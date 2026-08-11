¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno

La provincia de Alicante mira ya al cielo ante el eclipse de este miércoles 12 de agosto de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha publicado su previsión de nubosidad para la hora clave, en torno a las 20.00 horas, y el escenario general es favorable: en buena parte del territorio se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas, lo que permitiría seguir el fenómeno desde muchas zonas abiertas sin necesidad de grandes desplazamientos.

La principal incertidumbre aparece en el norte de Alicante, especialmente en áreas de sierra y puntos del interior, donde durante la tarde pueden desarrollarse nubes de evolución. Según la previsión de la Aemet, esas nubes podrían dejar algún chubasco o tormenta dispersa, lo que complicaría la visibilidad del eclipse en las zonas donde lleguen a formarse con más fuerza.

En el litoral, la situación parece más favorable. La Aemet señala que desde zonas abiertas de las ciudades costeras se podrá ver el eclipse sin necesidad de desplazarse, siempre que el horizonte esté despejado. Aunque puedan quedar restos de nubes altas en algunos puntos, el hecho de que el sol esté muy bajo a esa hora puede permitir la observación si el horizonte queda libre.

La previsión de temperaturas también será plenamente veraniega. La Aemet prevé máximas de 32 a 34 grados en el litoral y de 36 a 38 grados en el interior, por lo que recomienda hidratarse bien y protegerse del sol durante las horas centrales del día. El índice ultravioleta será muy alto en la provincia.

Otro aspecto importante será el riesgo de incendios forestales. Los índices previstos para mañana serán muy altos y llegarán a ser extremos en zonas de interior, por lo que la Aemet pide extremar la precaución: no abandonar residuos, utilizar los contenedores habilitados, no encender fuego y evitar cualquier actividad que pueda generar riesgo.

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La jornada, por tanto, se presenta con una previsión en general favorable para ver el eclipse en Alicante, especialmente en el litoral y en zonas con horizonte despejado hacia la puesta de sol. La atención estará puesta en la evolución de las nubes por la tarde en el norte interior, donde podrían aparecer tormentas dispersas.