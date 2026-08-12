La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo

Un 'ejército' de 15.000 efectivos frente a las 'amenazas' del Día D

Todo preparado a nivel operativo para la jornada "histórica" de este miércoles por el eclipse solar total, el primero en más de 100 años. El acontecimiento histórico sucederá en el cielo, pero los riesgos se notarán en la superficie terrestre. Algunos están vinculados con la movilización que se generará ante el deseo de observar el fenómeno astronómico; otros, con las fechas en las que sucede y las condiciones meteorológicas que lo acompañan: posibles colapsos en carreteras, golpes de calor, daños en la vista o incendios se erigen en la lista de preocupaciones.

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