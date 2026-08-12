Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”

Alicante llevaba días mirando al cielo. Y es que, el eclipse solar se había convertido en uno de esos acontecimientos capaces de sacar a todo el mundo a la calle. En el castillo, en la universidad, en miradores, terrazas, playas y plazas, muchos habían preparado sus gafas especiales para no perderse un fenómeno que prometía oscurecer casi por completo el sol desde la ciudad, aunque aquí se observara de forma parcial.

La escena era perfecta para una tarde histórica: gafas homologadas, móviles preparados, niños preguntando cuándo empezaba, grupos de amigos mirando hacia el oeste y muchas personas pendientes de la hora exacta. La Universidad de Alicante incluso había organizado una observación astronómica para seguir el eclipse con seguridad. Pero en una ciudad acostumbrada a presumir de sol, el guion dio un giro inesperado: justo cuando más falta hacía el cielo despejado, aparecieron las nubes. Y con ellas, el humor.

Memes del "no eclipse" en Alicante

A partir de ese momento, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: convertir la frustración colectiva en meme. La broma más repetida fue la paradoja alicantina por excelencia: una ciudad asociada al buen tiempo, al cielo azul y a las horas de sol que, precisamente el día del eclipse, se quedaba mirando una nube. “Alicante, ciudad con más de 2.000 horas de sol al año, y justo cuando empezaba el eclipse se nubla”, escribían algunos usuarios, resumiendo la sensación de quienes habían esperado durante días para ver el fenómeno.

Otros mensajes insistían en la misma idea con todavía más ironía: “En Alicante hay sol los 365 días del año, pero justo el día del eclipse salieron nubes y no se pudo ver nada”. El contraste entre la reputación climática de la ciudad y la aparición inoportuna de la nubosidad fue el combustible perfecto para los comentarios.

Gafas para nada

La compra de gafas también se convirtió en material de broma. Durante los días previos, las gafas para ver el eclipse fueron uno de los objetos más buscados. Por eso, cuando el cielo se cubrió, el chiste salió solo: “Por lo visto, en Alicante, la gente haciendo cola para que le devuelvan el dinero de las gafas”.

Otro usuario lo contaba como una escena de comedia local: “Desde Alicante, todos preparados con las gafas perfectas para ver el eclipse… Y justo cuando llega el momento: ¡una nube tapa el sol! Fuera eclipse, nos quedamos con las ganas. ¡Qué puntería tenemos! Pero la vista perfecta”.

También hubo espacio para la exageración astronómica. “En Alicante no hay nubes nunca. Se puede calcular su aparición con el periodo de los eclipses totales…”, ironizaban en redes, elevando la mala suerte meteorológica a categoría científica.

Desde hace meses, en la Comunidad Valenciana (al igual que en el resto del país) se había promocionado el eclipse del 12 de agosto como un gran espectáculo astronómico. Si bien Castellón y buena parte de Valencia estaban en la franja de totalidad, Alicante bordeaba esa zona y lo vería de forma parcial. Precisamente por eso, muchos alicantinos se habían resignado a no ver el eclipse completo, pero no esperaban que una nube les robara también la parte que les correspondía.

Como suele ocurrir en Alicante, tampoco faltó la lectura política en tono de broma. “Barcala no ha quitado las nubes en Alicante”, escribían algunos usuarios. Otro comentario remataba la jugada con la frase que mejor resume el espíritu de la tarde: “Alicante, la ciudad de Europa con más horas de sol, llega el eclipse y se nubla”. El fenómeno astronómico terminó convirtiéndose, para muchos, en un fenómeno social: menos observación del sol y más observación de los memes.

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Al final, el “no eclipse” dejó una pequeña decepción, pero también sirvió a muchos para echarse unas risas mientras miraban el móvil. Alicante se preparó como pocas veces para mirar al cielo, pero el cielo decidió esconder el espectáculo justo cuando todos tenían las gafas puestas. Quizá no fue la tarde perfecta para ver el sol tapado por la luna, pero sí dejó claro que cuando todo falla en el momento más inoportuno, las redes encuentran enseguida la forma de convertirlo en chiste compartido.