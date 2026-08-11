El temporal deja un reguero de daños en Alicante: 62 intervenciones de bomberos en la provincia

Los efectos del temporal que golpeó este lunes distintos puntos de la provincia de Alicante siguen dejándose notar este martes. El Consorcio Provincial de Bomberos eleva ya a 62 las intervenciones relacionadas con los fuertes vientos y las tormentas, 25 más que en el último balance facilitado durante la tarde anterior.

Alcoy vuelve a concentrar el mayor número de actuaciones, con un total de 32, y se mantiene como el municipio más afectado. Durante la noche también se han registrado intervenciones en Villena y Sax, con dos servicios en cada localidad.

El temporal deja 62 intervenciones de los bomberos en Alicante: Alcoy, el municipio más afectado con 32 avisos / INFORMACIÓN

El balance anterior, cerrado a las 20.00 horas del lunes, contabilizaba 37 actuaciones desde las 17.52 horas. La mayoría estaban relacionadas con daños en toldos, techos y cableados, desprendimientos de fachadas, caída de árboles, salvamentos en viviendas y vía pública y algunos incendios en instalaciones eléctricas.

Por el momento, el episodio únicamente ha provocado daños materiales, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos siguen atendiendo incidencias este martes

Aunque la parte más intensa del temporal terminó durante la tarde del lunes, los bomberos han continuado atendiendo incidencias durante la noche y la mañana de este martes. El último parte, actualizado a las 9.30 horas, incluye incluso servicios que todavía permanecían abiertos a esa hora como consecuencia de los daños provocados por el episodio meteorológico.

Durante las primeras horas del temporal, la comarca de l'Alcoià fue la que acumuló más intervenciones, con 29 de las 37 contabilizadas en el primer balance. También se registraron actuaciones en el Alto Vinalpó, l'Alacantí y la Marina Baixa.

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En el conjunto de la jornada del lunes, los avisos recibidos por los bomberos en la provincia alcanzaron los 163, principalmente en las zonas de Alcoy, Cocentaina, Ibi y Villena, según informó el 112 de la Generalitat.