Gafas homologadas para el eclipse también agotadas en las ópticas: así puedes verlo si no dispones de ellas

El enorme interés suscitado por contemplar el eclipse de sol de este miércoles 12 de agosto, junto con las advertencias realizadas por las autoridades sanitarias y entidades como el Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana (COOCV) sobre los riesgos para la salud visual que puede tener este fenómeno astronómico, han provocado la adquisición masiva de gafas homologadas para observar el eclipse por parte de la población en un ejercicio destacable de responsabilidad.

Ante esta situación excepcional y pese a que los establecimientos sanitarios de óptica de las tres provincias han trabajado con previsión desde hace meses para tratar de garantizar el suministro de estas gafas específicas, según informa la entidad colegial, a un día del acontecimiento, los proveedores ya no cuentan con stock de este producto y en gran parte de las ópticas se han agotado, como también ha sucedido en las farmacias.

No mirar al sol directo

Por ello, desde el colectivo recuerdan que la única forma segura de contemplar directamente el eclipse de sol es utilizando estas gafas homologadas.

“Aquellas personas que no dispongan de estas gafas específicas para el eclipse de sol deben de abstenerse de observarlo directamente por el elevado riesgo de sufrir graves lesiones en el sistema visual”, recuerda Rafael Pérez Cambrodí, presidente del Colegio de Ópticos, que explica que “en estos casos deben de optar por contemplar este fenómeno de forma indirecta para proteger su salud visual y en ningún caso recurrir a medios caseros -como radiografías o negativos- que incrementan el riesgo de sufrir lesiones permanentes de retina”.

Esto ocurre, advierten los especialistas, incluso cuando el cielo esté parcialmente cubierto por nubes o el Sol parezca menos intenso.

De hecho, uno de los principales peligros durante un eclipse es la falsa sensación de seguridad que produce el oscurecimiento del ambiente. Al disminuir la luminosidad, muchas personas creen que el Sol ya no representa un riesgo para la visión, cuando en realidad la radiación solar continúa siendo suficientemente intensa como para dañar la retina mientras cualquier parte del disco solar permanezca visible.

Ante cualquier duda visita la página web creada por el COOCV con motivo de este evento histórico: https://coocv.com/eclipse/

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Consejos para ver el eclipse de sol de forma segura

-Utiliza únicamente gafas homologadas ISO 12312-2

-Revisa que las gafas no estén rayadas o dañadas

-Póntelas siempre antes de mirar el sol y contempla el eclipse por periodos cortos de tiempo

-Los niños deben de contemplarlo siempre bajo la supervisión de un adulto y fomentar la observación indirecta

-Si notas visión borrosa o una mancha central acude urgentemente a los servicios de oftalmología

Contemplar el eclipse de forma indirecta

La observación indirecta de un eclipse de sol es un método totalmente seguro para disfrutar de este fenómeno astronómico y la mejor forma de hacerlo si no se dispone de unas gafas homologadas.

La utilización de técnicas como la proyección estenopeica o la cámara oscura permite que la imagen del sol se proyecte sobre una superficie externa sin ningún riesgo de sufrir una lesión irreversible de retina. Este es un instrumento óptico tradicional que consiste en una caja cerrada o una habitación totalmente negra con un pequeño orificio (estenopo) en una de sus paredes. La luz del exterior entra por ese agujero y proyecta una imagen invertida y en tiempo real de lo que ocurre afuera sobre la pared o superficie opuesta.

Estos métodos son especialmente recomendados para niños, personas mayores o en grupos.