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El cementerio de Alicante tendrá un nuevo osario para los restos de las exhumaciones

El Ayuntamiento levantará la instalación, adjudica por 318.923 euros, en la zona nueva del camposanto como parte del proyecto de ampliación

La ampliación del cementerio de Alicante se llena, a la espera de musulmanes y judíos

La ampliación del cementerio de Alicante se llena, a la espera de musulmanes y judíos

La ampliación del cementerio de Alicante se llena, a la espera de musulmanes y judíos / Pilar Cortés

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El cementerio de Alicante tendrá un nuevo osario en la parte nueva del camposanto. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras para construir esta instalación, que forma parte del proyecto de ampliación del cementerio de Nuestra Señora del Remedio, y que estará destinada a reunir y conservar de forma organizada los restos óseos procedentes de exhumaciones.

Las obras han sido adjudicadas a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, S.A. en un plazo de seis meses, después de que cuatro empresas presentaran ofertas al procedimiento abierto por el Ayuntamiento. La propuesta de esta mercantil fue la mejor valorada al utilizarse el precio como único criterio de adjudicación. El contrato se ha cerrado por 263.572,96 euros, a los que se suman 55.350,32 euros de IVA, lo que eleva el coste total a 318.923,28 euros. La cantidad es inferior al presupuesto con el que se sacaron las obras a licitación, que ascendía a 399.093,07 euros, impuestos incluidos.

La actuación no supone la construcción de nuevas sepulturas, sino de un espacio específico para depositar restos óseos una vez retirados de sus enterramientos. La portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, explicó tras la Junta de Gobierno que el nuevo osario será una edificación que incluirá también "la adecuación del entorno inmediato, con accesos y condiciones que faciliten las labores de mantenimiento".

El proyecto se ejecutará en la zona nueva del cementerio y contempla tanto la construcción del edificio destinado al almacenamiento permanente de los restos como la preparación del espacio que lo rodeará. Sin embargo, el expediente municipal no concreta la capacidad del futuro osario ni el número de restos que podrá albergar.

Seis meses de obras

La actuación todavía debe superar un trámite antes de que puedan comenzar los trabajos. Aunque la Junta de Gobierno Local ya ha aprobado la adjudicación, el contrato tiene que formalizarse previamente con la empresa. El acuerdo establece que la ejecución no podrá iniciarse hasta completar ese procedimiento.

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Una vez formalizado, el plazo previsto para construir el nuevo osario es de seis meses. El gasto se ha consignado en el presupuesto municipal de 2026 dentro de la partida destinada a las inversiones del cementerio.

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