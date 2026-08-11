Otro verano sin el ascensor del Raval Roig para acceder a El Postiguet: "Esto es insoportable"

Una cuesta obligada. Los vecinos y visitantes del Raval Roig, situado frente a la playa de El Postiguet, se ven cada día forzados a bajar y subir escaleras si quieren acceder al arenal o al paseo adyacente, uno de los más transitados en Alicante.

El motivo es la avería del ascensor, que suma ya tres veranos consecutivos sin funcionar sin que se haya solucionado de manera definitiva, pese a tratarse de la época de mayor afluencia de visitantes en Alicante. El elevador conecta el barrio con la playa y pese a ser una demanda vecinal histórica, que se acabó materializando en el verano de 2012, la continuidad y su funcionamiento normal no han sido la principal característica.

La asociación de vecinos ha emitido ya unas treinta solicitudes de arreglo y quejas al Ayuntamiento Alicia Rius — AVV Raval Roig

Alicia Rius, secretaria de la Asociación de Vecinos del barrio, recuerda que el ascensor lleva estropeado desde 2024 de manera casi permanente, y que este es el tercer verano consecutivo en el que no funciona. “La asociación ha emitido ya unas treinta solicitudes de arreglo y quejas al Ayuntamiento, porque” la avería “dificulta mucho el acceso a la playa a las personas mayores, con movilidad reducida o que llevan carritos para niños”.

Personas bajando y subiendo a pie la escalera ante la avería del ascensor del Raval Roig. / Alex Domínguez

Según apunta, “en los tres últimos años el ascensor ha funcionado días contados, y no entendemos la razón para que siga sin funcionar, si no funciona debería ser tan sencillo como cambiarlo si no es posible arreglarlo”.

Las personas con hernia discal sufrimos una molestia enorme al tener que bajar por las escaleras, y peor es subir Gloria Vela — Vecina del Raval Roig

Entre los visitantes del barrio también se evidencia la indignación. Gloria Vela lamenta que personas de su condición, “con problemas como una hernia discal”, sufren “una gran molestia enorme al tener que bajar por las escaleras, y peor es subir”, matiza. En términos similares se expresa María Luisa Ramos, que incluso asegura que “normalmente” baja a la playa por la calle Madrid y girando por San Cayetano, “dando toda la vuelta” para evitar subidas y bajadas tan pronunciadas como las que ofrecen la escalera que une el barrio con el paseo playero. “Esto es insoportable, es horrible, el calor es tremendo”, lamenta a la vez que asegura no haber visto “nunca” el ascensor funcionando con normalidad.

Personas esperando un ascensor que no funciona. / Alex Domínguez

Tampoco aprueba la situación Encarna Borondo, que reconoce que para ella “no es una complicación” subir escaleras debido a su buen estado de forma, “pero para las personas mayores es un auténtico fastidio”. Esta vecina dice, incluso, que es frecuente ver “a turistas esperando el ascensor sin saber que está roto”. A Aitor Calero, turista de Albacete, tampoco le cuesta subir escaleras dada su juventud, aunque “con este calor el ascensor iría muy bien”.

Esto es insoportable, es horrible, el calor es tremendo María Luisa Ramos — Vecina del Raval Roig

El ascensor del Raval Roig se instaló en verano de 2012 tras la renovación, dos años antes, de la pasarela que une el barrio con la playa, entonces deteriorada. Sin embargo, los problemas se fueron acumulando año tras año. En mayo de 2014 se registró la primera avería, que se alargó durante dos meses.

En septiembre de 2015, una tormenta volvió a dejar a los vecinos sin el servicio del elevador, y en septiembre de 2020 volvió a dar problemas, como también ocurrió en marzo de 2023 y en el verano de aquel año hubo más incidencias que se alargaron y conectaron con el periodo estival de 2024, cuando el elevador volvió a dejar de funcionar, como viene ocurriendo desde entonces.