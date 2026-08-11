La Aemet confirma el bochorno en Alicante: hasta 41 grados de sensación térmica y nubes bajas este martes

La provincia de Alicante encara este martes 11 de agosto una jornada más tranquila después de los avisos y las tormentas de las últimas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día con intervalos nubosos, especialmente por la presencia de nubes bajas durante la mañana y a últimas horas, aunque sin grandes cambios en las temperaturas.

El cielo no estará completamente despejado, pero tampoco se espera una jornada especialmente complicada. Las nubes bajas podrán ser más visibles a primera hora en zonas del litoral y prelitoral, antes de que el ambiente tienda a abrirse durante las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, por lo que el calor seguirá presente, aunque sin un repunte destacado. Las máximas volverán a situarse en valores propios de agosto, mientras que las mínimas continuarán dejando noches cálidas en buena parte de la provincia, especialmente cerca de la costa.

El viento será flojo y de dirección variable tanto a primeras como a últimas horas. Durante las horas centrales del día tenderá a soplar de componente este, una brisa que puede ayudar a suavizar algo la sensación de calor en el litoral.

La jornada queda así marcada por un tiempo más estable, con nubes bajas en algunos momentos del día, temperaturas sin cambios y viento suave. Un escenario más calmado tras el episodio de chubascos y tormentas que mantuvo ayer a buena parte de la provincia pendiente del cielo.

El tiempo en Alicante

Alicante capital seguirá este martes con calor muy marcado y una sensación de bochorno acusada. Aunque la previsión general habla de intervalos nubosos, en la ciudad el sol dominará buena parte del día, con una mínima de 25 grados y una máxima de 34.

La sensación térmica será el dato más destacado: podrá alcanzar los 37 grados durante las horas centrales, con humedad elevada especialmente por la tarde y a últimas horas. El viento soplará flojo del sureste al inicio, girará a este durante el día y quedará más variable al final, en una jornada sin avisos activos pero todavía muy calurosa junto al mar.

El tiempo en Elche

Elche volverá a tener este martes una jornada de calor intenso, con el sol como protagonista y sin probabilidad de lluvia. La máxima subirá hasta los 36 grados, aunque el dato más llamativo será la sensación térmica, que podrá alcanzar los 40 durante la mañana.

La mínima se quedará en 24 grados, por lo que la noche será tropical y el ambiente seguirá cargado. El viento soplará flojo del sureste a primeras horas, girará a componente este durante el día y quedará en calma al final de la jornada, cuando la humedad volverá a aumentar.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantendrá este martes un ambiente muy húmedo y caluroso, con temperaturas entre los 25 y los 31 grados. El cielo se mantendrá bastante abierto durante el día, aunque no se descarta alguna nube baja en las primeras horas y una probabilidad muy baja de precipitación en la franja central.

La sensación térmica volverá a ser elevada y podrá alcanzar los 38 grados, especialmente por la humedad. La noche será tórrida, con mínima de 25 grados, y el viento soplará flojo, primero de componente sur, después del este y finalmente del noroeste a últimas horas.

El tiempo en Elda

Elda tendrá este martes una jornada de calor intenso, con una máxima de 35 grados y ambiente plenamente veraniego. El sol dominará durante buena parte del día, aunque a mediodía pueden aparecer algunas nubes y la probabilidad de lluvia sube ligeramente hasta el 15%.

La mínima será de 21 grados, por lo que la noche seguirá siendo tropical. El viento soplará flojo, primero de componente sur y después del sureste, antes de quedar en calma a últimas horas. La humedad aumentará mucho al final del día, lo que puede dejar una noche más cargada pese al descenso de los termómetros.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este martes una jornada muy cálida y húmeda, con temperaturas entre los 26 y los 32 grados. El día empezará con algunos intervalos nubosos, pero el sol irá ganando protagonismo y no se esperan lluvias.

El dato más destacado volverá a ser la sensación térmica, que podrá alcanzar los 39 grados por la elevada humedad. La noche será tórrida, con una mínima de 26 grados, y el viento soplará flojo del sureste durante buena parte del día antes de quedar en calma a últimas horas.

El tiempo en Orihuela

Orihuela seguirá este martes con mucho calor y una sensación térmica muy elevada. La máxima alcanzará los 36 grados, pero la combinación de humedad y temperatura podrá disparar la sensación hasta los 41, especialmente durante las horas centrales del día.

La mañana será soleada y muy cálida, con valores en torno a los 35 grados. A mediodía pueden aparecer algunas nubes y la probabilidad de lluvia sube ligeramente hasta el 10%, aunque sin un escenario de precipitaciones destacado. La mínima será de 24 grados y la noche seguirá siendo tropical, con humedad alta y ambiente bochornoso a últimas horas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será este martes uno de los puntos donde el cielo estará más pendiente de la evolución de las nubes. La jornada empezará con intervalos nubosos y una probabilidad de lluvia ya significativa por la mañana, que subirá hasta el 65% durante las horas centrales.

El calor seguirá presente, con temperaturas entre los 22 y los 35 grados, aunque la sensación térmica máxima se quedará en torno a los 34. A mediodía pueden aparecer chubascos y tormentas, por lo que será el tramo más variable del día. A últimas horas el tiempo tenderá a abrirse, con el viento flojo girando de norte a sur y después a componente este.

El tiempo en Dénia

Dénia mantendrá este martes un ambiente muy cálido y húmedo, con temperaturas entre los 25 y los 33 grados. El cielo se mantendrá despejado durante buena parte del día y no se esperan lluvias, en una jornada más estable que en otros puntos del interior de la provincia.

La sensación térmica será elevada y podrá alcanzar los 38 grados por la humedad, especialmente durante la mañana. La noche volverá a ser tórrida, con mínima de 25 grados, y el viento soplará flojo, primero de componente norte, después del sureste y finalmente del oeste a últimas horas.