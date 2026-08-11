Los hospitales públicos de la provincia Alicante ofertarán una cifra récord de plazas MIR para 2027 ante la falta de especialistas

La Conselleria de Sanidad ofrece un total de 439 plazas de formación sanitaria especializada en los hospitales y centros de salud de la provincia de Alicante para 2027, cuarenta y tres más que las de este año, cuando la oferta fue de 396, es decir, un 10,85 % más: se trata de una cifra récord. En concreto, se incrementa en un 13,7% las plazas para Medicina y 7,21% para Enfermería. La oferta será de 140 plazas en centros de la provincia de Castellón, catorce más, y de 705 en la de Valencia, 38 más.

El de Alicante será el mayor aumento de plazas en la Comunidad. En todo el sistema valenciano de salud serán 1.284 plazas de formación, lo que la convierte en la convocatoria más numerosa de la historia. Son casi cien plazas más que el año anterior, es decir, un 7,9% más, por lo que la Comunidad Valenciana duplica el incremento de plazas de la media nacional, que se sitúa en el 3,9%. Por especialidades, y en relación con la convocatoria anterior, la oferta de la Conselleria de Sanidad de plazas para médicos se incrementa en un 8,48% y un 11,34% para enfermeras en Alicante. Con ello, las autoridades sanitarias autonómicas y estatales intentan paliar la escasez de especialistas que lleva a contratar de manera excepcional a médicos sin la especialidad finalizada

Emergencias Sanitarias se refuerza y pasa de nueve plazas a 38 para toda la Comunidad

A este respecto, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha puesto de relieve “el indudable interés de este Consell por incrementar el número de especialistas en nuestros hospitales y centros de salud. Para nosotros lo importante son los hechos y estas cifras avalan nuestra apuesta por la mejora continua y constante de la sanidad pública valenciana", ha subrayado.

Las 1.284 plazas de especialidades quedan desglosadas para el próximo curso de la siguiente forma: 985 plazas de Medicina, 216 de Enfermería, 43 de Farmacia, 29 de Psicología, tres de Biología, cinco de Radiofísica y tres de Química.

Médicos MIR que se formaron en el Hospital General de Alicante / Axel Álvarez

Urgencias y emergencias

Entre las especialidades que más han incrementado su oferta respecto al curso anterior, destaca Urgencias y Emergencias que pasa de nueve en el primer año de formación especializada a 38 para 2027. De estas, 13 corresponden a la provincia de Alicante, tres a la de Castellón y 22 plazas a la de Valencia. En cuanto a Familia y Comunitaria, se incrementa en 20 plazas entre enfermeras y personal facultativo.

Quejas por la pérdida de siete plazas de matrona en las áreas de Elche, Vinalopó y Sant Joan En cambio, el Sindicato de Enfermería, Satse, denuncia la pérdida de siete plazas de formación sanitaria especializada de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, es decir, de matrona, en la provincia de Alicante para la convocatoria EIR 27 y considera que esta decisión supone un grave retroceso en un contexto marcado por el déficit estructural de profesionales y las crecientes dificultades para cubrir las necesidades asistenciales. Según la oferta formativa prevista para 2027, dejarán de ofertarse siete plazas de matrona que ya cuentan con la correspondiente acreditación docente, ubicadas en los departamentos de salud de Elche (4), Vinalopó (1) y Sant Joan (2). Para Satse Alicante, resulta incomprensible que se reduzca la capacidad formativa en una especialidad que atraviesa una situación crítica por falta de profesionales. El sindicato viene denunciando un alarmante déficit estructural de matronas, acompañado de una elevada temporalidad y una creciente sobrecarga laboral. "En este contexto, la pérdida de siete plazas acreditadas para la formación de nuevas especialistas supone un contrasentido, ya que limita la incorporación futura de profesionales precisamente cuando el sistema sanitario encuentra cada vez más dificultades para cubrir sustituciones, vacaciones y necesidades asistenciales ordinarias".

Marciano Gómez ha señalado que el compromiso de Sanidad con los especialistas "no es solo ofrecer la mejor formación posible y crear las condiciones idóneas para ello en el territorio valenciano, sino también que quienes se forman en nuestros centros sanitarios opten después por quedarse y formar parte de nuestro sistema de salud para desarrollar su carrera profesional".

En este sentido, ha recordado que desde el pasado año “todos los hospitales de la Comunidad Valenciana están ya acreditados como universitarios y, por tanto, están a disposición de los estudiantes para desarrollar sus prácticas formativas, tanto el alumnado de la privada como de la pública”.

Convocatoria estatal

La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la oferta de plazas que se van a incorporar a la orden de convocatoria de las pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada, que permitirá el acceso en 2027 a un total de 12.850 plazas para las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9% más que en la convocatoria anterior. Desde 2018, el Sistema Nacional de Salud ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53%.

Exámenes

Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13.00 horas —12.00 horas en Canarias— y el ejercicio se iniciará a las 14:00 horas —13:00 horas en Canarias—.

El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.

El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. Cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas no contestadas no se valorarán. La puntuación final estará integrada en un 90% por el resultado del examen y en un 10% por los méritos académicos acreditados.