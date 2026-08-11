Satse Alicante alerta de la pérdida de siete plazas EIR de matrona acreditadas en la provincia

El Sindicato de Enfermería, Satse Alicante, alerta de la pérdida de siete plazas de formación sanitaria especializada de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona) en la provincia para la convocatoria EIR 2027 y advierte de que esta decisión supone un grave retroceso en un contexto marcado por el déficit estructural de profesionales y las crecientes dificultades para cubrir las necesidades asistenciales.

Según la oferta formativa prevista para 2027, dejarán de ofertarse siete plazas de matrona que ya cuentan con la correspondiente acreditación docente. En concreto, se trata de plazas ubicadas en los departamentos de salud de Elche (4), Vinalopó (1) y Sant Joan d'Alacant (2). Para Satse Alicante, resulta incomprensible que se reduzca la capacidad formativa en una especialidad que atraviesa una situación crítica por falta de profesionales.

"La gravedad de esta decisión resulta aún más evidente si se tiene en cuenta la situación actual de las plantillas. Venimos denunciando un alarmante déficit estructural de matronas, acompañado de una elevada temporalidad y una creciente sobrecarga laboral. En este contexto, la pérdida de siete plazas acreditadas para la formación de nuevas especialistas supone un contrasentido, ya que limita la incorporación futura de profesionales precisamente cuando el sistema sanitario encuentra cada vez más dificultades para cubrir sustituciones, vacaciones y necesidades asistenciales ordinarias", señalan desde el sindicato.

Baja ratio

De hecho, según datos que maneja esta entidad, en algunos departamentos de salud de la Comunidad Valenciana existe una ratio de una matrona por cada 1.286 mujeres en edad fértil, una cifra muy alejada de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que establece una ratio de referencia de una matrona por cada 400 mujeres de entre 15 y 45 años para garantizar una atención segura y de calidad. Esta situación refleja la magnitud del déficit existente y la necesidad de incrementar, y no reducir, la formación de nuevas especialistas.

La organización sindical recuerda que, de forma habitual, los departamentos de salud encuentran serias dificultades para cubrir vacaciones, permisos, reducciones de jornada y otras sustituciones debido al agotamiento o insuficiente disponibilidad de las bolsas de empleo de matronas. Cada verano se repiten los mismos problemas para garantizar la cobertura asistencial en áreas tan sensibles como la atención al parto, el seguimiento del embarazo o las urgencias ginecológicas.

Consecuencias

"Esta escasez de profesionales tiene consecuencias directas tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada. En los centros de salud limita el desarrollo de actividades esenciales, como el seguimiento del embarazo, la educación maternal, la promoción de la salud sexual y reproductiva y la atención integral a la mujer. En el ámbito hospitalario, la falta de matronas incrementa la presión asistencial, reduce el tiempo disponible para cada paciente y dificulta el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad durante el embarazo, el parto y el puerperio", apuntan.

Por ello, Satse considera especialmente grave que se desaprovechen plazas docentes acreditadas precisamente cuando el sistema sanitario necesita incrementar el número de especialistas disponibles para atender las necesidades presentes y futuras de la población.

"La pérdida de estas siete plazas acreditadas supone una oportunidad perdida para formar profesionales que serán imprescindibles en los próximos años. Mientras los departamentos de salud tienen dificultades para encontrar matronas con las que cubrir sustituciones y mantener la actividad asistencial, se reduce la capacidad de formación de nuevas especialistas", señalan.

Oferta pública

El sindicato defiende que la solución al déficit de matronas pasa por una estrategia integral que incluya el aprovechamiento de todas las plazas EIR acreditadas, la creación de nuevas plazas estructurales, el impulso del empleo estable mediante ofertas públicas suficientes y unas condiciones laborales adecuadas que permitan atraer y retener profesionales.

Asimismo, reclama que los planes vacacionales garanticen la cobertura del 100 % de las ausencias para evitar situaciones de sobrecarga que repercuten tanto en las profesionales como en la calidad asistencial.

Por todo ello, Satse Alicante exige a las administraciones sanitarias que rectifiquen la planificación de plazas EIR y aprovechen al máximo toda la capacidad docente acreditada existente en la provincia. El sindicato insiste en que invertir en la formación de nuevas matronas no es un gasto, sino una necesidad estratégica para garantizar una atención segura, cercana y de calidad a las mujeres.

El Sindicato de Enfermería considera que esta decisión agrava un déficit existente y compromete la capacidad del sistema sanitario para garantizar una atención de calidad a las mujeres en los próximos años. "Cada plaza perdida hoy supone una matrona menos mañana y una oportunidad desaprovechada para fortalecer un sistema sanitario que ya evidencia importantes carencias de profesionales especializados en la provincia".