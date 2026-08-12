Altozano da rienda suelta al humor con su tradicional Retreta

Altozano ha iniciado este miércoles sus días grandes de las fiestas de Moros y Cristianos con la tradicional Retreta, uno de sus actos más desenfadados. El desfile humorístico de disfraces ha reunido a todas las comparsas en un recorrido marcado por la diversión y la originalidad en sus disfraces, antes de dar paso a una noche de convivencia en las diferentes kábilas y cuarteles. La Retreta supone así el punto de partida de los principales actos de unas fiestas que se prolongarán hasta el domingo 16 de agosto, cuando se celebrará la Entrada Cristiana, después de las embajadas, los desfiles y la procesión en honor a la Virgen de la Asunción.

La programación continuará este jueves 13 de agosto con una jornada especialmente dedicada a los más pequeños, con el Desfile Infantil y las Embajadas Infantiles. La jornada incluirá también la Embajada Mora, acompañada de los tradicionales disparos de arcabucería, y la posterior Capitulación Cristiana, uno de los actos más representativos de las fiestas de Moros y Cristianos de Altozano.