El Consell pide a los inspectores que controlen la "neutralidad" del profesorado

El STEPV, el sindicato mayoritario en el sector educativo en la Comunidad Valenciana, ha denunciado este jueves que el Consell pretende iniciar una "caza de brujas" en los centros educativos. El sindicato se refiere en un comunicado a la enmienda introducida por Vox en el artículo 155 de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2026, publicada el 10 de agosto en el DOGV, el boletín oficial de la Comunidad Valenciana. La enmienda añade a las funciones de la inspección educativa "velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando que las actividades docentes, los materiales curriculares y las actas escolares se mantengan ajenas a cualquier tipo de adoctrinamiento".

Libertad de cátedra

La reforma "vulnera las leyes básicas de libertad de cátedra, de protección de la infancia y los derechos lingüísticos", asegura el STEPV. El sindicato repara en que "el único elemento que tiene una carga ideológica muy fuerte en el sistema educativo en la asignatura de Religión, solo hace falta leer el currículum para darse cuenta de la falta de neutralidad ideológica que aporta la asignatura".

El sindicato ha anunciado que se plantean llevar la medida a la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic que motivó las fuertes movilizaciones del curso pasado y una de las huelgas más largas que se recuerdan en la Comunidad Valenciana. "El artículo habla de 'neutralidad ideológica', sin especificar qué se entiende por eso. Cualquier cuestión que no le guste al Consell, puede ser sospechosa de infringir la supuesta 'neutralidad ideológica'", señala el sindicato.

El único elemento que, efectivamente, tiene una carga ideológica muy fuerte en el sistema educativo en la asignatura de Religión STEPV

Gerard Fullana, el portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas, denunció este miércoles que la norma pretende convertir la inspección educativa en una "policía política diseñada para vigilar al profesorado y recortar la libertad de cátedra". Fullana explicó que van a estudiar "acciones jurídicas contra esta barbaridad antidemócratica". El portavoz ha señalado que el Consell pretende "abrir expediente automático a los docentes a través de denuncias externas" y que quieren instalar "el miedo" en una suerte de "proceso inquisidor sin precedentes en la democracia valenciana".

"Se quiere abrir expediente automático a los docentes a través de denuncias externas" Gerard Fullana — Portavoz de Educación de Compromís en las Cortes Valencianas

La conselleria de Educación, dirigida por Carmen Ortí, del PP, ha defendido que "se ha modificado el precepto para ser más preciso y en cuanto a garantías de derechos y deberes de la comunidad educativa, cuya legislación ya está contemplada en la normativa estatal".

"Los canales de comunicación que recoge el precepto, son los que se usan habitualmente, y que siempre han estado ahí. Además, la neutralidad ideológica, junto con otras obligaciones y derechos de los funcionarios, aparecen como un deber de todo funcionario contemplado en el TREBEP [el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público].