Los vecinos del Parque del Mar califican con un “suspenso rotundo” al Ayuntamiento de Alicante por la falta de mantenimiento

Fuentes y estanques secos, accesos bloqueados, muros impermeables en descomposición y pocos jardineros. Es la situación de la que alerta la Asociación de Vecinos Parque del Mar, que representa a los residentes que viven en este barrio situado en el litoral sur del término municipal de Alicante. La entidad ha criticado a través de una instancia al Ayuntamiento, presidido por el alcalde Luis Barcala, el “deterioro” del espacio.

Esta situación se debe, según aseguran, a la “gestión deficiente en los últimos cuatro años”. Se refieren, con este margen temporal, a la encomienda de mantenimiento acordada entre el Ayuntamiento de Alicante y el Puerto, propietario de los terrenos donde se ubica el parque, para que la institución local se encargara del mantenimiento mientras culmina el trámite para que el espacio pase a ser de propiedad municipal.

Falta de mantenimiento en el Parque del Mar de Alicante. / INFORMACIÓN

Este acuerdo se firmó en septiembre de 2022 por una duración de cuatro años con posibilidad de prórroga, que previsiblemente se alargará a partir de este mes de septiembre. Por eso, los vecinos piden “un cambio radical” en el mantenimiento del parque ante su renovación prevista para a partir de un mes después de “cuatro años de desidia”.

Problemas

En concreto, la asociación vecinal lamenta “el estado de conversación del parque”, que “ha sufrido un degradado sistemático e inasumible”. Así lo reflejan en la instancia enviada al Ayuntamiento, concretamente a Alcaldía y a las concejalías de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Participación Ciudadana e Infraestructuras, dirigidas respectivamente por Manuel Villar, Rafael Alemañ y Cristina García, que se hace cargo de las dos últimas competencias.

Entre las causas de la situación de degradación del parque aseguran que está la de una “plantilla de personal insuficiente”, ya que “la dotación destinada a la jardinería ha resultado manifiestamente exigua, operando de manera continua con tan solo un tercio de la plantilla necesaria para cubrir la extensión e intensidad de uso del parque”, dicen basándose en las recomendaciones establecidas por las ratios para la limpieza de estos espacios verdes.

Falta de mantenimiento en el Parque del Mar de Alicante. / INFORMACIÓN

También señalan el “abandono de infraestructuras hídricas y ornamentales”, apuntando que “desde hace meses” las fuentes “permanecen completamente apagadas, los estanques secos y las fuentes de agua potable carecen de suministro”.

Por último, recuerdan los “problemas de accesibilidad” debido al bloqueo y a la “falta de accesos seguros” por la “inacción” respecto a las “vías abandonadas” de ADIF que “lindan con el ámbito municipal”. Se trata de la infraestructura ferroviaria de la antigua Estación de Murcia, tras el edificio que actualmente alberga Casa Mediterráneo, que pertenece a la empresa pública que depende del Ministerio de Transportes, es decir, del Gobierno central.

Solicitudes

Ante esta situación, los vecinos solicitan al Ayuntamiento garantizar “una plantilla de personal completa y dimensionada”, la reparación de los elementos hídricos y la “firma urgente” del convenio de cesión de los “terrenos abandonados” de ADIF al Ayuntamiento y, con ello, su adecuación para habilitar accesos. También mencionan la necesidad de garantizar “limpieza y mantenimiento” en el entorno.

Debido a este problema, los vecinos califican con un “suspenso rotundo” el balance de los últimos cuatro años, desde la firma de la encomienda de gestión, ya que “la falta de mantenimiento es visible en cada rincón del parque”. Lorenzo Pérez, presidente de la asociación vecinal, pide “compromisos firmes y recursos a la altura” para hallar una solución. “No vamos a tolerar que se renueve un modelo a la baja que perpetúe el abandono de uno de los principales espacios verdes del barrio y de la ciudad”, concluye.