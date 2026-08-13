Alicante ofrece un calendario para promover la gastronomía local en septiembre

Eventos para la dinamización comercial y la oferta gastronómica. Es lo que ha organizado la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Lidia López, con un calendario de actividades, exposiciones y otras iniciativas con la finalidad de promover el comercio local y potenciar la gastronomía de la ciudad “como seña de identidad”.

Los actos arrancarán a partir de septiembre y serán diversos. El primero comenzará el lunes 14 y se mantendrá los días 15, 16, 21 y 22, cuando tendrá lugar la cuarta edición de la jornada gastronómica “La Millor Tapeta del Món” en las instalaciones del Cerca, el Centro Educativo de Recursos de Consumo de Alicante, que se halla en el Mercado Central. La iniciativa la organiza el Ayuntamiento junto al Patronato de Turismo Costa Blanca y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha) con la intención de dar a conocer la cocina alicantina, “la variedad de sus tapas” y a sus “profesionales, restaurantes y productos de calidad para poder promocionarlos”. Este evento comenzará a las 11 de la mañana del 14 de septiembre con la jornada inaugural en la que participará un restaurante, tal como también ocurrirá el resto de días.

Por otra parte, el sábado 19 de septiembre, entre las 11 y las 17 horas, se llevará a cabo una nueva jornada de “Quintana en Vendimia”, un evento que celebra su tercera edición y que, según el Ayuntamiento, cuenta con 36 bodegas apuntadas, “cifra récord de participación” para un acto en el que se podrán degustar vinos de Denominación de Origen de la Provincia de Alicante. La actividad se hará en la calle Poeta Quintana y los comercios sacarán sus productos de oferta a la calle y se ofrecerá degustación de alimentos, así como actividades para todos los públicos, con música en directo y talleres para los más pequeños.

La plaza Séneca será otro de los escenarios de estos eventos con el concurso gastronómico "A las Bravas", que se alargará desde el 25 hasta el 27 de septiembre. Se trata de un campeonato para elegir las mejores patatas bravas de Alicante, competirán los restaurantes y lo organizan Alicante Street Style y Alacant Street Market en colaboración con el Ayuntamiento.

Más actividades

Más allá de la gastronomía, otro de los eventos que se desarrollarán en septiembre iniciará el sábado 12 de septiembre, a partir de las 21:00, y se titula la “Noche de Candiles”. Se trata de una jornada de dinamización comercial con música en vivo, ofertas y actividades familiares. Se desarrollará en San Gabriel por segundo año consecutivo con una fiesta en la que se encenderán más de 2.000 velas. Las calles del barrio estarán decoradas, así como sus plazas y escaparates, y el Ayuntamiento prevé organizar conciertos y música en vivo, mercadillos, talleres y actividades, mientras que los comercios sacarán sus productos a las calles.

A su vez, también se ha organizado una exposición itinerante en las instalaciones municipales de El Portalet, en la calle Labradores, presentada bajo el lema “Mercasa, desde 1966 al servicio de la cadena alimentaria”. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre. Por último, entre las iniciativas previstas también destaca la jornada gastronómica organizada el 15 de septiembre, con motivo del Día Mundial de la Arepa.

La concejala de Comercio, Lidia López, cree que estos eventos “son únicos y con muy buena acogida de público para acercar la cocina y el producto local y dar a conocer los comercios de barrio, promocionando el ocio y las compras de proximidad”.