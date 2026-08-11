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El embarcadero del palmeral de San Gabriel, sin funcionar desde hace ocho años pese a que el Ayuntamiento de Alicante lo promociona

La atracción de recreo, que se erigió como la principal novedad de la renovación del espacio, sigue vigente en las páginas web de información turística y ante los lamentos de los usuarios

Sin embarcadero en el Palmeral de San Gabriel

Sin embarcadero en el Palmeral de San Gabriel

Alex Domínguez

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Manuel Lillo

Manuel Lillo

“El embarcadero, recientemente renovado con un nuevo pantalán, permite a los visitantes disfrutar de paseos en barca, una actividad recreativa que gusta por igual a mayores y niños”. Es lo que se lee en la página de Alicante City & Beach, marca turística oficial del Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento, que promociona esta atracción que dejó de funcionar en 2018 en el Palmeral de San Gabriel.

La renovación acometida en septiembre del año pasado tras una inversión de 1,3 millones de euros se hizo, precisamente, con la intención de recuperar este espacio acuático de uso familiar, pero un año después nada ha cambiado. La clausura persiste y pocos vecinos confían en su recuperación.

El Palmeral de San Gabriel, sin cascada.

El Palmeral de San Gabriel, sin cascada. / Alex Domínguez

“Llevo en Alicante muchos años ya y nunca he visto barcas”, dice Leticia Fernández, que pasea junto a su familia a menudo por este parque. Óscar Flores asegura que su hijo de ocho años, con quien suele acudir al parque, “siempre pregunta si habrá barcas para poder subir, pero evidentemente no hay”. Este vecino afirma que ha visto funcionar el embarcadero, pero “hace ya muchos años”, y cree que es “una pena” que no se active, ya que “haría más atractivo el parque y lo haría crecer más”.

Llevo en Alicante muchos años ya y nunca he visto barcas

Leticia Fernández

— Vecina

Otro paseante, Bryan Ronquillo, dice que vio barcas hace “casi diez años”, pero “muy pocas veces” y que con estos vehículos de agua “el parque era mucho más bonito de ver”, ya que cree que “las barcas daban otro aire al palmeral”, y dice “no entender” la razón para haberlas retirado.

El embarcadero abrió por última vez en 2018, hace ocho años, año en el que se clausuró. En aquel momento el Ayuntamiento, entonces ya presidido por el alcalde actual, Luis Barcala, justificó que «las barcas están en periodo de mantenimiento y pintura, que se hace durante esta época del año», explicaron sobre el cierre, que no se ha revertido desde entonces pese a la renovación prevista desde en 2021, que planteaba la instalación de un nuevo pantalán para facilitar el acceso de los usuarios de las barcas. El Ayuntamiento también se comprometió a la reapertura el año pasado, sin llevarla finalmente a cabo.

Mi hijo siempre me pregunta si habrá barcas para poder subir, pero evidentemente no hay

Óscar Flores

— Vecino

Actualmente, la caseta habilitada en esta ubicación permanece cerrada. También está sin utilizar la plataforma prevista para la colocación de barcas, y el entorno está rodeado de gatos, que han proliferado en la zona tras años de presencia y que incluso cuentan con comida proporcionada en rincones del parque.

Sequía en el Palmeral de San Gabriel, en Alicante.

Sequía en el Palmeral de San Gabriel, en Alicante. / Alex Domínguez

A su vez, el nivel de agua es bastante bajo. Algunos operarios afirman que recientemente se vaciaron los estanques para limpiarlos y que recientemente se están volviendo a llenar de manera paulatina, hecho que explicaría la escasez visible que impide que la cascada, también anunciada en carteles, ofrezca la caída de agua habitualmente solicitada por turistas que realizan fotografías con sus móviles.

Las barcas le daban otro aire al palmeral, no entiendo por qué las han retirado

Bryan Ronquillo

— Vecino

Más seca está, sin nada de agua, el estanque que incorpora una pérgola con desperfectos en el techo y en el suelo, aparentemente debido a humedades. Pese a sus carencias, el Palmeral de San Gabriel, que según el Ayuntamiento acoge más de 7.000 palmeras, sigue acogiendo vecinos y turistas cada día, también en las horas de más calor, debido a la importante cantidad de sombra que proporciona.

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Los que lo frecuentan valoran este espacio natural y sus atributos, aunque echan de menos servicios interrumpidos como el del embarcadero y otros problemas más estructurales. Entre otros, señalan que “la luz de las farolas muchas veces deja de funcionar cuando anochece”, que “los baños están hechos un desastre” o que “hay poca seguridad en los aparcamientos”, entre otras cuestiones.

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