos del litoral. La estrategia que defiende el Ayuntamiento consiste en responder a las anomalías a medida que se produzcan y trasladarlas a la administración competente para que sean corregidas, sin anunciar una revisión integral de todas las instalaciones.

Un problema que se repite en las playas

La avería de la playa San Juan ha servido para poner el foco en una situación que va más allá de ese episodio concreto. La interrupción del servicio afectó durante varios días a buena parte de la playa y se prolongó durante aproximadamente una semana, hasta que los lavapiés volvieron a funcionar este lunes alrededor de las doce del mediodía. Durante esos días, los cortes llegaron a afectar incluso a los lavapiés de todo el arenal y permanecieron de forma ininterrumpida en el tramo norte de la avenida de Niza.

El estado de los lavapiés tampoco es bueno en el resto del litoral. En el Postiguet hay aparatos cuyo entorno presenta el suelo negro o incluso verdoso, una situación que también se observa en La Albufereta, donde, pese a que los lavapiés funcionan en general, existen puntos con signos de deterioro, suciedad y desgaste asociados a la humedad constante y a la falta de mantenimiento; en San Gabriel se suman problemas como la presencia de avispas, agua que sale demasiado caliente y vegetación alrededor de los aparatos, que este lunes estaba siendo retirada por operarios municipales, mientras que en Urbanova los lavapiés funcionan en general aunque algunos ofrecen el agua con poca fuerza.