El gobierno de Barcala cierra la puerta a la creación de nuevas comisiones de Hogueras en Alicante

El gobierno de Barcala pone techo a las Hogueras en Alicante. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha confirmado este miércoles una de las principales consecuencias del nuevo modelo festero que prepara el Ayuntamiento para 2027: no se autorizarán nuevos espacios de ocupación de la vía pública para crear comisiones de Hogueras o barracas. La medida supone, en la práctica, cerrar la puerta a nuevas agrupaciones mientras el Consistorio ultima un decreto que también prohibirá los racó-discoteca y limitará a uno el número de racós que podrá instalar cada comisión.

Cutanda ha trasladado esta decisión un día después de presentar las líneas del nuevo decreto en una asamblea extraordinaria e informativa de la Federació de Fogueres. En una nota de prensa remitida este miércoles, la edil ha señalado que "el Ayuntamiento no autorizará nuevos espacios de ocupación de la vía pública para agrupaciones festeras" y ha vinculado esta decisión al propósito de que la Fiesta crezca dentro de las comisiones que ya existen, aumentando su número de integrantes en lugar de crear nuevas agrupaciones.

Cutanda sostiene que el nuevo modelo pretende "proteger la Fiesta y hacerla crecer de cara al Centenario", al tiempo que busca fomentar la convivencia y compatibilizar las celebraciones con el descanso de los vecinos. Para ello, la concejala de Fiestas ha recalcado que otros objetivos primordiales de este nuevo modelo son los de aumentar el censo "sin crear nuevas agrupaciones festeras, y mejorar de manera equitativa la financiación de todas las comisiones, independientemente de su emplazamiento".

Además, sobre el crecimiento de la Fiesta, Cutanda ha indicado que "la intención municipal es que aumente el censo de las 15.000 personas vinculadas en los próximos años" y apuntó a que esto se tiene que conseguir con "más afiliados" en las hogueras y barracas ya constituidas y no "con nuevas comisiones que puedan llegar sin el necesario e imprescindible consenso vecinal". Así, la concejala de Fiestas señaló que: "El Ayuntamiento no autorizará nuevos espacios de ocupación de la vía pública para agrupaciones festeras".

Irregularidades detectadas en los racós

Además, Cutanda ha expuesto algunas situaciones registradas durante las últimas Hogueras que, según el Ayuntamiento, han contribuido a impulsar el cambio. Entre ellas citó la presencia de publicidad de empresas ajenas a la Fiesta en segundos y terceros racós, la venta de entradas para acceder a estos espacios y casos que podían hacer pensar que recintos autorizados a entidades festeras estaban siendo explotados por terceros.

La responsable de Fiestas ha recordado que la ordenanza establece que "los títulos habilitantes no pueden cederse directa o indirectamente a terceros, y que los establecimientos autorizados deben ser explotados directamente por la entidad a la que se le concede la autorización".

Este diario ha preguntado al Ayuntamiento si ya se han abierto expedientes o se han impuesto sanciones por estas situaciones, pero el Consistorio, por el momento, no ha dado respuesta.

Los nuevos espacios de ocio siguen sin ubicación

La desaparición del modelo actual de múltiples racós se compensará, según el equipo de gobierno del PP, con nuevos espacios de ocio de concesión pública que se distribuirán por diferentes puntos de Alicante. El Ayuntamiento asegura que estas áreas tendrán una programación controlada y estarán sujetas a condiciones de horarios, seguridad, limpieza y convivencia.

Sin embargo, el Consistorio tampoco ha concretado cuántos espacios se habilitarán, dónde estarán situados ni si ya existen ubicaciones seleccionadas.

La concejala de Fiestas ha indicado que, según un estudio, la actividad económica generada en estos espacios permitirá sufragar parte de los costes de la Fiesta y liberar recursos municipales. El Ayuntamiento calcula que esta fórmula permitirá incrementar en 185.000 euros la subvención destinada a las comisiones, hasta alcanzar los 1.095.900 euros. La ayuda actual se sitúa en 820.900 euros, por lo que el aumento sería del 22,54 % y beneficiaría, según los datos municipales, a 70 de las hogueras constituidas.

El ocio nocturno reclama que se aclaren las irregularidades

El sector del ocio nocturno también mira con atención el nuevo modelo. El presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa), Javier Galdeano, ha apuntado que si las irregularidades detectadas por el Ayuntamiento en algunos racós han sido determinantes para cambiar la regulación, deben aclararse y tener consecuencias.

"Si han detectado estas irregularidades tan trascendentes, tendrás que abrir expediente sancionador a esas hogueras o personas", ha afirmado Galdeano, que reclama saber si se abrirán expedientes por cuestiones como la venta de entradas o la publicidad en los racós.

El representante del sector también cuestiona cómo se articularán los nuevos espacios municipales. "Vamos a ver cómo se ejecuta poner en la ciudad un racó-discoteca gestionado por el Ayuntamiento y dónde lo van a poner", ha señalado. Para Galdeano, el cambio puede terminar manteniendo una fórmula similar, pero con una diferencia fundamental: quién controla la actividad y los ingresos. "El formato puede ser el mismo; lo importante es quién gestiona el dinero, y ahora va a ser el Ayuntamiento", ha indicado Galdeano.