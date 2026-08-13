El Muelle Live mantiene su apuesta por la música en directo con una programación que llega hasta noviembre
Grandes nombres de la música nacional e internacional, homenajes, propuestas familiares y nuevos formatos convierten el recinto del Puerto de Alicante en uno de los grandes escenarios musicales de la ciudad.
Música frente al Mediterráneo y a la ciudad durante los próximos meses
Ubicado en el Puerto de Alicante y frente al Mediterráneo, El Muelle Live afronta los próximos meses con una programación que reúne grandes nombres de la música nacional e internacional y propuestas para públicos muy diferentes. Del rock al pop, pasando por los grandes homenajes, los espectáculos familiares y nuevos formatos como Los Atardeceres del Muelle, el recinto mantiene una agenda activa que se prolongará hasta noviembre.
La experiencia se completa con El Muelle Box, su zona gastronómica, que permite acompañar las citas musicales con diferentes propuestas para comer y tomar algo en un entorno junto al mar.
Loquillo 📅 15 de agosto
Más de 45 años de trayectoria avalan a Loquillo, uno de los grandes iconos del rock español. El artista llegará el 15 de agosto con Corazones Legendarios 2026, un espectáculo en el que repasará los grandes himnos de una carrera inseparable de la historia del rock en España.
ABBA The New Experience 📅 21 de agosto
La magia de uno de los grupos más importantes de la historia del pop regresará a El Muelle Live con ABBA The New Experience. Un espectáculo con músicos en directo y una cuidada producción que recupera clásicos universales como Dancing Queen, Mamma Mia, Waterloo o Gimme! Gimme! Gimme!
Sergio Dalma 📅 22 de agosto
Sergio Dalma presentará el 22 de agosto Ritorno A Via Dalma, un proyecto con el que recupera una de las etapas más especiales de su trayectoria y vuelve a rendir homenaje a la música italiana. Una noche para reencontrarse con canciones que ya forman parte de la memoria musical de varias generaciones.
Luli Pampin 📅 23 de agosto
Los más pequeños también tienen su cita en El Muelle Live. Luli Pampin llegará el 23 de agosto con El Libro Musical, un espectáculo familiar que combina canciones, aventuras e imaginación y que invita a toda la familia a adentrarse en el mundo de los libros.
Great Straits 📅 23 de agosto
La misma jornada, Great Straits rendirá homenaje a Dire Straits con un espectáculo que recrea algunos de los grandes himnos de la banda británica. Una propuesta para los amantes del rock y de una de las formaciones más influyentes de la historia de la música.
Los Atardeceres del Muelle 📅 27 de agosto
El 27 de agosto, El Muelle Live propone una nueva forma de despedir agosto y las vacaciones con Los Atardeceres del Muelle, un formato que une música en directo, puesta de sol y el entorno del Mediterráneo.
David Otero, Marlena y Hey Kid compartirán escenario en una noche que comenzará desde las 19:00 horas con sesiones de DJ y continuará con los conciertos de tres de las propuestas más destacadas del pop español actual. Una cita pensada para disfrutar de la música, el ambiente y el atardecer frente al mar.
Vanesa Martín 📅 11 de septiembre
El mes de septiembre arrancará con Vanesa Martín, que llegará a El Muelle Live el 11 de septiembre con Casa Mía Tour 2026. La artista malagueña, una de las grandes voces de la canción de autor y el pop español contemporáneo, presentará en directo su nuevo proyecto junto a algunos de los temas más reconocidos de su carrera.
Pablo López 📅 13 de septiembre
El 13 de septiembre será el turno de Pablo López con su nueva gira El Niño del Espacio en Concierto 2026. El artista presentará las canciones de su nuevo trabajo junto a un repertorio que recuperará algunos de los grandes éxitos de una trayectoria marcada por el piano, la emoción y una particular forma de entender la música.
M-Clan 📅 25 de septiembre
El rock español tendrá una de sus grandes noches el 25 de septiembre con M-Clan, que celebra sus 30 años de trayectoria. La banda repasará algunos de los temas más representativos de su carrera en una cita especial para reencontrarse con canciones que forman parte de la historia reciente del rock nacional.
Raphael 📅 26 de septiembre
Un día después, el escenario de El Muelle Live recibirá a una auténtica leyenda de la música española. Raphael llegará el 26 de septiembre con Raphaelísimo, un espectáculo que reúne algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria artística irrepetible.
Niña Pastori 📅 11 de octubre
La programación continuará el 11 de octubre con Niña Pastori, que presentará en directo Color Fania, una propuesta en la que la artista fusiona la esencia del flamenco con sonidos latinos y de raíz, sin dejar de lado algunos de los grandes éxitos que han marcado su trayectoria.
Ruslana 📅 6 de noviembre
La programación se prolongará hasta noviembre con la llegada de Ruslana el 6 de noviembre. La artista, una de las figuras emergentes con mayor proyección del panorama nacional, presentará su Tour 2026 en una nueva muestra de la apuesta de El Muelle Live por mantener una programación musical estable más allá de los meses de verano.
Así Canta Jerez en Navidad 📅 7 de noviembre
Y para cerrar esta programación, el 7 de noviembre llegará Así Canta Jerez en Navidad, uno de los espectáculos que mejor representa la tradición de las zambombas jerezanas. Bajo la dirección musical de Luis de Perikín, la propuesta une flamenco, villancicos y tradición para dar la bienvenida a la Navidad con el particular carácter de Jerez.