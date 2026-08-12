Alicante replantea el modelo de edificación entre Vistahermosa y la Albufereta

Alicante quiere cambiar por completo la forma de construir entre Vistahermosa y la Albufereta. El nuevo Plan General Estructural (PGE), enviado la pasada semana por parte del Ayuntamiento de Alicante a la Generalitat para su evaluación ambiental, plantea que la zona de Vistahermosa-Juncaret, el ámbito que coincide sustancialmente con el antiguo PAU 3, deje atrás el modelo de viviendas unifamiliares y chalets previsto hasta ahora para construir edificios en altura para apostar por un barrio más compacto, diverso y eficiente, con mayor presencia de espacio público, dotaciones, actividades compatibles.

El nuevo planeamiento contempla para este sector unas 3.560 viviendas sobre aproximadamente 64 hectáreas, pero plantea cambiar la forma de ocupar ese suelo. Frente a la ordenación vigente, basada en una urbanización residencial de baja densidad y un elevado consumo de territorio con una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea, el nuevo documento considera que ese planteamiento ya no encaja con el modelo de ciudad que pretende desarrollar Alicante porque implica un consumo elevado de suelo y una transformación intensa del territorio y apuesta por un ámbito "más compacto, eficiente e integrado", con una concentración de 56 viviendas por hectárea.

La idea es concentrar más la vivienda, ya que no se incrementa el número de residencias de un plan a otro, para no tener que extender las edificaciones sobre una superficie mayor y que una parte más importante del suelo pueda destinarse a parques, zonas verdes, equipamientos y espacios públicos. La nueva ordenación deberá, además, establecer una densidad suficiente para sostener el transporte público y los servicios y garantizar la calidad del espacio público.

Un sector previsto desde 1987 que nunca llegó a desarrollarse

Vistahermosa-Juncaret lleva décadas apareciendo en el planeamiento de Alicante. El sector coincide sustancialmente con el antiguo PAU 3, previsto en el Plan General de 1987 y destinado a un desarrollo residencial de baja concentración. Su Plan Parcial fue aprobado en 2009 y la homologación quedó aprobada definitivamente en 2010, pero, pese al tiempo transcurrido, el ámbito no ha completado su transformación material.

El planeamiento anterior contemplaba una densidad máxima de 50 viviendas por hectárea y un modelo con un importante peso de la vivienda unifamiliar, el mismo que se impulsó en plan parcial de Vistahermosa Norte. El nuevo PGE considera que mantener aquella concepción supondría reproducir un modelo de ocupación extensiva del territorio que ya no responde a las necesidades actuales de Alicante. De ahí que el sector se haya incorporado a las llamadas Zonas de Nuevo Desarrollo Residencial, que el nuevo Plan pretende abordar desde una perspectiva diferente.

El cambio se entiende dentro de una revisión más amplia del modelo urbanístico de Alicante. El documento municipal reconoce que el desarrollo posterior al Plan de 1987 no siguió exactamente la estrategia inicialmente prevista: mientras se ejecutaron numerosos sectores periféricos y litorales, quedaron vacíos urbanos y ámbitos pendientes de gestión y urbanización. El resultado es una ciudad extensa, con piezas desconectadas y distintos niveles de consolidación.

Más concentración y menos consumo de suelo

El principal cambio de la zona Vistahermosa-Juncaret será, por tanto, la forma de ocupar el terreno. La propuesta del PGE parte de que una ciudad compacta permite concentrar la vivienda y disponer de más espacio libre alrededor. Así, lugar de extender miles de viviendas unifamiliares sobre el suelo disponible, la edificación se concentraría en bloques de mayor altura, si bien el plan por el momento no concreta las alturas máximas, con el objetivo de reservar una parte relevante del ámbito para espacios públicos y zonas verdes.

El nuevo modelo tampoco plantea crear un barrio exclusivamente residencial. El PGE apuesta por combinar las viviendas con actividades terciarias, comerciales, dotacionales y económicas compatibles, de manera que el nuevo desarrollo pueda funcionar como una pieza urbana completa. La intención es evitar grandes bolsas residenciales aisladas y favorecer barrios con servicios y actividad propia.

La densidad tiene además una relación directa con el transporte. El documento establece que la ordenación deberá garantizar una intensidad suficiente para sostener el transporte público y los servicios, al mismo tiempo que se asegura la calidad del espacio público. La concentración de población pretende hacer más eficiente la prestación de servicios y facilitar una movilidad menos dependiente del vehículo privado.

El sector cuenta con una superficie de 636.720 metros cuadrados, una edificabilidad máxima de 477.540 metros cuadrados y una capacidad estimada de 3.560 viviendas, según las cifras del borrador con una densidad prevista que asciende a 56 viviendas por hectárea. Son parámetros todavía preliminares, sujetos a las siguientes fases de tramitación del PGE.

El Juncaret y el Cerro de las Balsas, zonas verdes

El otro gran elemento de la propuesta es el paisaje. Vistahermosa-Juncaret no se concibe únicamente como un nuevo espacio para construir viviendas, sino como una pieza importante de la infraestructura verde del noreste de Alicante. Su desarrollo deberá contribuir a ampliar el entorno del Tossal de les Basses y a configurar un corredor verde asociado al Juncaret, con continuidad hacia el litoral.

El sistema Juncaret-Orgegia forma parte de la infraestructura verde y azul que el nuevo planeamiento pretende reforzar. Los cauces y barrancos deberán mantener su continuidad y su capacidad de desagüe, mientras que las zonas sometidas a riesgos incompatibles con la urbanización deberán quedar excluidas de nuevos procesos de transformación.

También deberá tenerse en cuenta el Tossal de les Basses, un enclave arqueológico de especial relevancia por los restos de época ibérica y romana vinculados a los primeros asentamientos de la Albufereta. En esta misma línea, la nueva ordenación deberá integrar las preexistencias territoriales, como caminos tradicionales y trazas parcelarias, y preservar aquellos elementos que tengan valor paisajístico o cultural. El objetivo es que el futuro barrio no se limite a ocupar el terreno disponible, sino que conserve parte de la identidad del territorio sobre el que se construirá.