La Aemet avisa de otro día de calor en Alicante: hasta 38 grados y posibles tormentas en el interior

Alicante vivirá este jueves 13 de agosto otra jornada plenamente veraniega, con calor intenso en varias zonas de la provincia y un cielo que, en general, se mantendrá poco nuboso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas sin cambios significativos, aunque seguirán siendo elevadas en el interior y el prelitoral.

El día arrancará estable, con predominio del sol y viento flojo de dirección variable. Durante las horas centrales, el viento tenderá a soplar de sureste, una brisa que podrá suavizar algo el ambiente en el litoral, aunque sin evitar la sensación de calor propia de mediados de agosto.

La principal novedad estará por la tarde. La nubosidad de evolución ganará presencia en zonas del interior y no se descarta algún chubasco aislado, que podría ir acompañado de tormenta. No se trata de un episodio generalizado, pero sí de un factor a vigilar en las comarcas interiores durante la segunda mitad del día.

En la costa, el tiempo será más estable, con ambiente cálido, humedad elevada y noches tropicales o tórridas en algunos puntos. En el interior y prelitoral, las máximas volverán a situarse en valores altos, con una sensación térmica acusada durante las horas centrales.

La jornada queda así marcada por el calor, el predominio del sol y la posibilidad de tormentas aisladas por la tarde en el interior, mientras el resto de la provincia mantendrá un tiempo más estable y típicamente veraniego.

El tiempo en Alicante

Alicante capital tendrá este jueves una jornada muy calurosa, con cielo poco nuboso y sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 24 y los 34 grados, aunque la sensación térmica podrá alcanzar los 39 por la humedad.

El calor se notará desde la mañana, con valores en torno a los 33 grados, y seguirá siendo intenso durante las horas centrales. Por la tarde el ambiente continuará cálido, con unos 27 grados al final del día y una sensación térmica todavía elevada, cercana a los 31. El viento soplará flojo del sureste y sur, y quedará en calma a últimas horas, cuando la humedad podrá aumentar de forma notable.

El tiempo en Elche

Elche tendrá este jueves otra jornada de calor intenso, con cielo poco nuboso y sin probabilidad de lluvia. La máxima alcanzará los 36 grados y la sensación térmica podrá llegar a los 39, especialmente durante las horas centrales y por la humedad.

La mañana será ya muy calurosa, con valores en torno a los 35 grados. Por la tarde el termómetro bajará ligeramente hasta los 31 y a últimas horas quedará cerca de los 26, aunque la humedad volverá a subir con fuerza. El viento soplará flojo del sureste y sur durante el día, y girará a nordeste al final de la jornada.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantendrá este jueves un ambiente muy húmedo y caluroso, con temperaturas entre los 24 y los 32 grados. El cielo estará poco nuboso durante toda la jornada y no se esperan lluvias, en un día claramente estable junto al mar.

La sensación térmica será elevada y podrá alcanzar los 38 grados por la humedad, especialmente durante la mañana. La tarde seguirá cálida, con valores cercanos a los 29 grados durante las horas centrales y unos 27 al final del día. El viento soplará flojo de componente sur y quedará en calma a últimas horas, cuando la humedad podrá subir hasta el 95%.

El tiempo en Elda

Elda tendrá este jueves una jornada de calor intenso, con temperaturas entre los 21 y los 36 grados. El cielo estará poco nuboso durante buena parte del día, aunque pueden aparecer algunas nubes de evolución por la tarde, sin probabilidad de lluvia en la previsión municipal.

El ambiente será más seco durante las horas centrales que en la costa, pero el calor seguirá apretando, con valores en torno a los 35 grados por la mañana y 31 a mediodía. A últimas horas el termómetro bajará hasta los 24 grados y el viento, flojo del sur durante buena parte del día, girará a norte al final de la jornada.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá este jueves otra jornada de bochorno intenso, con temperaturas entre los 26 y los 32 grados y una sensación térmica que podrá alcanzar los 41. El cielo estará poco nuboso, con algunos intervalos de nubes durante el día, pero sin probabilidad de lluvia.

La humedad será el factor más incómodo, especialmente a últimas horas, cuando podrá llegar al 100%. La tarde seguirá cálida, con unos 30 grados durante las horas centrales y alrededor de 27 al final del día. El viento soplará flojo de componente este, quedará en calma a mediodía y girará a nordeste por la noche.

El tiempo en Orihuela

Orihuela será este jueves uno de los puntos más calurosos de la provincia, con una máxima de 37 grados y una mínima de 24. El día comenzará con más nubosidad, pero el sol se impondrá durante las horas centrales y no se esperan lluvias.

La sensación térmica podrá alcanzar los 38 grados, con ambiente muy cálido desde primera hora. El viento también será relevante a mediodía, con rachas que podrán llegar a los 65 km/h, antes de aflojar por la tarde. A últimas horas el termómetro bajará hacia los 26 grados, aunque la humedad volverá a subir y mantendrá una noche tropical y bochornosa.

El tiempo en Alcoy

Alcoy mantendrá este jueves un calor muy intenso, con temperaturas entre los 21 y los 36 grados y una sensación térmica similar. El cielo estará poco nuboso durante buena parte del día, aunque a mediodía pueden crecer algunas nubes de evolución y la probabilidad de lluvia sube ligeramente hasta el 10%.

Las horas centrales volverán a ser las más calurosas, con valores en torno a los 32 grados y ambiente seco. A últimas horas el termómetro bajará hacia los 25 grados, con viento flojo y variable que quedará en calma al final del día. El índice ultravioleta será muy alto, por lo que conviene extremar la precaución al sol.

El tiempo en Dénia

Dénia tendrá este jueves una jornada muy cálida y húmeda, con temperaturas entre los 25 y los 33 grados. El cielo se mantendrá poco nuboso durante buena parte del día, con algunos intervalos de nubes, pero sin probabilidad de lluvia.

La sensación térmica podrá alcanzar los 38 grados, especialmente durante la mañana, por la combinación de calor y humedad. Durante la tarde el termómetro bajará ligeramente hacia los 29 grados y a últimas horas quedará en torno a los 27, aunque la humedad volverá a aumentar y mantendrá un ambiente bochornoso junto al mar. El viento será flojo, primero del nordeste y después del sureste, antes de quedar en calma al final del día.