Fiestas
Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños
La Banda Sinfónica Municipal lleva a la plaza del Ayuntamiento las bandas sonoras de El Rey León, Toy Story, Aladdín y La Bella y la Bestia tras la suspensión del acto previsto para el pasado 23 de julio
A la segunda va la vencida. Las Hogueras han podido disfrutar este jueves del concierto homenaje al foguerer y barraquer Infantil, celebrado a las 20 horas en la plaza del Ayuntamiento y a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. La actuación estaba prevista inicialmente para el pasado 23 de julio, pero la Federació de Fogueres decidió cancelarla ante las condiciones meteorológicas adversas anunciadas en Alicante.
El repertorio estuvo especialmente dedicado a los más pequeños, con conocidas bandas sonoras infantiles y familiares. La primera parte incluyó El Mago de Oz, El libro de la selva, La Bella y la Bestia y Toy Story 2, mientras que en la segunda sonaron Aladdín, El jorobado de Notre Dame, El Rey León y La Pantera Rosa.
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