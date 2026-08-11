El Campello organiza actividades gratuitas en los colegios públicos en septiembre en pos de la conciliación familiar

Los cuatro colegios públicos de El Campello ofrecerán durante septiembre actividades extraescolares para facilitar la conciliación familiar. El programa llamado Septiembre Vespertino consistirá en juegos de mesa tradicionales, juegos de madera, lectura de cuentos, el pilla-pilla y, si hace mucho calor, películas infantiles. El plazo de inscripción, que se realiza en la web educacionelcampello.es, finaliza este viernes 14 de agosto.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 horas, según ha explicado en un comunicado la concejalía de Educación, dirigida por Dorian Gomis. El programa está destinado los alumnos de Infantil a partir de cuatro años y a los de Primaria de los cuatro colegios. La asistencia es obligatoria y dos días seguidos sin ir implicará la expulsión. Los alumnos que se queden sin plaza en el proceso de admisión, entrarán en la lista de espera.

Las plazas se asignarán prioritariamente a familias monoparentales, hijos de víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra las mujeres, familias con alguno de sus miembros con discapacidad, familias en situación o riesgo de exclusión social, personas solicitantes de asilo internacional o con estatuto de refugiado, y familias con responsabilidades de cuidado de personas mayores o dependientes.

Este programa tiene un presupuesto de 18.000 euros destinados principalmente a los monitores. El programa está financiado por el ministerio de Igualdad, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento. La iniciativa forma parte del Plan Corresponsables que desarrolla el Ayuntamiento de El Campello para la conciliación familiar.