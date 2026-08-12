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ECLIPSE EN ALICANTE
La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
Sigue la evolución del eclipse solar de este miércoles en la provincia, con la previsión del cielo, los horarios clave y las mejores opciones para observarlo con seguridad.
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C. Suena
Pilar Bernabé pide precaución ante el eclipse: “Hoy es un día histórico”
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha pedido “mucha precaución y previsión” ante una jornada que ha calificado de “histórica” por el eclipse total de sol. Bernabé recuerda que la Comunitat Valenciana será uno de los pocos puntos de España desde los que podrá verse la totalidad del fenómeno y advierte de que la cita coincide con el máximo nivel de riesgo de incendios y con un previsible aumento del tráfico. “Planificad el viaje, consultad los medios oficiales y evitad distracciones al volante”, ha señalado.
África Prado
El eclipse solar se cuela en el rodaje de una película en Alicante
El director Maxi Velloso, que acaba de empezar a rodar el largometraje "¿Y después, qué?", incorpora el fenómeno astronómico a esta comedia dramática con aire de realismo mágico. Lee aquí la noticia completa.
C. Suena
¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
La provincia de Alicante afronta este miércoles 12 de agosto una de las tardes más esperadas del verano por el eclipse solar. La Aemet prevé, en general, un escenario favorable para la observación, con cielos poco nubosos o con nubes altas en buena parte del territorio a la hora clave, aunque la nubosidad de evolución podría ganar presencia en zonas del interior y condicionar la visibilidad en algunos puntos.
C. Suena
Así se verá el eclipse en Torrevieja
El eclipse solar comenzará en la zona de Torrevieja a las 19.41 horas y avanzará hasta alcanzar su punto máximo a las 20.35 horas, según ha detallado Proyecto Mastral. En ese momento, la Luna cubrirá el 98,6% de la superficie solar, por lo que el fenómeno será muy profundo, aunque no total. La observación terminará a las 20.59 horas, coincidiendo con la puesta de sol.
Diego Aitor San José
Un 'ejército' de 15.000 efectivos frente a las 'amenazas' del Día D
Todo preparado a nivel operativo para la jornada "histórica" de este miércoles por el eclipse solar total, el primero en más de 100 años. El acontecimiento histórico sucederá en el cielo, pero los riesgos se notarán en la superficie terrestre. Algunos están vinculados con la movilización que se generará ante el deseo de observar el fenómeno astronómico; otros, con las fechas en las que sucede y las condiciones meteorológicas que lo acompañan: posibles colapsos en carreteras, golpes de calor, daños en la vista o incendios se erigen en la lista de preocupaciones.
J. Hernández
Gafas homologadas para el eclipse también agotadas en las ópticas: así puedes verlo si no dispones de ellas
Los especialistas recomiendan contemplarlo de forma indirecta con métodos como la proyección estenopeica o cámara oscura en caso de haberse quedado sin el elemento de protección aconsejado. Lee aquí la noticia completa.
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