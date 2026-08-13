Los Moros y Cristianos de Altozano vibran con la Embajada Mora

Los Moros y Cristianos de Altozano han vivido este jueves uno de los actos más representativos de sus fiestas con la celebración de la Embajada Mora, acompañada por los tradicionales disparos de arcabucería. La jornada ha continuado con la Capitulación Cristiana, poniendo en escena uno de los momentos centrales de estas celebraciones en el barrio alicantino.

Así ha sido la Embajada de Altozano / Pilar Cortés

La programación continuará este viernes 14 de agosto con una de las citas más esperadas: la Entrada Mora. La jornada comenzará con el Himno de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano y la Entrada de Bandas, antes del desfile de ambos bandos, con la comparsa Jeques como capitanía. Los capitanes adultos serán Enrique Llobregat y Ana María Reyes, mientras que los cargos infantiles recaerán en Martina Rodríguez y Samara Fenoll. La Abanderada Mayor de la Federación de Altozano, Paula Guerrero, abrirá el desfile al frente del bando moro. El día finalizará con la tradicional Alborada en honor a la Virgen de la Asunción en la parroquia de San Pablo.