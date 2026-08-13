Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño herido CastallaMuerto pelea San JuanNeutralidad profesoradoLey Segunda OportunidadCoches ecológicosEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Fiestas

Los Moros y Cristianos de Altozano vibran con la Embajada Mora

La jornada estuvo marcada por la arcabucería y la posterior Capitulación Cristiana mientras los festeros se preparan para su Entrada Mora de este viernes

Así ha sido la embajada de Altozano

Así ha sido la embajada de Altozano

Pilar Cortés

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Alicante

Los Moros y Cristianos de Altozano han vivido este jueves uno de los actos más representativos de sus fiestas con la celebración de la Embajada Mora, acompañada por los tradicionales disparos de arcabucería. La jornada ha continuado con la Capitulación Cristiana, poniendo en escena uno de los momentos centrales de estas celebraciones en el barrio alicantino.

Así ha sido la Embajada de Altozano

Así ha sido la Embajada de Altozano

Ver galería

Así ha sido la Embajada de Altozano / Pilar Cortés

La programación continuará este viernes 14 de agosto con una de las citas más esperadas: la Entrada Mora. La jornada comenzará con el Himno de la Federación de Comparsas de Moros y Cristianos de Altozano y la Entrada de Bandas, antes del desfile de ambos bandos, con la comparsa Jeques como capitanía. Los capitanes adultos serán Enrique Llobregat y Ana María Reyes, mientras que los cargos infantiles recaerán en Martina Rodríguez y Samara Fenoll. La Abanderada Mayor de la Federación de Altozano, Paula Guerrero, abrirá el desfile al frente del bando moro. El día finalizará con la tradicional Alborada en honor a la Virgen de la Asunción en la parroquia de San Pablo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
  2. La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes
  3. La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
  4. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  5. El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: 'Hay cierta incertidumbre
  6. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  7. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  8. El Ayuntamiento de Alicante desprecia el proyecto más votado por los vecinos para Benalúa Sur

Los Moros y Cristianos de Altozano vibran con la Embajada Mora

Los Moros y Cristianos de Altozano vibran con la Embajada Mora

El Muelle Live mantiene su apuesta por la música en directo con una programación que llega hasta noviembre

San Roque abre sus fiestas con un viaje por la historia del barrio

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños

Las Hogueras recuperan el concierto homenaje a los más pequeños

El estreno de la hoguera Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones: "Vamos a pelearlo"

El estreno de la hoguera Ciudad Jardín, en el aire tras el veto del gobierno de Barcala a nuevas comisiones: "Vamos a pelearlo"

Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan

Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan

Un paciente de Benidorm pide amparo a los grupos políticos de las Cortes Valencianas por las listas de espera

Un paciente de Benidorm pide amparo a los grupos políticos de las Cortes Valencianas por las listas de espera

Orines, envases y aceras pringosas en la entrada a la avenida Alfonso El Sabio de Alicante

Orines, envases y aceras pringosas en la entrada a la avenida Alfonso El Sabio de Alicante
Tracking Pixel Contents