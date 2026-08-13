El estreno de la hoguera de Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones en Alicante: "Vamos a pelearlo"

La primera hoguera del barrio de Ciudad Jardín podría quedarse sin plantar en 2027. La nueva comisión, que trabaja desde el mes de mayo para convertirse en una nueva comisión del distrito, se ha encontrado con un obstáculo inesperado después de que el Ayuntamiento de Alicante haya anunciado este miércoles que no autorizará nuevas ocupaciones de la vía pública para crear comisiones de Hogueras o barracas. La decisión del gobierno de Luis Barcala deja en el aire un proyecto que, según sus promotores, ya estaba en marcha antes de que el Consistorio comunicara este cambio de criterio.

La Asociación Foguera Ciudad Jardín sostiene que su situación es diferente a la de una agrupación que pretendiera constituirse ahora. Sus responsables aseguran que la entidad quedó constituida en mayo y que ya había iniciado los trámites ante la Generalitat y la Federació de Fogueres antes de conocer las nuevas condiciones anunciadas por el Ayuntamiento. Por eso, consideran que el decreto que prepara el Consistorio no debería afectar a su primera plantà. "Estamos indignados, pero vamos a pelearlo", asegura López.

Una asociación que ya había iniciado los trámites

El asesor de presidencia de la hoguera Ciudad Jardín, Paco López, explica que el anuncio municipal ha generado sorpresa e incertidumbre dentro del colectivo. "Somos una nueva asociación, pero estamos antes del decreto. Estamos registrados desde el 7 de mayo en la Generalitat y la Federación nos ha dado el visto bueno a los papeles", señala López. El asesor relata, el objetivo era comenzar a plantar en 2027, previsiblemente en Sexta categoría, mientras que la infantil partiría de Cuarta, con la intención de incrementar progresivamente el tamaño de los monumentos.

La asociación, que comenzó partiendo de integrantes vinculados a la hoguera Tómbola, ha ido incorporando nuevos integrantes hasta alcanzar unas 60 personas. Precisamente, López defiende que el proyecto encaja con uno de los objetivos que el propio Ayuntamiento ha planteado para el futuro de la fiesta: incorporar nuevos integrantes de fuera de la Fiesta y hacer crecer el censo festero. "La mayoría de las personas que quieren apuntarse a la comisión no han estado nunca en las Hogueras", apunta López que destaca como la asociación ha ido creciendo principalmente mediante el boca a boca y está formada en buena parte por vecinos y familias vinculadas a Ciudad Jardín, un barrio que hasta ahora no ha contado con una hoguera propia.

Un proyecto avanzado y con ubicación prevista

El colectivo también asegura que ya había avanzado en la búsqueda de una ubicación para el monumento. Inicialmente planteó una calle en la que la asociación de vecinos del barrio mostraron su oposición, una circunstancia que, según López, entendieron y llevó a buscar una alternativa. Finalmente, encontraron una nueva ubicación en la calle El Clot, junto a la escuela de arte, donde, según explica López, se les indicó que no habría problemas.

"Nosotros estamos pegados a San Vicente, creo que no molestamos", sostiene el representante de la asociación, que insiste en que no se trata de un proyecto planteado para el centro de Alicante. "Entendemos que el centro es un caos, pero nosotros no estamos en el centro, estamos en el extrarradio", afirma.

El colectivo asegura además que ya había hablado con la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, sobre su intención de plantar y que incluso tienen apalabrado al artista que realizaría el monumento. También había comenzado a preparar otras actividades de la futura comisión, como la venta de lotería. "Hemos empezado a vender nuestra lotería y todo, pensando que nos iban a decir que sí. Y nuestra sorpresa ha sido que de repente esta situación", relata López.

"Nunca ha habido una negativa como esta"

La preocupación se ha intensificado tras el anuncio realizado este miércoles el Ayuntamiento de Alicante. La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha confirmado que el nuevo modelo festero que prepara el Ayuntamiento para 2027 no permitirá autorizar nuevos espacios de ocupación de la vía pública destinados a nuevas agrupaciones festeras. La medida se enmarca en el decreto que también contempla limitar a un racó por comisión y acabar con los racó-discoteca.

El Consistorio sostiene que el objetivo es que la Fiesta crezca dentro de las comisiones ya existentes, aumentando su número de integrantes en lugar de crear nuevas agrupaciones. Una explicación que no convence a la asociación de Ciudad Jardín. "No quieres dar ocupación de vía pública, pero quieres plantar seis espacios de ocio. No entendemos nada", critica López, en referencia a los nuevos espacios de ocio de concesión pública previstos por el Ayuntamiento.

La asociación considera que su caso debería quedar al margen de la nueva restricción porque su constitución y sus trámites son anteriores al anuncio municipal. "Si el decreto es posterior, creo que no somos una hoguera nueva. Somos nuevos, pero estamos constituidos antes del decreto", defiende López, que anuncia que el colectivo recurrirá a "todos los cauces legales" para intentar conseguir que el monumento pueda plantarse.