La desembocadura del barranco de Aguamarga vuelve a quedarse sin nadie que la limpie

La desembocadura del barranco de Aguamarga vuelve a quedar en tierra de nadie cuando se trata de su limpieza. El Ayuntamiento de Alicante asegura que está actuando sobre el cauce, pero limita sus trabajos al tramo urbano situado entre la primera línea y unos 800 metros hacia el interior, mientras que Costas sostiene que la limpieza de este último tramo no es de su competencia. El resultado es que el espacio más próximo a la desembocadura vuelve a quedar fuera de las actuaciones de ambas administraciones, pese a que el pasado año el propio Consistorio sí intervino hasta este punto.

La situación reproduce así un problema que ya se puso de manifiesto el verano pasado, cuando Ayuntamiento de Alicante y Servicio Provincial de Costas se señalaron mutuamente como responsables del mantenimiento de este espacio. En agosto de 2025, el Consistorio llevó a cabo trabajos de retirada de cañas y lodos desde los ojos de los puentes de la N-332, en la salida hacia Elche, y del ferrocarril hasta la desembocadura del barranco de Aguamarga. Este año, sin embargo, el Ayuntamiento vuelve a acotar su actuación y no asume la limpieza del tramo final.

El Ayuntamiento limita su actuación a los 800 metros de cauce urbano

La Concejalía de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos y la empresa concesionaria municipal, Netial, han comenzado durante la primera semana de agosto las labores de desbroce y retirada de vegetación en los barrancos de Alicante. El objetivo, según explica el Ayuntamiento, es mantener los cauces en condiciones adecuadas y reducir los posibles daños ante episodios de lluvias intensas.

En el caso de Aguamarga, el Consistorio señala que los trabajos se han desarrollado este mes en el tramo urbano comprendido entre la primera línea y un recorrido de unos 800 metros hacia el interior. Es el espacio sobre el que, según precisa el gobierno municipal, actúa el Ayuntamiento con autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

El concejal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos, Rafael Alemañ, ha defendido el adelanto de estas actuaciones por el riesgo de lluvias torrenciales. "Hemos adelantado a principios de agosto las tareas de limpieza de barrancos ante el riesgo de fuertes lluvias, como el episodio vivido este lunes en la provincia, debido a las altas temperaturas del agua del mar y la posibilidad de formación de danas y lluvias torrenciales", ha señalado.

Alemañ también ha recordado que hace un año el Ayuntamiento realizó una intervención de mayor alcance en Aguamarga. "Hace un año que completamos las tareas de limpieza de cañas y lodos en los ojos de los puentes de la N-332, salida hacia Elche, y del ferrocarril hasta la desembocadura en el barranco de Aguamarga que ahora garantiza una mayor capacidad de evacuación en caso de crecida de las aguas del barranco, al tiempo que permite trabajar con mayor facilidad a las máquinas y operarios del servicio", ha explicado el concejal de Limpieza.

Costas vuelve a señalar que no es su competencia

Precisamente ese último tramo es el que vuelve a quedar en cuestión este verano. Desde el Servicio Provincial de Costas mantienen que la limpieza de la desembocadura no corresponde a este organismo, por lo que no asumen las labores de retirada de la vegetación acumulada en este punto.

El Ayuntamiento, por su parte, tampoco incluye ahora la desembocadura dentro del ámbito de actuación que describe para sus trabajos. De este modo, pese a que el pasado verano el Consistorio sí llegó hasta este punto, las administraciones vuelven a mantener el mismo reparto de responsabilidades que ya generó controversia entonces.

El problema no es únicamente estético, la acumulación de cañas y vegetación en el cauce puede dificultar la circulación y evacuación del agua en caso de precipitaciones intensas, una cuestión especialmente relevante ante la llegada del periodo de lluvias de finales de verano y otoño.

Más actuaciones en los barrancos de Alicante

La planificación municipal continuará a principios de septiembre con el barranco de Juncaret-Orgegia, donde está previsto realizar nuevas labores de desbroce y retirada de vegetación. En este caso, el Ayuntamiento señala que el cauce está encauzado desde su desembocadura en la playa de la Albufereta hasta zonas próximas al caserío de Santa Faz.

El Consistorio sostiene que mantiene una programación periódica de limpieza de los barrancos de titularidad municipal, con actuaciones dos veces al año antes de los principales periodos de lluvias torrenciales, que habitualmente coinciden con el otoño y la primavera, además de intervenciones puntuales cuando los técnicos consideran necesario actuar.