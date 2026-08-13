El Muelle Live mantiene su apuesta por la música en directo con una programación que llega hasta noviembre

Música frente al Mediterráneo y a la ciudad durante los próximos meses

Ubicado en el Puerto de Alicante y frente al Mediterráneo, El Muelle Live afronta los próximos meses con una programación que reúne grandes nombres de la música nacional e internacional y propuestas para públicos muy diferentes. Del rock al pop, pasando por los grandes homenajes, los espectáculos familiares y nuevos formatos como Los Atardeceres del Muelle, el recinto mantiene una agenda activa que se prolongará hasta noviembre.

La experiencia se completa con El Muelle Box, su zona gastronómica, que permite acompañar las citas musicales con diferentes propuestas para comer y tomar algo en un entorno junto al mar.