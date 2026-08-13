El eclipse deja 17 atenciones en Oftalmología en las últimas horas en la provincia de Alicante

El eclipse total de sol de este miércoles ha dejado 70 atenciones en los servicios de Oftalmología de la Comunidad Valenciana hasta este jueves por la mañana y sin que ninguna de las personas asistidas haya requerido ingreso hospitalario. De ellas, 17 se han producido en la provincia de Alicante.

Según los datos de la Conselleria de Sanidad facilitados a Europa Press, se han registrado 14 asistencias en Atención Primaria (una en Castellón, ocho en Valencia y cinco en Alicante) y 56 en Hospitalaria (seis en Castellón, 38 en Valencia y 12 en Alicante).

Por otra parte, el Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunidad Valenciana (SESCV) realizó este miércoles por la tarde un total de 20 atenciones por problemas de oftalmología leves (tres), traumatismos/contusiones (once), lipotimias (cinco) y ansiedad (uno).

Del total de las asistencias, se realizaron 12 traslados a diferentes hospitales y centros de salud, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Los médicos y astrónomos fueron drásticos respecto al uso de las gafas homologadas: eran indispensables para la observación, y no debían dejarse puestas más de tres minutos en total. El único momento excepcional era el de totalidad, en el que se podía mirar directamente al sol antes de que la luna se destapase de nuevo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes atendidos en las consultas por problemas oftalmológicos aseguraron a los sanitarios haber observado parte del proceso del eclipse sin las gafas de protección.

Hito histórico

La Generalitat ha agradecido la labor desarrollada por las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios de emergencias, los profesionales sanitarios, las distintas administraciones y la ciudadanía durante la jornada de ayer.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha subrayado que el eclipse solar total "ha supuesto un hito histórico desde el punto de vista astronómico, cultural y turístico para la Comunidad Valenciana, con miles de personas siguiendo el fenómeno desde los distintos puntos de observación habilitados".

Valderrama ha destacado asimismo que "la coordinación de los dispositivos, el trabajo de los profesionales de emergencias y seguridad y la colaboración de la ciudadanía permitieron que una jornada de especial relevancia y con una importante afluencia de personas se desarrollara con normalidad y sin incidencias destacables", informa la Generalitat en un comunicado.

El responsable de Emergencias ha explicado que, una vez finalizado, "se desconvocó el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) activado con motivo del amplio dispositivo preventivo diseñado para atender las necesidades derivadas del eclipse".

Así se ha visto el eclipse desde Benidorm / David Revenga

Plan de Emergencias

Así, tras la última reunión del CECOPI, en la que se realizó un nuevo balance con todas las agencias implicadas y con los ayuntamientos de las localidades que fueron puntos oficiales de observación, también se dio por finalizada la Situación 2 del Plan Territorial de Emergencias de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat ha puesto en valor la coordinación entre las distintas administraciones implicadas, entre ellas la Generalitat, el Gobierno de España, las diputaciones y los ayuntamientos. "Una colaboración que permitió desarrollar el dispositivo con eficacia y que la jornada transcurriera con normalidad", ha apuntado el conseller.

Forestales

Asimismo, ha remarcado el trabajo realizado por los bomberos forestales de la Generalitat, los bomberos de los seis Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de las diputaciones y de las capitales de provincia, así como por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía de la Generalitat, la Policía Nacional, la Guardia Civil, policías locales, servicios sanitarios, del 112.

Finalmente, ha trasladado su agradecimiento a la ciudadanía por su comportamiento ejemplar, al seguir las recomendaciones y las instrucciones de seguridad durante el desarrollo del eclipse.