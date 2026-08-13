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Incendio

Controlado un incendio de matorrales en La Alcoraya en Alicante causado por una torre eléctrica

El fuego afecta a una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, se inició a consecuencia de unas chispas de la instalación eléctrica a las 10 horas y se reavivó posteriormente a las 12.15

Incendio de matorrales en La Alcoraya en Alicante causado por una torre eléctrica

Incendio de matorrales en La Alcoraya en Alicante causado por una torre eléctrica / INFORMACIÓN

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Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

Los bomberos del Ayuntamiento de Alicante, en colaboración con efectivos del Consorcio Provincial y brigadas forestales de la Generalitat, han controlado este jueves un incendio de matorrales en la partida rural de La Alcoraya, causado por las chispas desprendidas por la torre de una compañía eléctrica, según apunta la investigación sobre el origen del suceso. El fuego ha afectado a una superficie de unos 20.000 metros cuadrados, se inició a consecuencia de unas chispas a las 10.00 horas y se reavivó posteriormente a las 12.15 horas.

El incendio ha quedado controlado y estabilizado poco antes de las 14.00 horas y ha obligado a desalojar dos viviendas de la zona, cuyos ocupantes ya han vuelto a sus respectivos domicilios. En los trabajos de extinción también han participado 14 agentes de la Policía Local, que han regulado el tráfico y cortado varios caminos rurales para facilitar la intervención de los bomberos y brigadas forestales, así como un medio aéreo de reconocimiento, que ha refrescado la zona afectada para mayor seguridad e impedir posibles rebrotes.

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En los trabajos de extinción han participado 12 bomberos y dos mandos de bomberos de Alicante con cuatro vehículos de apoyo; cinco efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos con un vehículo más las brigadas forestales del servicio autonómico, que llevan incorporado el medio aéreo de reconocimiento.

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