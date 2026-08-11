El gobierno de Barcala no retirará las vallas ni el material de obra del castillo de Santa Bárbara de Alicante ante el eclipse

El Ayuntamiento de Alicante no retirará las vallas ni los restos de materiales de obra que permanecen en el castillo de Santa Bárbara con motivo del eclipse solar de este miércoles. El equipo de gobierno del PP considera que no es necesario acondicionar de forma extraordinaria la fortaleza pese a la previsible llegada de numerosos visitantes, al entender que el recinto dispone de espacio suficiente para acoger al público y permitir la contemplación del fenómeno.

"El castillo es suficientemente amplio como para permitir que se vea el eclipse sin ningún problema este miércoles desde un emplazamiento privilegiado como es nuestro castillo de Santa Bárbara", aseguró este martes la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, al ser preguntada por el estado actual de la fortaleza y por si el Ayuntamiento tenía previsto retirar los elementos de obra ante la jornada de este miércoles.

La respuesta del Consistorio deja claro que no habrá una actuación específica para liberar de vallas y materiales las zonas actualmente afectadas por los trabajos. El Ayuntamiento mantiene que las obras que se están desarrollando en el monumento hacen necesario conservar las zonas de trabajo y el acopio de materiales, incluso en una jornada en la que Santa Bárbara es uno de los puntos señalados para observar el eclipse.

El Ayuntamiento defiende las obras

Cutanda justificó la situación actual del castillo en las actuaciones que se están ejecutando para mejorar y rehabilitar la fortaleza. "Estamos realizando una inversión histórica en la fortaleza de Santa Bárbara para la consolidación del Macho, la rehabilitación de espacios y estructuras interiores y una constante mejora en el monumento histórico más visitado de la Comunidad Valenciana", señaló Cutanda.

La portavoz municipal ha recordado que recientemente se ha finalizado la restauración del baluarte de Santa Ana, una actuación que ha supuesto una inversión de más de 335.000 euros. Al mismo tiempo, permanecen en ejecución las obras de conexión peatonal entre el aparcamiento de la Ereta y la entrada de la fortaleza, además de las actuaciones de emergencia en la ladera noreste del Benacantil, que en conjunto suponen una inversión de 1,5 millones de euros. El desarrollo de estos trabajos explica, según el Ayuntamiento, la presencia de vallas y materiales en distintos puntos del recinto. "Estamos trabajando como nunca en la rehabilitación de nuestro castillo y en la ejecución de obras que conllevan necesariamente el acopio de esos materiales y las zonas de trabajo", aseguró Cutanda.

Actuaciones en la zona de visionado del eclipse

Sin embargo, parte de esos espacios se encuentran precisamente en una de las zonas más atractivas para los visitantes. En lo alto del Benacantil, la zona del Macho mantiene sectores delimitados por vallas de obra y con materiales acumulados en su interior. La actuación reduce la superficie disponible en una jornada en la que se espera una afluencia muy superior a la habitual.

La situación no se limita además a la parte superior de la fortaleza. El acceso peatonal al castillo continúa presentando elementos de protección y vallado en sus laterales después de las actuaciones iniciadas meses atrás. Aunque buena parte de los trabajos ya ha concluido, todavía permanecen operarios y elementos de obra que condicionan el recorrido.

A ello se suma otro punto especialmente sensible dentro del recinto. En el lugar donde hace dos años una mujer perdió la vida tras precipitarse desde una altura de unos cuatro metros, todavía no se ha acometido una actuación que haya modificado sustancialmente las condiciones del espacio. El elemento de seguridad visible continúa siendo un cono colocado para tratar de impedir el acceso.

Más de 150 efectivos para la jornada

La decisión de mantener las zonas de obra contrasta con el dispositivo especial de seguridad preparado por el Ayuntamiento para hacer frente a la afluencia de personas que se espera durante el eclipse. El operativo contará con más de 154 efectivos entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, con especial atención al entorno del castillo de Santa Bárbara y San Fernando, además de la Serra Grossa y Tabarca.

El dispositivo estará formado por 82 policías locales del servicio ordinario y otros 21 agentes incorporados mediante servicio extraordinario. De estos últimos, 13 se destinarán a los puntos donde se prevé una mayor concentración de público. También participarán 35 bomberos y 16 voluntarios de Protección Civil para reforzar la vigilancia en los dos castillos.

La vigilancia se extenderá igualmente a las playas, donde los 58 socorristas ampliarán su horario hasta las 22.00 horas ante la previsión de una mayor permanencia de usuarios en los arenales.