El Ayuntamiento de Alicante desprecia el proyecto más votado por los vecinos para Benalúa Sur

Cambios en el proyecto para urbanizar el entorno de las antiguas harineras situadas en Benalúa Sur. Los edificios industriales de Cloquell y Bufort tendrán nuevos elementos no contemplados inicialmente a su alrededor, según se desprende de la memoria redactada por el Ayuntamiento de Alicante que se incluye dentro de la documentación que ha salido a exposición pública.

En el documento consta que la propuesta del Ayuntamiento es “una evolución de la alternativa 1B”, que también incorpora elementos de la propuesta 1D. Estas opciones fueron la tercera y la segunda más votadas respectivamente por los vecinos de Alicante en la encuesta que el propio Consistorio promovió para escuchar las ideas de la ciudadanía respecto a la reforma urbanizadora del espacio.

De esta manera, por tanto, el gobierno del alcalde Luis Barcala ha descartado la opción más votada, que contó con el 35,6 % de los apoyos, y ha optado por otra que el logró el 26,7 %. La propuesta ganadora, eso sí, fue recibida con escepticismo debido a propuestas como la instalación de una torre que algunos críticos consideraban “desproporcionada” o “excesivamente alta”.

Proyecto actual en el entorno de las harineras de Benalúa Sur, según la memoria de la última modificación puntual del plan parcial. / INFORMACIÓN

Dicha torre, de edificación residencial, se contemplaba en un primer momento con entre 24 y 26 plantas, pero el Ayuntamiento la ha reducido a 16. La intención, según se lee en la memoria, es modificar “la volumetría de la edificación municipal ubicada en la manzana dotacional”. Por otra parte, se señala que esta torre se ubica en una de las esquinas de la parcela para “minimizar la barrera visual con las edificaciones traseras”. Falta saber si habrá alegaciones ciudadanas en este aspecto antes de que acabe el plazo de exposición pública, que finaliza el 13 de octubre.

De manera paralela a esta torre, como ya estaba previsto, se erigiría un bloque con seis edificios de altura. Entre ambos discurriría un espacio de conexión entre las dos construcciones con una manzana para uso dotacional escolar.

Más cambios

Otra de las modificaciones que incorpora el Ayuntamiento es que el resto de la edificabilidad, es decir, los bloques ajenos a las harineras (que serán el elemento central) y a los edificios de 16 y seis plantas, se desplazan más al sur, al entorno de tres manzanas calificadas como zonas de “verde libre y dotacional público”. En este punto se instalarían un bloque de nueve plantas y otro de seis. Este último no estaba previsto inicialmente, y constituye por tanto otra de las novedades. Se erigirá para "mantener el estándar de la edificabilidad, ya que no cabe en la manzana central". En todos los casos citados los edificios incluyen una planta baja, además de las alturas contempladas. Con estas edificaciones, según se justifica en la memoria, “se busca la transición de alturas entre el Plan Parcial de Benalúa Sur y las edificaciones existentes del Plan parcial I.1”, anterior al que se halla en desarrollo.

Respecto al uso de las edificaciones, el 27,7 % de los metros cuadrados habilitados irán a parar a vivienda que en primer término serán titularidad del Ayuntamiento. La máxima institución municipal anunció en julio que se construirían “entre 80 y 90 viviendas” en estos nuevos bloques, el 30 % de las cuales deberán ser de protección pública, y fuentes conocedoras del proyecto apuntan que "en la zona oeste hay dos parcelas edificables de uso residencial", y "al menos una de ellas sería de protección pública".

La avenida de Elche, frente a las harineras de Benalúa Sur. / Pilar Cortés

Habrá también 176 metros cuadrados dedicados a uso comercial y, tal como ya se había aclarado, las antiguas harineras tendrán diferente uso: Cloquell será de titularidad pública y su funcionalidad la decidirá el Ayuntamiento, mientras que Bufort tendrá un uso privado.

Cabe recordar que el Consistorio se comprometió antes de las elecciones municipales de 2023 a construir la Casa de la Música en el edificio de Cloquell, con la intención de generar un espacio para uso cultural que nunca se llegó a materializar. Recientemente, la llegada de okupas a estos edificios históricos han hecho reaccionar al Ayuntamiento, que recuperó en julio la Modificación Puntual número 1 del plan parcial del sector PP ½ Benalúa Sur, con la aprobación en Junta de Gobierno de la versión preliminar para urbanizar el sector de las harineras.

Desde la Asociación de Vecinos Parque del Mar dicen no estar de acuerdo “en que se traslade la edificabilidad fuera del ámbito estricto de las harineras”, y aseguran que presentarán alegaciones en plazo. Además, Lorenzo Pérez, dirigente de la entidad, cree que “mientras el Ayuntamiento no defina el uso dotacional que se le quiere dar a Cloquell se compromete el desarrollo del plan parcial”, ya que entiende que "si se desconocen los recursos eléctricos e hidráulicos que necesitará es difícil imaginar el desarrollo conjunto".

Otros aspectos

Volviendo a los cambios en el proyecto, otra de las novedades incorporadas tiene relación con la centralidad urbana, que se establece entre los dos edificios industriales, integrados a través de una plaza que se asociará “perfectamente con la red de espacios libres y equipamientos del entorno, enriqueciendo el sector con ingredientes urbanísticos (dotacionales y lucrativos) que refuerzan la diversidad, complejidad y singularidad del sector”.

Dado que las antiguas harineras serán los elementos centrales del espacio urbano a reformar, sendas fachadas cuentan con sus correspondientes fichas de protección para ser incluidas en el Catálogo de Protecciones del Plan Parcial de Benalúa Sur y respetar, de esta manera, su originalidad.

La reurbanización del entorno de las harineras se aprobó en primer término en el año 2003, aunque los trabajos están pendientes debido a sucesivos retrasos que han suscitado quejas entre los vecinos. En esta zona también hay demandas pendientes como la retirada de las vías del tren de la antigua Estación de Murcia (responsabilidad de la empresa pública Adif) para, entre otras cosas, garantizar la facilidad de acceso peatonal al Parque del Mar, sobre el que los vecinos han exigido un mantenimiento más eficaz por parte del Ayuntamiento.