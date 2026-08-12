La Aemet lo confirma: el eclipse llega a Alicante con hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

Alicante mira este miércoles 12 de agosto al cielo por el eclipse solar, y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deja un escenario en general favorable para su observación. La jornada estará marcada por el cielo poco nuboso, aunque con algunos matices importantes durante el día: nubes bajas por la mañana en el litoral y prelitoral, y nubosidad de evolución por la tarde en el interior norte.

Durante las primeras horas podrán aparecer intervalos de nubes bajas en zonas próximas a la costa, pero la tendencia será a que se vayan abriendo claros conforme avance la mañana. En buena parte de la provincia el sol ganará protagonismo durante las horas centrales, con un ambiente plenamente veraniego y temperaturas sin cambios significativos.

La atención estará puesta en la tarde, especialmente por el eclipse. La previsión apunta a cielos poco nubosos en general, aunque en el interior norte crecerán nubes de evolución y existe una baja probabilidad de algún chubasco. Esa nubosidad será el principal factor a vigilar en las zonas donde pueda desarrollarse con más fuerza.

En el litoral, la situación parte con mejores condiciones para seguir el eclipse desde espacios abiertos, siempre que el horizonte esté despejado. La Aemet ya había señalado que, incluso con presencia de nubes altas en algunos puntos, el hecho de que el sol esté bajo a la hora del fenómeno puede permitir la observación si la línea del horizonte queda libre.

Las temperaturas no registrarán cambios significativos. El calor seguirá presente, con máximas propias de agosto y noches cálidas en buena parte de la provincia. El viento soplará flojo y variable a primeras y últimas horas, y tenderá a componente este durante las horas centrales del día, con brisas en el litoral.

La jornada queda así marcada por una previsión bastante estable, aunque pendiente de la evolución de la nubosidad por la tarde. Para ver el eclipse, la clave estará en buscar zonas abiertas, con buena visibilidad hacia el horizonte y lejos de obstáculos, especialmente en el litoral y en puntos donde las nubes de evolución no ganen terreno.

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá este miércoles una jornada muy calurosa y bochornosa, con temperaturas entre los 25 y los 33 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 40. El cielo estará poco nuboso en general, aunque durante las horas centrales pueden aparecer algunas nubes y la probabilidad de lluvia será baja, del 10%.

De cara al eclipse solar, la previsión es favorable en la ciudad. El cielo se mantendrá despejado o poco nuboso, con buena visibilidad hacia el horizonte, aunque con ambiente todavía muy cálido: alrededor de 31 grados a las 19.00, 30 a las 20.00 y 29 a las 21.00.

La noche volverá a ser tórrida, con una mínima de 25 grados y humedad alta a últimas horas. El viento soplará flojo de componente este durante buena parte del día y girará a nordeste al final de la jornada.

El tiempo en Elche

Elche vivirá este miércoles una jornada de mucho calor, con una máxima de 36 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 41 por la combinación de temperatura y humedad. El cielo estará poco nuboso o despejado durante buena parte del día, sin probabilidad de lluvia en el municipio.

De cara al eclipse solar, la previsión entre las 19.00 y las 21.00 horas es favorable. El cielo se mantendrá despejado o con muy poca nubosidad, por lo que la observación no debería verse comprometida si se busca un punto abierto y con buena visibilidad hacia el horizonte.

El ambiente seguirá siendo muy cálido durante la tarde, con valores en torno a los 27 grados al final del día y sensación térmica todavía elevada. La noche será tropical, con una mínima de 24 grados, y el viento soplará flojo de componente este, girando a nordeste a últimas horas.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá este miércoles una jornada calurosa y húmeda, con temperaturas entre los 25 y los 32 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 39. El cielo estará poco nuboso o despejado durante buena parte del día, con solo una probabilidad muy baja de lluvia en las horas centrales.

Para la hora del eclipse solar la previsión es favorable. El cielo se mantendrá despejado, con buena visibilidad hacia el horizonte y temperaturas todavía cálidas, en torno a los 30 grados al inicio del tramo y cerca de los 29 al final. La noche será tórrida, con mínima de 25 grados, y el viento soplará flojo de componente este y nordeste.

El tiempo en Elda

Elda afrontará este miércoles una jornada de calor intenso, con una máxima de 37 grados y una mínima de 21. El cielo estará poco nuboso en general, aunque durante las horas centrales pueden aparecer algunas nubes y la probabilidad de lluvia será baja, del 10%.

De cara al eclipse solar, la previsión entre las 19.00 y las 21.00 horas también es bastante buena. Puede haber alguna nube al inicio del fenómeno, pero el cielo tenderá a quedar despejado o poco nuboso, con temperaturas todavía elevadas, en torno a los 31 grados. El viento será flojo, primero de sureste y después de componente sur.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá este miércoles una jornada muy húmeda y bochornosa, con temperaturas entre los 26 y los 32 grados. La sensación térmica será el dato más destacado y podrá alcanzar los 41 grados durante las horas centrales, con humedad muy elevada y ambiente pesado junto al mar.

De cara al eclipse solar, la previsión entre las 19.00 y las 21.00 horas es bastante favorable, aunque con algo más de nubosidad al final del tramo. El cielo estará despejado a las 19.00, con algunas nubes hacia las 20.00 y 21.00, pero sin un escenario que complique claramente la observación si se busca un punto abierto y con buen horizonte.

La noche será tórrida, con una mínima de 26 grados, y la humedad podrá alcanzar valores muy altos a últimas horas. El viento soplará flojo de componente este durante el día y girará a nordeste al final de la jornada.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afrontará este miércoles otra jornada de calor intenso, con temperaturas entre los 24 y los 36 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 41. El cielo estará poco nuboso o despejado durante buena parte del día, sin probabilidad de lluvia y con humedad elevada, especialmente a últimas horas.

Para ver el eclipse solar, la previsión entre las 19.00 y las 21.00 horas es favorable. El cielo se mantendrá despejado o con muy poca nubosidad, con temperaturas todavía altas, en torno a los 30 grados al inicio del tramo y cerca de los 29 al final. El viento será flojo de componente este durante el día y quedará en calma por la noche, con ambiente cálido y bochornoso.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá este miércoles una jornada de calor, con temperaturas entre los 21 y los 35 grados y sensación térmica de hasta 36. El cielo estará poco nuboso durante la mañana, pero a partir del mediodía crecerá la nubosidad y la probabilidad de lluvia subirá al 35%, por lo que no se descarta algún chubasco por la tarde.

De cara al eclipse solar, la previsión entre las 19.00 y las 21.00 horas es bastante favorable. El cielo aparece poco nuboso o despejado en esa franja, con temperaturas en torno a los 31 grados. El viento será flojo y variable, con predominio de componente norte al inicio del día y tendencia a quedar en calma por la tarde y la noche.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este miércoles una jornada muy cálida y húmeda, con temperaturas entre los 25 y los 33 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 40. El cielo estará poco nuboso en general, con algo más de nubosidad durante las horas centrales, pero sin probabilidad de lluvia.

Para la hora del eclipse solar la previsión es favorable. El cielo se mantendrá despejado o poco nuboso, con temperaturas en torno a los 29 grados al inicio del tramo y cerca de los 28 al final. La noche será tórrida, con mínima de 25 grados, y la humedad seguirá elevada junto al mar.