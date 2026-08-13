Las nubes deslucen un eclipse en Alicante que movilizó a más de 20.000 personas

Más de 20.000 personas se desplazaron este miércoles a los principales puntos de observación de Alicante para contemplar el eclipse solar, un fenómeno que regresaba un siglo después y cuya visibilidad se vio deslucida por la presencia de nubes. Pese a las importantes concentraciones de público, el operativo especial desplegado por el Ayuntamiento finalizó sin incidentes reseñables, salvo la atención a una persona por una caída en la Serra Grossa, sin mayores consecuencias.

La Policía Local estima que alrededor de 5.000 personas acudieron a la isla de Tabarca, el punto que registró la mayor afluencia. Otras 4.500 se concentraron en la Serra Grossa y unas 4.000 eligieron el entorno de Rabasa y la Universidad para seguir el fenómeno.

También hubo una importante presencia de público en los puntos elevados del centro de la ciudad. Unas 2.500 personas acudieron al Castillo de Santa Bárbara y el monte Benacantil, mientras que aproximadamente 1.500 se desplazaron hasta el castillo de San Fernando y el monte Tossal.

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha destacado que la jornada transcurrió "con absoluta normalidad" desde el comienzo del dispositivo hasta su finalización. También ha resaltado "el buen comportamiento de los ciudadanos", que acudieron principalmente en familia a los puntos de observación, en un ambiente festivo y ordenado.

Así se ha vivido el eclipse en la UA / Héctor Fuentes

Alicante anochece dos veces en apenas una hora

Las nubes fueron las grandes protagonistas en el momento del eclipse total y dificultaron la observación de un fenómeno que dejó, pese a ello, una imagen poco habitual en Alicante: la ciudad vivió dos anocheceres en apenas una hora.

La oscuridad anticipada provocada cuando la Luna ocultó totalmente el Sol permitió contemplar las luces del entramado urbano y de algunos de los principales enclaves iluminados de la ciudad, como la Plaza de Toros.

Entre las imágenes de la jornada destacan las captadas desde el aire por los drones de la Policía Local y de los Bomberos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), que registraron la transformación de la ciudad durante el eclipse.

Cientos de alicantinos se preparan para ver el eclipse de sol en el castillo de Santa Bárbara /

Colas para acceder al Castillo de Santa Bárbara

Uno de los puntos que requirió mayor atención fue el Castillo de Santa Bárbara. Agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil se encargaron de orientar a las personas que pretendían acceder a la fortaleza.

Se formaron colas en el acceso al ascensor, mientras que la entrada principal registró una elevada afluencia. Los asistentes pudieron llegar hasta el castillo mediante el autobús lanzadera que conectaba el Marq con la fortaleza, en taxi o a pie.

En el monte Tossal, el público accedió caminando o en vehículos particulares, aprovechando las zonas de aparcamiento existentes en la ladera junto al estadio José Rico Pérez.

La Serra Grossa también recibió una atención especial dentro del dispositivo, especialmente en los accesos y en las zonas con arbolado, donde estuvieron presentes efectivos de Bomberos. Fue precisamente allí donde se produjo la única intervención reseñable de la tarde, para atender una caída que no tuvo mayores consecuencias.

Pilar Cortés

Más de 200 efectivos desplegados

El dispositivo organizado por el Ayuntamiento movilizó a más de 200 efectivos para garantizar la seguridad, ordenar el tráfico y ofrecer atención ante posibles emergencias durante el eclipse. En concreto, participaron 103 agentes de la Policía Local, 35 bomberos del Speis, 14 voluntarios de Protección Civil y 58 socorristas.

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El servicio de socorrismo en las playas amplió además su horario habitual con motivo del acontecimiento y permaneció operativo hasta las 22.00 horas.