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La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo

Así será el eclipse total de Sol hoy en España: hora, mapa y mejores lugares para verlo

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Sara Fernández García / PI STUDIO

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J. Hernández

D. Pamies

C. Suena

Sigue la evolución del eclipse solar de este miércoles en la provincia, con la previsión del cielo, los horarios clave y las mejores opciones para observarlo con seguridad.

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