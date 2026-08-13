Alicante limitará la construcción de viviendas en Sangueta para ganar zonas verdes

Sangueta vuelve a cambiar de rumbo tras años de propuestas y proyectos que no llegaron a materializarse en el bario. El borrador del nuevo Plan General de Alicante plantea reformular la ordenación de este barrio litoral, situado entre el Castillo de Santa Bárbara y la Serra Grossa, para convertirlo en un espacio con una amplia zona verde orientada al mar, nuevos usos vinculados a la salud y una presencia residencial limitada.

La propuesta, que forma parte del Plan General Estructural (PGE) enviado la pasada semana por parte del Ayuntamiento de Alicante a la Generalitat para su evaluación ambiental, forma parte de las denominadas Operaciones de Regeneración Estructural (ORE) del nuevo planeamiento, reservadas para grandes vacíos urbanos, suelos infrautilizados o espacios ocupados por infraestructuras cuya transformación puede tener un impacto sobre los barrios próximos. En el caso de Sangueta, el Ayuntamiento reconoce que se trata de un ámbito especialmente complejo por la presencia de infraestructuras de transporte, carreteras perimetrales, terrenos de distinta titularidad y edificaciones residenciales que ya existen.

Una operación que lleva años pendiente

El nuevo plan general no parte de cero, el barrio de Sangueta ha estado vinculada durante años a una de las operaciones urbanísticas previstas por el planeamiento de Alicante. De hecho, el documento señala que la antigua OI/6 Sangueta permanece pendiente de completar junto a otras grandes operaciones de la ciudad. Durante estos años, el futuro de los terrenos ha estado ligado a distintos proyectos, ya que Sangueta llegó a plantearse como posible ubicación para el Centro de Congresos de Alicante y también se llegó a barajar la convocatoria de un concurso de ideas para rediseñar el ámbito, aunque nunca llegó a materializarse.

El nuevo planeamiento considera que ya no tiene sentido mantener aquella operación con la extensión y complejidad con la que fue concebida originalmente y propone adaptarla a la realidad actual del ámbito. Entre los elementos que han condicionado su desarrollo se encuentran precisamente las infraestructuras ferroviarias y del TRAM, las carreteras que rodean el ámbito, la existencia de suelos de distintas titularidades y las edificaciones residenciales preexistentes. Todo ello ha hecho que la transformación prevista no se haya materializado como una operación única y homogénea.

Además, existe una obligación judicial que condiciona el futuro de la zona. La Sentencia 500/2020, de 4 de noviembre, confirmó la obligación del Ayuntamiento de redactar y tramitar el Plan Especial de Sangueta, una obligación que, según recoge el borrador del plan general, continúa vigente. Por este motivo, el Ayuntamiento deberá plantear un Plan Especial de Sangueta para concretar la ordenación del ámbito, un documento que el Consistorio planea tramitar de forma independiente y paralela al nuevo plan general, por lo que no tendrá que esperar a que concluya toda la tramitación del Plan General para avanzar en la ordenación de este enclave.

Más espacio verde frente al mar

Una de las principales apuestas del nuevo planeamiento es reforzar el espacio libre y la relación de Sangueta con el litoral. El documento plantea una amplia zona verde orientada hacia el mar y una reorganización de los espacios e infraestructuras existentes para mejorar la permeabilidad urbana. La posición del barrio, entre el Castillo de Santa Bárbara y la Serra Grossa, le otorga además un papel estratégico dentro de la infraestructura verde de Alicante. La intención es aprovechar su transformación para conectar espacios naturales y urbanos y mejorar los recorridos hacia el frente marítimo, aunque el plan no concreta todavía la superficie exacta que ocupará esta zona verde ni su distribución interna

La propuesta se relaciona con la Vía Litoral, concebida por el nuevo PGE como un recorrido ambiental, paisajístico y ciudadano continuo junto al mar. En Sangueta, la actuación deberá contribuir a garantizar esa continuidad y a mejorar las conexiones peatonales y ciclistas. El objetivo es que el frente litoral no funcione únicamente como un espacio de paso, sino como un elemento capaz de conectar barrios, parques, espacios naturales y accesos al mar. La propuesta contempla además usos deportivos y otras dotaciones que deberán integrarse con los espacios libres y el resto de actividades.

Una presencia de viviendas limitada

La nueva ordenación no elimina la vivienda del ámbito, aunque sí limita su peso dentro del nuevo barrio. El borrador plantea aproximadamente 200 nuevas viviendas, una cifra que deberá concretarse en las siguientes fases de desarrollo.

La intención es que la vivienda se integre con el resto de usos y contribuya a generar actividad urbana, pero sin convertir Sangueta en un gran desarrollo residencial. El documento apuesta por una presencia residencial limitada, acompañada de espacios libres y dotaciones que permitan integrar el ámbito en su entorno.

Esta concepción responde también a la especial sensibilidad paisajística del enclave. La actuación deberá tener en cuenta las relaciones visuales con el mar, el Castillo de Santa Bárbara y la Serra Grossa, además de las infraestructuras existentes y las condiciones de movilidad.

Un espacio vinculado al nuevo eje de salud

Uno de los elementos que adquiere mayor relevancia en el nuevo planeamiento es la incorporación de Sangueta a un clúster de salud, bienestar y vida activa. El nuevo Plan General identifica el espacio comprendido entre La Condomina y Sangueta, articulado a través del eje de la avenida de Dénia, como un entorno especializado en estas actividades.

La estrategia pretende reunir en este corredor actividad asistencial, formación especializada, investigación biomédica, servicios sociosanitarios y actividades vinculadas al bienestar y al turismo de salud. También incorpora la denominada economía de los cuidados, con servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el envejecimiento activo, la autonomía personal y la atención a la dependencia.

La estrategia sanitaria no se limita a Sangueta. El PGE plantea que los nuevos sectores residenciales de Vistahermosa-Juncaret, Vista Alegre, Alameda y Pino y Ruaya contribuyan a consolidar este eje mediante la incorporación de usos terciarios vinculados a la salud, el bienestar y los cuidados. También se prevén reservas dotacionales educativas relacionadas con la ampliación de la presencia de la Universidad Miguel Hernández y con la formación sanitaria.