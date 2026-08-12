Las comisiones afectadas ante la prohibición de los racós-discoteca para las Hogueras de 2027: "Estamos bloqueados, no sé si llegaremos al Centenario"

Las comisiones de Hogueras empiezan a hacer números tras la prohibición de los racós-discoteca a partir de 2027. El cambio de modelo anunciado este martes por el Ayuntamiento de Alicante deja a 14 comisiones que contaban con un segundo racó ante la necesidad de buscar otras vías para mantener sus ingresos, aunque no todas reciben la decisión con el mismo grado de rechazo. Mientras algunas hablan de un "frenazo" que puede hacerles bajar de categoría, otras admiten que la proliferación de estos espacios había ido demasiado lejos y que las comisiones también tendrán que "reinventarse".

La principal incógnita está ahora en cómo afrontarán este cambio. El equipo de gobierno del PP indicó junto al anuncio de la prohibición su intención de aumentar las subvenciones a través de la recaudación que obtenga de unos nuevos espacios de ocio de concesión pública, pero las comisiones todavía desconocen cómo funcionará esa alternativa. En plena preparación del Centenario de 2028, algunas ya asumen que tendrán que revisar sus presupuestos y, otras, prefieren esperar antes de tomar decisiones. "Estamos bloqueados, no sé si llegaremos al Centenario", lamenta Carmen Orts, presidenta de la hoguera plaza de Santa María.

El golpe económico y el temor a perder categoría

La mayor preocupación se concentra entre las comisiones para las que el segundo racó se había convertido en una fuente relevante de financiación. La presidenta de la hoguera plaza de Santa María, Carmen Orts, considera que el cambio deja a las hogueras con poco margen para sostener sus proyectos y cuestiona que sea sencillo encontrar ingresos alternativos. "Esto es un freno. Nos han puesto ahí un tope y la concejala dice que es para avanzar, pero esto parece que es volver atrás. Estamos todos por bajar de categoría", critica Orts.

La presidenta lamenta especialmente las dificultades para encontrar otra fuente de ingresos. "Hoy en día es difícil encontrar patrocinadores porque nadie quiere patrocinar nada. Las Hogueras vivimos de lo que paga el socio", afirma Orts quien también cuestiona que se quiera atraer a más jóvenes a las comisiones mientras se limita el espacio disponible para desarrollar actividades. "Dicen que quieren que la gente joven se apunte a las Hogueras, pero te limitan el racó. Si no eres Especial no te dan metros de racó", sostiene.

En la hoguera Mercado Central su presidente Jose Salaberri comparte la preocupación, aunque reconoce que el cambio era previsible. "La verdad es que estamos en shock. Es algo que creo que toda la gente que tenemos segundo racó pensábamos que iba a pasar, pero no sabíamos cuando", admite Salaberri.

Para su comisión, el segundo espacio había servido para financiar la subida de categoría de sus dos monumentos y recuerda que el presupuesto de una comisión incluye muchas otras obligaciones. "Hay que hacer buena ofrenda, buen certamen artístico, buena banda de música y eso cuesta mucho dinero", destaca Salaberri. El problema se proyecta además sobre 2028. "Tenemos que evaluar este tiempo, ver realmente qué pérdidas podemos tener y ver qué podemos hacer porque tenemos el Centenario en dos años. Si tenemos que bajar de categoría, pues bajaremos. Muchos queríamos plantar en Especial y desgraciadamente eso no va a poder producirse", apunta el presidente de Mercado Central.

Cuentas pendientes

Por su parte, Manuel García, presidente de la hoguera Explanada, coincide en que la desaparición de los segundos racós supone un cambio importante para la economía de las comisiones, aunque valora que el Ayuntamiento haya comunicado la medida con antelación. "Esto supone un cambio radical en la financiación de la Fiesta y tenemos que estudiar el tema y ver dónde nos podemos posicionar", señala García.

Además, García considera positiva la subida de las subvenciones anunciada por el Ayuntamiento, pero cree que será insuficiente para las comisiones de mayor categoría. "Para las hogueras de Especial, que gastamos una cantidad importantísima, es insuficiente", sostiene el presidente de Explanada que insiste en que el dinero que generan los racós no se queda en las comisiones, sino que revierte en la propia fiesta. "Las hogueras no somos empresas. Lo que recogemos de dinero lo invertimos en el monumento", recuerda García.

"Toca reinventarse"

No todas las voces son igual de críticas. El presidente de la hoguera Sèneca-Autobusos, Josep Amand Tomàs, considera que la proliferación de segundos racós-discoteca había terminado generando una situación que debía revisarse. "Creo que la proliferación de segundos racós-discoteca es un error para la Fiesta. Estamos dando mala imagen delante de los vecinos que tienen algo que decir y debemos reconsiderarlo y entonar el mea culpa", afirma.

Josep Amand Tomàs, defiende que el ocio siga formando parte de las Hogueras, pero reivindica que el racó mantenga su función como espacio de encuentro de la comisión. "No podemos pensar que tener una discoteca apoyándonos es la fórmula. Antes las discotecas no estaban y había Hogueras. En tantos años que he vivido ha habido miles de fórmulas y ahora tenemos que empezar a pensar en otras", explica Josep Amand Tomàs quien sostiene que la comisión mantiene su intención de plantar en Especial.

La Federació de Fogueres no ve "sencilla" la propuesta del Ayuntamiento

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, considera que la propuesta del Ayuntamiento para los racós de 2027 supone un cambio importante para las comisiones, acostumbradas hasta ahora a funcionar de otra manera. "La propuesta no es sencilla. Hay que sentarse y ver cómo se materializan las cifras y cómo tendrán que reorganizarse las comisiones", señala Olivares que asegura que la Federació esperará a conocer el decreto definitivo antes de abordar su aplicación con las asociaciones.

"Vamos a esperar a conocer exactamente cómo queda el decreto y después nos pondremos a trabajar con las asociaciones, tal y como teníamos previsto, en las diferentes mesas de trabajo", explica Olivares. En este sentido, apunta que las comisiones disponen de dos semanas antes de la asamblea del 1 de septiembre para estudiar la propuesta y plantear cómo adaptarse: "Tenemos dos semanas para ir empapándonos de todo y saber cómo podemos darle forma".