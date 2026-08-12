Así se realiza un simulacro de rescate a un bañista en El Campello: "Que venga la moto de agua a toda castaña"

Trece minutos marca el cronómetro al finalizar el simulacro. "La ambulancia ha tardado un poco más de lo que debería", señala Miguel Ñíguez, el socorrista coordinador de la intervención. "Los chavales han ido rápido", añade en referencia al grupo de socorristas. El operativo ha salvado, de manera ficticia, a un hombre de 20 años víctima de un atropello de moto acuática en la playa de Muchavista, en El Campello. La víctima está en el interior de la ambulancia. Hace mucho calor.

Trece minutos antes la víctima pedía auxilio desde el mar, junto a una boya roja, levantando y moviendo los brazos. El socorrista Ñíguez advierte la escena a los lejos subido al murito que separa la arena del paseo marítimo en la zona del Rincón de la Zofra e inmediatamente hace como que llama al 112 y avisa a la ambulancia y a la moto de agua: "Que venga la moto a toda castaña".

Un grupo de socorristas traslada a la víctima simulada al interior de la ambulancia en El Campello, este miércoles. / INFORMACIÓN

Cada segundo cuenta

El tiempo que tarda la moto de agua en llegar es fundamental porque puede evitar un ahogamiento. Mientras llega este vehículo propulsado, un socorrista se echa el mar para socorrer a la víctima. En este caso la moto ha tardado cinco minutos dese que recibe el aviso. "El coordinador ha felicitado al socorrista de la moto acuática por recorrer en ese tiempo dos kilómetros desde donde se guardan", señala el Ayuntamiento. "Dependiendo de los tiempos se ve en qué se puede mejorar y a partir de ahí se modifica el protocolo", explica el Consistorio.

Una vez en la arena los socorristas y los sanitarios atan a la víctima en una camilla de evacuación —de las que no llevan ruedas—. Los pocos bañistas miran con curiosidad la escena. Varios de los socorristas, metidos en el papel, preguntan:

—¿Te duele la pierna?

A la víctima simulada —un socorrista de 20 años pertenenciente a la plantilla municipal— se le ha avisado "con 30 minutos de antelación", según Ñíguez. Y ninguno de la decena de participantes en el rescate, a excepción del coordinador, saben que se trata de un simulacro, hasta que sacan del agua a la víctima —compañero a quien conocen—.

Una moto de agua acude al rescate de la víctima en el simulacro de este miércoles en El Campello. / INFORMACIÓN

"El punto negativo lo pone el tráfico de la avenida que hace que los tiempos de la ambulancia no sean los más eficientes" Ayuntamiento de El Campello

"El punto negativo lo pone el tráfico de la avenida que es de un solo sentido y carril lo cual hace que los tiempos de la ambulancia, aún siendo los estimados no sean los más eficientes", concluye el Consistorio en el parte del operativo. "No hay nada que reprochar ya que las sirenas en esta ocasión hicieron su trabajo", considera.

Picaduras, heridas y traumatismo

Los socorristas atienden picaduras de medusa, heridas, traumatismos y otras incidencias. La picadura del pez araña es la incidencia mayoritaria, que en 2025 llegó a los 574 casos, mientras que en 2024 fue de 351. El total de intervenciones pasa de 867 casos en 2024 a 1.068 en 2025. El caso del simulcrado es de un traumatismo craneoencefálico. El número intervenciones por traumatismo y contusión subió en esos dos años de 23 a 36.

El Ayuntamiento considera sobre el aumento que "no hay motivos concretos para explicarlo". "Todo influye: las corrientes internas, mareas, remolinos, imprudencias de los bañistas, ignorar balizamientos y los colores de las banderas... Otras cuestiones son completamente ajenas al mar, como cuando se dan infartos en el agua", señalan.

"Los golpes de calor han bajado este año", señala Ñíguez, que trabaja desde hace 15 años de socorrista en El Campello y que desde hace siete es el coordinador del servicio de socorrismo. "La gente cada vez va a la playa más tarde por las alertas de calor", explica. Falta poco para el mediodía y en la arena solo hay puñados de personas en primera línea con bastante espacio entre ellos.

El Campello estipula dos simulacros anuales en el pliego de condiciones para adjudicar por concurso público el servicio de salvamento y socorrismo. La empresa contratada desde 2023 es Provita. Uno se hace en una playa y otro en una cala.

"El simulacro de la cala se hizo hace tres semanas en la cala Lanuza", explica el Víctor López, técnico jefe del servicio de playas. Cada vez que se realiza un simulacro, plantean un contingencia diferente. En la cala recrearon que una persona en una tabla de paddle surf —las que el usuario impulsa subido de pie y con un remo— no podía regresar a la orilla. Los dos simulacros se hacen en temporada de baño.