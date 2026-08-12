En Directo
Quejas
El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante
Esta sección está abierta para que los lectores envíen sus vídeos e imágenes con lo que creen que se puede mejorar en su localidad
El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.
Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.
INFORMACIÓN
Quejas por el estado de la acera en la calle Britania de Alicante
Una vecina de la calle Britania, perpendicular a la avenida Deportista Miriam Blasco, denuncia el estado de suciedad de la acera y la falta de mantenimiento en la zona. Según señala, la caída de hojas y pequeñas bolas de los árboles deja el pavimento resbaladizo, pegajoso y con mal olor, lo que dificulta el paso de los peatones. Reclama que se retomen las labores de limpieza con agua a presión y un mayor cuidado del arbolado y del entorno.
INFORMACIÓN
Denuncian el mal estado de una acera en la calle Mongolia de El Campello
Un vecino de El Campello denuncia el mal estado de la acera en la calle Mongolia, donde asegura que el pavimento presenta desperfectos y baldosas deterioradas alrededor de los alcorques de los árboles. Reclama una actuación para reparar la zona y evitar problemas a los peatones.
INFORMACIÓN
Malestar vecinal por la acumulación de residuos en Los Girasoles
Los vecinos de la urbanización Los Girasoles, en San Vicente del Raspeig, denuncian la acumulación de basura y enseres junto a los contenedores. Aseguran que los residuos llevan meses sin retirarse del entorno y que la falta de limpieza está generando molestias y presencia de insectos. Reclaman al Ayuntamiento una solución para mejorar las condiciones de la zona.
Denuncian el mal estado de algunos carteles, que ya no se pueden leer, en Playa de San Juan.
INFORMACIÓN
Quejas por el deterioro de mobiliario urbano junto al Postiguet
Un lector denuncia el estado de un elemento urbano deteriorado en el acceso al Postiguet, en Alicante. La imagen muestra una estructura rota, con restos desprendidos y materiales a la vista, en una zona de paso habitual para peatones y visitantes de la playa.
INFORMACIÓN
Denuncian abandono de una rotonda de Urbanova
La queja apunta al estado de una rotonda en Urbanova, en Alicante, donde se observan bordillos rotos, piezas desprendidas, grava desplazada y falta de mantenimiento en el ajardinamiento. El deterioro afecta a una zona visible de acceso y paso de vehículos en el entorno de la urbanización.
INFORMACIÓN
Un cartel informativo de Canalejas, entre suciedad y pintadas
Denuncian el mal estado de un cartel informativo sobre el ficus microcarpa en el parque de Canalejas, en Alicante. La señal presenta suciedad, manchas y pintadas, lo que dificulta su lectura y ofrece una imagen deteriorada en uno de los espacios más emblemáticos del centro.
INFORMACIÓN
Denuncian otro contenedor soterrado precintado junto a la Montañeta
Un ciudadano denuncia el estado de un contenedor soterrado precintado junto a la Montañeta, en Alicante. La imagen muestra el depósito fuera de uso y cubierto con bolsas negras, en plena vía pública, lo que genera una imagen de abandono en una zona céntrica de la ciudad.
INFORMACIÓN
Un cargador enchufado a una farola sorprende en la Rambla
Un lector denuncia la presencia de un cargador conectado a una farola en la Rambla de Alicante. La foto compartida con INFORMACIÓN muestra un cable enchufado en la base del elemento de alumbrado público, junto a una papelera y en plena zona de paso peatonal.
- La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes
- La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
- Comer un arroz frente al mar en Alicante cuesta el triple que en un barrio
- El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: 'Hay cierta incertidumbre
- El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
- ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
- La playa de San Gabriel de Alicante vuelve a quedar al margen: vegetación en la arena y quejas por falta de mantenimiento
- Alicante construye casi cinco piscinas al día y ya supera las 132.000