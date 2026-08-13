Los bancos de madera "franquistas" que resisten en un ambulatorio de Alicante

Hay elementos que sobreviven a las reformas, a los cambios de nombre y a décadas de transformación de la sanidad. Es el caso de unos antiguos bancos de madera que todavía permanecen en el vestíbulo de la segunda planta del centro sanitario de la calle Gerona, en Alicante. Son bancos del antiguo Instituto Nacional de Previsión, macizos y robustos, que han quedado como testigos de otra época y que hoy llaman la atención por su aspecto y por la historia que acumulan. Un total de diez unidades donde se pueden sentar numerosas personas que llaman la atención aunque responden a la historia de un inmueble que fue construido en 1952.

Los bancos forman parte del mobiliario antiguo del edificio y, pese al paso de los años, continúan en el centro integrado de Atención Primaria y especialidades adscrito al área de salud Alicante-Sant Joan. Su madera maciza y su construcción recuerdan a una época en la que los espacios sanitarios contaban con un mobiliario pensado para durar décadas. Hoy, en pleno proceso de reforma del centro, se han convertido prácticamente en una reliquia.

Su presencia resulta especialmente llamativa porque el edificio lleva años sometido a obras. Mientras paredes, consultas y espacios asistenciales se transforman, estos bancos permanecen en el vestíbulo de la segunda planta, conservando el aspecto de aquellos antiguos centros de la Previsión Sanitaria, vinculados al modelo asistencial de décadas pasadas.

Varios de los bancos en uno de los vestíbulos del ambulatorio / INFORMACIÓN

Memoria

Más allá de su función como asiento, los bancos representan una pequeña pieza de la memoria del edificio. Son muebles de grandes dimensiones, de madera maciza, concebidos para soportar el uso continuado de pacientes durante años y años.

Quienes conocen el centro recuerdan que este tipo de mobiliario formaba parte de los espacios sanitarios de aquella época y que muchos de estos elementos fueron desapareciendo con las sucesivas modernizaciones. En la calle Gerona, sin embargo, algunos han conseguido sobrevivir.

Reforma

Ahora, mientras el centro afronta una reforma que se prolonga desde hace años, los bancos siguen allí, prácticamente como si el tiempo no hubiera pasado por ellos.

La imagen tiene además cierto valor simbólico: un mobiliario sanitario procedente de otra época convive con las obras y con la transformación de un centro que intenta adaptarse a las necesidades actuales.

Generaciones

Los bancos son, en definitiva, una pequeña cápsula del tiempo dentro del centro sanitario de la calle Gerona. Algunos de ellos tienen las iniciales del Instituto Nacional de Previsión (I, N y P), labradas en el respaldo.

Una reliquia de madera que ha sobrevivido a generaciones de pacientes, profesionales y cambios en el sistema sanitario y que, por ahora, continúa esperando su destino entre las paredes del edificio, sentándose en ellos desde hace décadas miles de pacientes mientras esperan a ser atendidos por el médico.