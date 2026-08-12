El Escaparate de INFORMACIÓN: un espacio de denuncia ciudadana en la provincia de Alicante

El Escaparate nace como una sección abierta a los lectores para mostrar, con imágenes y vídeos, aquello que necesita una solución en las calles de los municipios de la provincia de Alicante. Suciedad, baches, aceras en mal estado, mobiliario urbano deteriorado, señales dañadas, solares abandonados o cualquier otro problema cotidiano que afecte a los alicantinos.

Los lectores pueden enviar sus imágenes de denuncia, indicando el lugar exacto y una breve descripción, al correo electrónico escaparate@informacion.es y aparecerá publicada en esta información.

INFORMACIÓN Una vecina denuncia suciedad, mal olor y falta de mantenimiento en la calle Britania de Alicante / INFORMACIÓN Quejas por el estado de la acera en la calle Britania de Alicante Una vecina de la calle Britania, perpendicular a la avenida Deportista Miriam Blasco, denuncia el estado de suciedad de la acera y la falta de mantenimiento en la zona. Según señala, la caída de hojas y pequeñas bolas de los árboles deja el pavimento resbaladizo, pegajoso y con mal olor, lo que dificulta el paso de los peatones. Reclama que se retomen las labores de limpieza con agua a presión y un mayor cuidado del arbolado y del entorno.

INFORMACIÓN Desperfectos en la acera de la calle Mongolia, en El Campello, con baldosas levantadas alrededor de los alcorques. / INFORMACIÓN Denuncian el mal estado de una acera en la calle Mongolia de El Campello Un vecino de El Campello denuncia el mal estado de la acera en la calle Mongolia, donde asegura que el pavimento presenta desperfectos y baldosas deterioradas alrededor de los alcorques de los árboles. Reclama una actuación para reparar la zona y evitar problemas a los peatones.

INFORMACIÓN Basura y enseres acumulados junto a los contenedores de la urbanización Los Girasoles, en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN Malestar vecinal por la acumulación de residuos en Los Girasoles Los vecinos de la urbanización Los Girasoles, en San Vicente del Raspeig, denuncian la acumulación de basura y enseres junto a los contenedores. Aseguran que los residuos llevan meses sin retirarse del entorno y que la falta de limpieza está generando molestias y presencia de insectos. Reclaman al Ayuntamiento una solución para mejorar las condiciones de la zona. Vecinos de Los Girasoles reclaman soluciones por los residuos junto a los contenedores / INFORMACIÓN

Denuncian el mal estado de algunos carteles, que ya no se pueden leer, en Playa de San Juan Denuncian el mal estado de algunos carteles, que ya no se pueden leer, en Playa de San Juan.

Descampado lleno de basura entre San Agustín y Rabasa. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN Elemento urbano deteriorado en uno de los accesos a la playa del Postiguet, en Alicante. / INFORMACIÓN Quejas por el deterioro de mobiliario urbano junto al Postiguet Un lector denuncia el estado de un elemento urbano deteriorado en el acceso al Postiguet, en Alicante. La imagen muestra una estructura rota, con restos desprendidos y materiales a la vista, en una zona de paso habitual para peatones y visitantes de la playa.

INFORMACIÓN Estado de una rotonda en Urbanova, con bordillos rotos, piezas desprendidas y falta de mantenimiento. / INFORMACIÓN Denuncian abandono de una rotonda de Urbanova La queja apunta al estado de una rotonda en Urbanova, en Alicante, donde se observan bordillos rotos, piezas desprendidas, grava desplazada y falta de mantenimiento en el ajardinamiento. El deterioro afecta a una zona visible de acceso y paso de vehículos en el entorno de la urbanización.

INFORMACIÓN Cartel informativo deteriorado en el parque de Canalejas, junto a uno de sus ficus. / INFORMACIÓN Un cartel informativo de Canalejas, entre suciedad y pintadas Denuncian el mal estado de un cartel informativo sobre el ficus microcarpa en el parque de Canalejas, en Alicante. La señal presenta suciedad, manchas y pintadas, lo que dificulta su lectura y ofrece una imagen deteriorada en uno de los espacios más emblemáticos del centro.

INFORMACIÓN Contenedor soterrado precintado junto a la Montañeta, en Alicante. / INFORMACIÓN Denuncian otro contenedor soterrado precintado junto a la Montañeta Un ciudadano denuncia el estado de un contenedor soterrado precintado junto a la Montañeta, en Alicante. La imagen muestra el depósito fuera de uso y cubierto con bolsas negras, en plena vía pública, lo que genera una imagen de abandono en una zona céntrica de la ciudad.