La oficina Edusi de Alicante, trasladada por las obras del Museo Internacional de Las Cigarreras

Cambio de ubicación de la oficina Edusi de Alicante. Las dependencias concebidas para proporcionar información, coordinar la estrategia para la renovación de los barrios ubicados entre el castillo de Santa Bárbara y el monte Tossal y ofrecer actividades vecinales se trasladan temporalmente a otro espacio de la Casa de la Misericordia, el edificio más antiguo de lo que fue la fábrica de tabacos de Alicante.

El nuevo acceso se sitúa en la calle Adolfo Blanch, sin número, después de haberse localizado en el número 78 de la calle San Carlos.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Alicante, que aclara que el motivo del traslado es “el inicio de las obras de adecuación” del futuro Museo Internacional de Las Cigarreras en la antigua Casa de la Misericordia, anunciadas la semana pasada, que exigirán una inversión de 1,2 millones de euros y se llevarán a cabo, si se cumplen las previsiones municipales, en un plazo de dos meses.

La oficina tres meses en volver a sus instalaciones después de una temporada en un espacio del edificio en el claustro. Según trasladan desde el Ayuntamiento, “el cambio de localización permite continuar desarrollando en los barrios del territorio Edusi, situados entre los dos castillos de Alicante, los servicios de información, comunicación, intervención comunitaria, orientación laboral, emprendimiento, formación para el empleo y prospección que se vienen realizando desde finales de 2018”.

Desde entonces, según datos del Ayuntamiento, en estas oficinas se han “atendido y formado” a más de 2.200 personas a través de cursos de formación especializada en uso de móvil, inteligencia artificial o informática y ofimática.

Entre las actividades que se ofrecerán este mes de agosto destaca “¡A la fresca!”, un encuentro abierto a la ciudadanía programado para los jueves por la tarde “para charlar, tejer, pintar o jugar a juegos de mesa” para garantizar la convivencia vecinal y reducir la soledad no deseada en periodo estival y que “a petición de los asistentes se ha mantenido todo el año”.

Desde la Concejalía de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos también informan de actividades culturales o de “dinamización de la lectura”,y el edil responsable de este departamento, Luis Morata, ha asegurado que seguirán “ofreciendo estos servicios para dar a los ciudadanos una atención personalizada también en orientación laboral, formación y emprendimiento”.

Por último, desde el Ayuntamiento destacan la rehabilitación de la Casa de la Misericordia como uno de los proyectos ejecutados por esta oficina, junto a otras iniciativas como la rehabilitación del skatepark, la creación de senderos en el monte Tossal, nuevas luminarias en el Castillo de Santa Bárbara y en el Mercado Central, la supresión de barreras arquitectónicas en calles y aceras o la puesta en marcha de programas sociales.