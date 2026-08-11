Monólogos de 15 minutos para divulgar la ciencia alejada de tecnicismos en Alicante

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) celebrará el próximo 25 de septiembre la quinta edición de sus jornadas "Ciencia abierta Open Days", una iniciativa gratuita y dirigida a todos los públicos que tiene como objetivo acercar la ciencia a la sociedad, y fomentar la educación científica entre los más jóvenes.

El encuentro tendrá lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante y reunirá a profesionales sanitarios, investigadores, centros educativos, asociaciones de pacientes y ciudadanía en torno a un programa que combina talleres prácticos, charlas de educación en salud, ponencias acompañadas de demostraciones en directo y actividades divulgativas.

La directora gerente de Isabial, Elena Bertomeu, ha asegurado que los ‘Open Days’ “se han convertido en una cita ineludible en Alicante y son una oportunidad única para abrir las puertas de nuestro instituto y mostrar el talento y la dedicación de nuestros profesionales en un ambiente lúdico y abierto a toda la provincia”.

Talleres y educación para la salud

Entre las actividades prácticas, el Laboratorio de Simulación e Innovación de Alicante permitirá al público asistente conocer algunas de las técnicas empleadas en el ámbito sanitario y participar en diferentes experiencias. Los asistentes podrán ponerse en la piel de un cirujano, aprender pautas básicas de actuación ante emergencias, como el atragantamiento de un bebé o una situación de parto, explorar el funcionamiento de la mente mediante realidad virtual o visualizar el interior de los pulmones.

La programación incluirá también un bloque monográfico de charlas sobre educación para la salud impartidas por destacados profesionales e investigadores del entorno sanitario. Entre las temáticas programadas destacan las sesiones sobre sexualidad y prevención, la concienciación sobre los riesgos del tabaco y el vapeo, y espacios de reflexión y debate enfocados en las adicciones al uso de las pantallas.

Estudiantes en la anterior edición de los "Open Days" de Isabial / INFORMACIÓN

Estimulación cognitiva

Además, esta edición incorporará actividades que combinarán la divulgación científica con demostraciones prácticas y la participación del público. Entre ellas, habrá propuestas interactivas sobre cómo la tecnología digital puede contribuir a la estimulación cognitiva y la prevención del deterioro mental.

La alimentación y la actividad física también estarán presentes en la programación. Se realizarán demostraciones culinarias sobre el poder de las verduras en la dieta o un taller práctico de cocina especializado para personas con disfagia, así como sesiones dinámicas de actividad física diseñadas para promover un envejecimiento saludable.

Del laboratorio al escenario

Como principal novedad, el evento estrenará la iniciativa "Ciencia sin Filtro: Monólogos Científicos de 15 minutos", un espacio donde investigadores de Isabial compartirán su labor diaria con la ciudadanía de una forma amena, divulgativa y alejada de tecnicismos.

“Con este nuevo espacio de monólogos queremos demostrar que la ciencia también puede ser divertida y cercana”, señala Elena Bertomeu, quien ha añadido que los investigadores “se subirán al escenario para mostrar el lado humano y apasionante de su trabajo. Contagiar nuestra curiosidad a la ciudadanía es el primer paso para despertar vocaciones y hacer que la sociedad sienta la investigación como algo propio”, ha concluido.