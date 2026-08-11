El retablo barroco que Aigües intenta salvar de la oscuridad

La escena representa la aparición de Cristo y la Virgen María a San Francisco de Asís. Es un lienzo grande. El santo contempla arrodillado la manifestación divina que llega con una corte de ángeles. La obra Jubileo de Porciúncula de Fray Antonio de Villanueva, terminada en 1770, es un ejemplo de barroco levantino —recargada de formas, personajes, colores, luces y sombras—. Para descifrar la situación hay que fijar la vista, pues la humedad y el peso del tiempo han oscurecido la pintura que preside el altar de la iglesia de Aigües, de 1.119 habitantes.

El Ayuntamiento de este municipio de la comarca de l'Alacantí pide dinero para salvarlo. "Aún no tenemos una estimación del coste que supondrá, pero los expedientes del 2011 al 2015 estimaban unos 500.000 euros", señala el alcalde, Emilio Solbes. En 2011, en concreto, se presupuestaron 103.000 euros. Ese año el IVACOR, que ahora se llama IVCR+I (Instituto Valenciano de Conservación y Restauración e Investigación), determinó que la obra necesitaba una restauración urgente.

El altar de la iglesia de San Francisco de Asís en Aigües, con el retablo en el fondo. / INFORMACIÓN

"Luego se dieron cuenta de que era más complicado, que no se podía restaurar en el propio templo porque detrás del retablo hay humedades. Entonces subió a casi un millón de euros", señala. Solbes explica que la obra se la tenían que llevar a Castellón, porque "en Valencia no se podía".

La obra es un óleo sobre lino que mide 36 metros cuadrados y se compone de dos piezas de tres por seis metros cada una. Es "la obra de mayor dimensión conocida de Fray Antonio de Villanueva y uno de los mayores lienzos barrocos de la provincia de Alicante", según explica el Ayuntamiento y la Iglesia de Aigües en un folleto editado como "primer paso de una iniciativa más amplia para lograr la restauración". El texto señala que el próximo 4 de octubre será el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, que da nombre a la parroquia.

"No se puso a todas las instituciones de acuerdo. Y es lo que vamos a intentar ahora", asegura Solbes. "Un grupo de vecinos, feligreses, la Iglesia y el Ayuntamiento iniciamos una campaña para inculcar la importancia de la rrestauracióny pedimos a las instituciones que se involucren porque es una obra muy relevante que ni la iglesia por si sola, ni el Consistorio, ni los vecinos van a poder acometer". "Ahora hay que evaluar nuevamente el estado de la pintura", señala.

Fray Antonio de Villanueva nació en Lorca en 1714 y era hijo de un escultor. El autor aprendió a dibujar desde niño gracias a su padre y cultivó su vocación religiosa que le llevó en 1759 a ingresar en la Orden Franciscana y ordenarse sacerdote en Valencia. La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos le admitió como académico de mérito en 1768. La obra de Fray Antonio de Villanueva se encuentra en Orihuela, Elche, Alicante, Hellín y Valencia.