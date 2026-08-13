Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente parasailing BenidormLey de Segunda OportunidadMcDonald’s AspeReacción animales eclipsePróximo eclipse AlicanteEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños

La Banda Sinfónica Municipal lleva a la plaza del Ayuntamiento las bandas sonoras de El Rey León, Toy Story, Aladdín y La Bella y la Bestia tras la suspensión del acto previsto para el pasado 23 de julio

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños / Adrián González

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

A la segunda va la vencida. Las Hogueras han podido disfrutar este jueves del concierto homenaje al foguerer y barraquer Infantil, celebrado a las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento y a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. La actuación estaba prevista inicialmente para el pasado 23 de julio, pero la Federació de Fogueres decidió cancelarla ante las condiciones meteorológicas adversas anunciadas en Alicante.

El repertorio estuvo especialmente dedicado a los más pequeños, con conocidas bandas sonoras infantiles y familiares. La primera parte incluyó El Mago de Oz, El libro de la selva, La Bella y la Bestia y Toy Story 2, mientras que en la segunda sonaron Aladdín, El jorobado de Notre Dame, El Rey León y La Pantera Rosa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
  2. La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes
  3. La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
  4. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  5. El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: 'Hay cierta incertidumbre
  6. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  7. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  8. El Ayuntamiento de Alicante desprecia el proyecto más votado por los vecinos para Benalúa Sur

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños

El estreno de la hoguera Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones: "Vamos a pelearlo"

El estreno de la hoguera Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones: "Vamos a pelearlo"

Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan

Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan

Un paciente de Benidorm pide amparo a los grupos políticos de las Cortes Valencianas por las listas de espera

Un paciente de Benidorm pide amparo a los grupos políticos de las Cortes Valencianas por las listas de espera

Orines, envases y aceras pringosas en la entrada a la avenida Alfonso El Sabio de Alicante

Orines, envases y aceras pringosas en la entrada a la avenida Alfonso El Sabio de Alicante

El Consell pide a los inspectores que controlen la "neutralidad" del profesorado

El Consell pide a los inspectores que controlen la "neutralidad" del profesorado

Alicante ofrece un calendario para promover la gastronomía local en septiembre

Alicante ofrece un calendario para promover la gastronomía local en septiembre

Alicante limitará la construcción de viviendas en Sangueta para ganar zonas verdes

Alicante limitará la construcción de viviendas en Sangueta para ganar zonas verdes
Tracking Pixel Contents