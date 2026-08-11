Las Hogueras lanzan una herramienta digital para escuchar a las comisiones

La Federació de les Fogueres de Sant Joan abre un nuevo canal de participación para recoger de forma directa las opiniones, propuestas y valoraciones de las personas asociadas. La herramienta digital, bautizada como FFSJ Opina, permite responder encuestas, plantear ideas y consultar las aportaciones realizadas por otros integrantes del colectivo.

La nueva aplicación busca abrir un canal directo de participación más allá de las vías habituales. A través de opina.hogueras.es, los asociados pueden responder a las consultas que se planteen, compartir sus propias ideas y propuestas y acceder a las aportaciones que hayan realizado otros usuarios. La plataforma está disponible en valenciano, castellano e inglés.

Las aportaciones serán públicas por defecto

Una de las principales características de la herramienta es el sistema elegido para publicar las aportaciones. Las respuestas y propuestas serán públicas por defecto. Es decir, cuando una persona asociada envíe una aportación, esta podrá aparecer publicada en la plataforma para que el resto pueda consultarla y valorarla.

La publicación, sin embargo, no será obligatoria. Antes de enviar una respuesta, el usuario podrá indicar expresamente que no quiere que su aportación se publique. De esta forma, la herramienta establece la visibilidad pública como opción predeterminada, pero permite mantener una respuesta fuera del espacio público si así lo decide quien la presenta.

Las aportaciones que sí se hagan públicas podrán consultarse desde la sección "Opiniones". Los usuarios podrán ordenarlas por fecha o por número de votos, además de indicar que una propuesta les gusta. La valoración podrá retirarse o cambiarse posteriormente, de modo que las aportaciones podrán acumular el respaldo del resto de participantes.

Un espacio para seguir las propuestas

FFSJ Opina también incorpora un apartado de "Mis opiniones", desde el que cada participante podrá consultar el estado de las respuestas que haya presentado. Cuando las condiciones de la plataforma lo permitan, el usuario podrá además editar una aportación después de haberla enviado.

La herramienta permite así combinar las consultas impulsadas por la Federació con la participación directa de sus asociados, que podrán plantear ideas y propuestas y conocer cuáles son las aportaciones que generan mayor respaldo entre los usuarios.

La puesta en marcha de FFSJ Opina se enmarca en el trabajo de la Delegación de Transformación Digital de la Federació de les Fogueres de Sant Joan para incorporar nuevas herramientas digitales a la participación del colectivo foguerer. La plataforma ya puede utilizarse en opina.hogueras.es.